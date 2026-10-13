Nuestro experto en apuestas espera un partido igualado, con Donyell Malen y Paulo Dybala causando problemas a los 15 veces campeones de Europa.

Mejores apuestas Roma vs Real Madrid

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Roma 2-2 Real Madrid

Pronóstico de goleadores: Roma: Donyell Malen, Matías Soulé - Real Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham

La Roma ha hecho un inicio de temporada prometedor bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini y actualmente marcha tercera en la Serie A con 14 puntos. Los giallorossi incluso lograron evitar la derrota ante rivales de mayor entidad, encadenando dos empates seguidos frente al Inter (2-2) y al Como (0-0).

En la Champions League, la Roma arrancó con un empate 1-1 como visitante ante el Fenerbahçe. Ahora se mide a un Real Madrid que ya se enfrentó a un equipo italiano en la primera jornada: goles tempraneros de Kylian Mbappé y Fede Valverde sellaron un triunfo por 2-1 de los blancos ante el Inter en septiembre.

El Real Madrid ya ha sufrido dos derrotas en LaLiga, ambas como visitante. Cayó 1-0 ante el Betis y después perdió el derbi madrileño frente al Atlético (2-1) justo antes del parón de selecciones. Por suerte, el conjunto blanco se recuperó enseguida con un triunfo por 1-0 sobre el Villarreal el sábado y ahora se enfrenta a la Roma.

Alineaciones probables Roma vs Real Madrid

Posible alineación de la Roma:

Gollini, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Molina, De Roon, Koné, Wesley, Dybala, Soulé, Malen

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

La Roma, dispuesta a seguir invicta en el arranque de temporada

Tras un largo y exitoso periodo en el Atalanta, Gian Piero Gasperini inicialmente tuvo dificultades para cuadrar las cuentas en Roma. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar en abril, coincidiendo con el exitoso y tardío empuje de los giallorossi para clasificarse a la Champions League.

Con un excelente inicio de temporada, la Roma encadena ahora una racha invicta de 14 partidos en todas las competiciones. El equipo se muestra fuerte en el último tercio y, con 14 goles, exhibe el segundo mejor registro goleador de la Serie A esta temporada. Esa cifra procede de un xG de 13,6, solo superado por el Inter de Milán, vigente campeón.

El Real Madrid tiene dificultades para controlar los partidos, además de mostrarse vulnerable defensivamente en varias ocasiones. El equipo de José Mourinho encajó 21 tiros y permitió cuatro grandes ocasiones en su estreno europeo ante el Inter.

Tras haber perdido dos de sus cuatro desplazamientos esta temporada, el Real Madrid también podría sufrir en Roma. Los blancos hacen poco por justificar su condición de máximos favoritos, y el mercado de que los locales eviten la derrota puede ser la opción más sensata aquí.

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Malen, a por la revancha tras la roja del fin de semana

La actuación de la Roma el fin de semana ante el Como se vio lastrada por la expulsión de Malen en el minuto 53. Una rara ocasión en la que el neerlandés le falló a su equipo desde su llegada a Italia procedente del Aston Villa en enero.

El delantero de 27 años ha sido una revelación en la Serie A. En un sistema que saca el máximo partido a su talento, Malen ha anotado 20 goles en 24 partidos de liga con la Roma. La pasada temporada también promedió un gol cada dos partidos en la Europa League, incluidos seis encuentros con el Aston Villa.

Esta temporada en la máxima categoría italiana, Malen promedia 3,7 tiros por partido y un gol cada 66 minutos. Su cifra de 5,12 xG es además la más alta de la Serie A, por delante de los 4,9 xG de Lautaro Martínez.

El Real Madrid solo ha mantenido la portería a cero en uno de sus últimos seis partidos. Los problemas defensivos de los blancos sugieren que apostar por Malen como goleador merece la pena, con una probabilidad implícita del 48 %.

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Dybala, en racha, listo para asistir de nuevo

Dybala es otra pieza clave en el ataque de la Roma. Se espera que el argentino sea titular, pese a sufrir una pequeña lesión en la mano ante el Como el fin de semana.

El futbolista de 32 años ha completado 132 pases exitosos en el último tercio en la Serie A esta temporada, la tercera cifra más alta de la categoría. Además, lidera la tabla de asistencias con cuatro en seis partidos de liga.

Con un promedio de 3,8 pases clave por partido en el ámbito doméstico, Dybala debería dejar su huella en este encuentro. Puede contar con el movimiento de Malen y Matías Soulé, quien también ha marcado dos goles esta temporada. El mercado de que el experimentado mediapunta logre 1+ asistencias luce atractivo, con una probabilidad implícita de apenas el 29 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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