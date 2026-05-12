Real Madrid vs Real Oviedo Pronóstico y Apuestas LaLiga | 14/05/26

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Mejores apuestas Real Madrid vs Real Oviedo

1ª parte - Real Madrid menos de 0,5 goles ⭐ @ 3.80 en Betano

Real Oviedo +2 Hándicap ⭐ @ 2.15 en Betano

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.85 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Real Madrid 2-1 Real Oviedo

Real Madrid 2-1 Real Oviedo Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Vinícius Júnior, Gonzalo García - Real Oviedo: Fede Viñas

Han sido unos días nefastos para ambos clubes. Las escasas opciones al título del Real Madrid se esfumaron tras la derrota por 2-0 en El Clásico ante el Barcelona. Los puntos perdidos contra Mallorca, Girona y Real Betis desde principios de abril ya habían dejado al equipo muy rezagado en la lucha por el campeonato.

Por su parte, el Real Oviedo certificó su descenso el lunes por la noche tras el empate del Girona ante el Rayo Vallecano. Su destino ya pendía de un hilo tras no haber sido capaces de superar al Getafe el pasado domingo.

Con un pobre botín de solo dos puntos en los últimos cuatro partidos, el breve amago de reacción del Oviedo ha llegado a su fin. En el Bernabéu jugarán por el orgullo, con el amargo menú de la Segunda División ya sobre la mesa para la próxima temporada.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Real Oviedo

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold; Pitarch, Tchouaméni, Vinícius, Bellingham, Mastantuono y Gonzalo.

Posible alineación del Real Oviedo:

Escandell; Alhassane, Calvo, Costas, Vidal; Colombatto, Fonseca, Thiago, Reina; Chaira y Viñas.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Real Oviedo

1er Pronóstico Real Madrid vs Real Oviedo: 1ª parte - Real Madrid menos de 0,5 goles @ 3.80 en Betano

El Real Madrid, abonado a los arranques lentos

Desde que Álvaro Arbeloa asumió el cargo en enero, el Real Madrid ha mostrado una tendencia preocupante a entrar frío en los partidos. El domingo pasado en el Camp Nou, ya perdían 2-0 antes del minuto 20. Los blancos apenas generaron 0,11 xG (goles esperados) en la primera mitad del Clásico.

En un duelo bastante gris, el equipo solo fue capaz de fabricar una ocasión clara y un total de 0,86 xG. La falta de creatividad en la medular ha sido un lastre durante toda la campaña y, con Arda Güler y Fede Valverde en la enfermería, las carencias son aún más evidentes.

El conjunto de Arbeloa se ha quedado sin marcar en la primera parte en cinco de sus últimos siete compromisos ligueros. Mientras tanto, el colista Oviedo puede agarrarse a un dato esperanzador: ha mantenido su portería a cero en cuatro de sus ocho partidos anteriores. Todo esto nos indica que hay mucho valor en el pronóstico de que el Real Madrid no marcará en los primeros 45 minutos.

2ºPronóstico Real Madrid vs Real Oviedo: Real Oviedo +2 Hándicap @ 2.15 en Betano

Un Oviedo competitivo en su esperado regreso al Bernabéu

A pesar de su vuelta a la categoría de plata, al Real Oviedo no le faltará motivación en el Santiago Bernabéu. Tras casi 25 años alejados de la élite, este era uno de los partidos marcados en rojo en el calendario. No visitan este feudo desde enero de 2001.

En contraste, es posible que parte de la plantilla blanca tenga ya la mente puesta en el Mundial. El equipo local cuenta con al menos seis bajas importantes por lesión y otros tres jugadores son duda. Es muy probable que Arbeloa aproveche la cita para dar rodaje a jóvenes como César Palacios o Thiago Pitarch.

Desde que golearon 4-1 al Elche, el Real Madrid solo ha ganado uno de sus últimos 10 encuentros oficiales por más de un gol de diferencia. Esto sugiere que no lo tendrán nada fácil para golear al cuadro carbayón.

Los visitantes han promediado exactamente un punto por partido desde la llegada de Guillermo Almada en diciembre, mostrando una cara mucho más competitiva. Apostar por el "underdog" con un hándicap de +2 es una opción con valor en cualquier casa de apuestas, con una probabilidad implícita del 48.8%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Real Oviedo: Ambos equipos marcan @ 1.85 en Betano

Los visitantes verán puerta

Los problemas del Real Madrid se han manifestado en ambas áreas. Rara vez han fluido en ataque, pero la solvencia defensiva también ha brillado por su ausencia.

Bajo el mando de Arbeloa, los merengues solo han dejado su portería a cero en 6 de sus 25 partidos. En lo que va de 2026, solo el Levante se ha ido del Bernabéu sin marcar en LaLiga. Desde aquel encuentro, el "Ambos marcan" se ha cumplido en seis de los siete partidos ligueros disputados por el Madrid en casa.

El Real Oviedo tiene dinamita suficiente arriba para dar un susto. Fede Viñas ha dejado grandes sensaciones en punta, firmando ocho dianas en 18 apariciones desde que empezó el año. El extremo Ilyas Chaira también suma seis tantos en el campeonato y promedia 2,4 disparos por partido.

Sin nada que perder por parte de los asturianos, que ambos marquen parece la apuesta más inteligente para cerrar tu apuesta combinada u operador de confianza.