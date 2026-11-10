Santi Denia tuvo un comienzo difícil como seleccionador de República Checa en la Nations League 2026/27. Su equipo perdió cuatro partidos consecutivos y marcó dos goles.

Mejores apuestas República Checa vs España

Más de 1,5 goles primera parte - Sí ⭐ @ 2.35 en Betano

Hándicap - República Checa (+2) ⭐ @ 2.50 en Betano

España anotará en ambas partes - Sí ⭐ @ 1.70 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: República Checa 1-2 España

República Checa 1-2 España Pronóstico de goleadores: República Checa: Sulc - España: Yamal, Merino

España, campeona del Mundial 2026, visita este jueves por la noche a República Checa con el objetivo de asegurar el primer puesto de su grupo en la Nations League 2026/27.

En marcado contraste, República Checa perdió los cuatro partidos que disputó en la fase de grupos. Necesitan un resultado positivo para mantener opciones de evitar a Croacia en la repesca de descenso.

Denia tuvo dificultades para imponer sus principios en el plantel checo. El DT, nacido en Albacete, dirige ahora a su equipo frente a su país de origen. El regreso de Pavel Sulc tras cumplir sanción reforzará las esperanzas de Denia de lograr un buen resultado.

Aun así, será complicado. La Roja ganó con comodidad por 3-1 en el partido de ida en Oviedo el mes pasado. El encuentro quedó prácticamente resuelto en los primeros 35 minutos gracias a los goles de Lamine Yamal y Rodri.

En esta ocasión, Luis de la Fuente no podrá contar con el trío de lesionados formado por Rodri, Dani Olmo y Eric García. De la Fuente convocó como recambio al trío sin internacionalidades Álvaro Valles, Marc Roca y Jacobo Ramón.

Alineaciones probables República Checa vs España

Posible alineación de República Checa:

Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Radosta, Kral, Sulc, Lingr, Hlozek, Ambros

Posible alineación de España:

Raya, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Merino, Nico Williams, Oyarzabal

Un inicio fulgurante que puede dar valor

Dos de los cuatro primeros partidos de grupo de República Checa vieron dos goles en la primera parte. Por su parte, tres de los cuatro partidos de grupo de España tuvieron al menos dos goles en la primera mitad. El otro, la reciente victoria por 2-1 fuera de casa ante Croacia, tuvo uno.

En el partido de ida en Oviedo, España llegó al descanso ganando 2-0 a República Checa. Los partidos de España promediaron 4,25 goles por encuentro, la cifra más alta del grupo. De los 16 equipos del Grupo A, solo Turquía y Croacia encajaron más goles que República Checa hasta el momento.

Podemos respaldar dos goles en la primera parte para este jueves a una modesta probabilidad implícita del 45 %. Este luce como uno de los mejores valores de nuestro pronóstico República Checa vs España.

República Checa vs España Apuesta 1: Más de 1,5 goles primera parte - Sí @ 2.35 en Betano

Los checos lucharán por mantenerse en el partido

España ganó sus dos partidos a domicilio en este grupo por la mínima diferencia. Superaron a Inglaterra por 3-2 y a Croacia por 2-1 fuera de casa. Su rendimiento como local fue muy distinto: Croacia cayó 4-1 y República Checa 3-1 en Oviedo.

República Checa también resistió a Croacia, que solo ganó por un gol en Praga. Como ya se mencionó, Luis de la Fuente también se queda sin varios futbolistas clave, incluido el capitán Rodri.

Una victoria visitante por dos goles haría perder este mercado a tres bandas. República Checa no es un equipo muy goleador, con solo dos goles en cuatro partidos en este grupo. Sin embargo, solo perdieron en casa por una diferencia de dos goles en una ocasión desde septiembre de 2022. Podemos respaldar a los locales para mantener el partido en una diferencia de un gol a una probabilidad implícita del 40 %.

República Checa vs España Apuesta 2: Hándicap - República Checa (+2) @ 2.50 en Betano

Los líderes del grupo, para anotar en ambas partes

España tendrá que guardarse de la complacencia aquí. Juegan ante República Checa el jueves y ante su rival de grupo Inglaterra el domingo, en lo que se perfila como un duelo por el primer puesto. Es natural que la atención se desvíe hacia el siguiente compromiso.

Aun así, no es así como operó el equipo de Luis de la Fuente. La Roja no construyó esta racha récord mundial de 42 partidos invicta siendo complaciente. España se mantuvo concentrada durante los 90 minutos, moviendo el balón y a los rivales antes de esperar las mejores oportunidades para golpear.

Lo demostraron en esta campaña de la Nations League con su anotación constante. La Roja marcó al menos una vez en siete de las ocho mitades de fútbol que disputó en el Grupo 3.

República Checa necesita sumar y no se conformará con replegarse durante los 90 minutos. Además, encajó goles en ambas partes en dos de sus cuatro partidos de grupo, incluido el anterior encuentro ante España. Esperamos que España domine los 90 minutos del partido. El mercado de que anoten en ambas partes puede cumplirse a este atractivo precio.

República Checa vs España Apuesta 3: España anotará en ambas partes - Sí @ 1.70 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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