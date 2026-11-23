Nuestro experto en apuestas espera que Jude Bellingham marque en una actuación dominante del equipo local.

Mejores apuestas Real Madrid vs PSV Eindhoven

Hándicap - Real Madrid (-2) ⭐ @ 2.00 en Betano

Goleador en cualquier momento - Jude Bellingham ⭐ @ 2.25 en Betano

Real Madrid gana y Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.95 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 4-1 PSV Eindhoven

Real Madrid 4-1 PSV Eindhoven Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Vinicius Junior - PSV Eindhoven: Sven Mijnans

El Real Madrid ganó los ocho partidos que disputó entre los dos últimos parones internacionales. Su racha de victorias estuvo en peligro el sábado ante el Celta de Vigo. Sin embargo, el plantel merengue remontó para imponerse, con el suplente Carlos Espí marcando el gol de la victoria en el minuto 85.

En la Champions League, el equipo de José Mourinho es uno de los dos únicos con puntaje perfecto esta temporada. Por su parte, el PSV Eindhoven solo sumó cuatro puntos en sus cuatro primeros partidos. El equipo neerlandés ocupa la 24ª posición a mitad de la fase de liga.

El equipo de Peter Bosz lidera la Eredivisie, tras ganar nueve de sus 13 partidos de liga. El sábado venció 4-1 como visitante al NEC.

Alineaciones probables Real Madrid vs PSV Eindhoven

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella, Silva, Camavinga, Diomandé, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Posible alineación del PSV Eindhoven:

Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic, Sano, Fernández, Perisic, Mijnans, van Bommel, Til

El Merengue, con la mirada puesta en mantener el pleno en Europa

Desde las derrotas ante el Real Betis y el Atlético de Madrid en septiembre, el Real Madrid recuperó su mejor forma. José Mourinho encontró soluciones en varias zonas de la cancha, lo que contribuyó a varias victorias convincentes. El plantel merengue generó 10,7 xG en la Champions League, una cifra que solo supera el PSG.

Además, el Merengue acumula ocho victorias de ocho como local en todas las competiciones. Cinco de esos triunfos llegaron por una diferencia de tres goles o más.

Los partidos europeos del PSV este año fueron bastante ajustados, aunque todavía no se midió con rivales realmente de primer nivel. Aun así, debe de resultarles frustrante haber sumado solo cuatro puntos ante Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Oporto y Brujas.

Con apenas un arco en cero en nueve partidos como visitante esta temporada, la defensa del PSV la tendrá difícil para mantener su valla invicta acá. El hándicap de -2 para el Real Madrid luce como una apuesta interesante, con una cuota cercana a la par.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Apuesta 1: Hándicap - Real Madrid (-2) @ 2.00 en Betano

Bellingham, en racha, puede volver a marcar

La mejora del Real Madrid se debe en parte a un mayor equilibrio en todas las líneas. Varios de sus futbolistas más destacados también atraviesan un gran momento, y Jude Bellingham es uno de los que está en plena forma.

El internacional inglés marcó o asistió en cinco de sus últimas seis apariciones entre club y selección. Su gol en el minuto 66 ayudó a desatar la remontada del Real Madrid el fin de semana. Bellingham ya marcó en tres de sus últimas cuatro salidas con el Merengue.

Con un rol consolidado en el equipo, el mediocampista de 23 años tiene libertad para llegar al área rival. Representa una amenaza constante y promedia 2,5 remates al arco por partido en la Champions League. El mercado de Bellingham como goleador ofrece valor ante el PSV, con una probabilidad implícita del 44 %.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Jude Bellingham @ 2.25 en Betano

El PSV, con opciones de marcar un gol de honor

Aunque el Real Madrid fue más sólido defensivamente en las últimas semanas, todavía no logró mantener el arco en cero en la Champions League. El plantel de Mourinho encajó siete goles y permitió 5,5 xG en las primeras cuatro fechas. Pese a ello, logró encadenar cuatro victorias consecutivas.

El PSV Eindhoven marcó seis goles ante el Nápoles y cuatro en Anfield en la Champions League de la temporada pasada. Aun así, no logró avanzar en la fase de liga, lastrado por errores defensivos frecuentes. Desde el inicio de la temporada pasada, en el 75 % de los partidos del PSV en esta competición anotaron ambos equipos.

Los visitantes confiarán en jugadores como Sven Mijnans, Guus Til y Ruben van Bommel para generar peligro al contragolpe. Entre los tres suman 21 goles en la Eredivisie esta temporada.

Los visitantes tienen capacidad para anotar un gol de honor en algún momento del partido. El mercado de Real Madrid gana y ambos equipos anotan ofrece valor, con una probabilidad implícita del 51 %.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Apuesta 3: Real Madrid gana y Ambos equipos anotan - Sí @ 1.95 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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