Real Madrid vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 22/03/26

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Mejores apuestas Real Madrid vs Atlético de Madrid

Victoria del Real Madrid ⭐ @ 1.98 en Betsson

Segunda mitad: Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.60 en Betsson

Fede Valverde marca en cualquier momento ⭐ @ 4.50 en Betsson

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid.

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Fede Valverde; Atlético de Madrid: Ademola Lookman.

Ambos equipos viajaron a Inglaterra a mitad de semana para finalizar sus eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid aseguró una victoria por 2-1 frente al Manchester City, mientras que el Atlético de Madrid sufrió una derrota por 3-2 contra el Tottenham. A pesar de la derrota del Atleti, ambos clubes avanzaron a la siguiente ronda.

En cuanto a LaLiga, los Blancos son el único equipo capaz de alcanzar al líder, el Barcelona. El equipo de Álvaro Arbeloa venció al Celta de Vigo y al Elche en sus últimos dos partidos. Sin embargo, aún pagan las consecuencias de las derrotas consecutivas previas.

Diego Simeone ha rotado frecuentemente su equipo del Atleti en la liga recientemente, dado que su puesto entre los cuatro primeros está prácticamente asegurado. Aun así, han logrado cuatro victorias consecutivas, incluido el 1-0 sobre el Getafe el fin de semana pasado.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Thiago, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé.

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Cardoso, Llorente, Simeone, Álvarez, Sorloth.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Real Madrid vs Atlético de Madrid: Victoria del Real Madrid @ 1.98 en Betsson

El derbi madrileño siempre es una gran ocasión, pero este es mucho más importante para los locales. Aunque Simeone presente una alineación fuerte este fin de semana, el resultado tendrá poco impacto en las perspectivas generales del Atlético. En contraste, el Real Madrid debe conseguir los tres puntos, con poco margen de error en la carrera por el título.

El Atleti no gana en el Santiago Bernabéu desde el triunfo por 1-0 en la temporada 2015/16. El enfrentamiento más reciente entre ambos en este estadio terminó en una victoria por 2-1 para el equipo local en la Champions League la temporada pasada.

Por primera vez en mucho tiempo, parece que el Real Madrid está construyendo un impulso significativo. La victoria global por 5-1 sobre el Manchester City ha mejorado enormemente su moral. Han ganado cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones.

Con Kylian Mbappé en forma y probablemente titular, también pueden contar nuevamente con los servicios del máximo goleador de LaLiga. Eso sugiere que vale la pena respaldarlos contra un Atleti que no ha ganado el 69% de sus partidos de liga fuera de casa.

2ºPronóstico Real Madrid vs Atlético de Madrid: Segunda mitad: Ambos equipos marcan @ 2.60 en Betsson

Ocho de los 9 derbis madrileños desde el inicio de 2024 han visto a ambos equipos marcar. Este es un enfrentamiento que se ha vuelto más emocionante en los últimos años. Esto se debe, en gran parte, a que el Atlético ha implementado un estilo de juego más ofensivo.

Este enfrentamiento también podría ser relativamente abierto, dado que los locales están bajo presión para ganar. Además, el Real Madrid ha anotado el 55% y ha concedido el 62% de sus goles de liga después del descanso. Dados estos factores, es probable que veamos una segunda mitad entretenida.

Los Rojiblancos también tienden a marcar y conceder más a menudo en la parte final de sus partidos de LaLiga. De hecho, el 62% de sus goles encajados fuera de casa han llegado después del minuto 60.

Estas tendencias apuntan a un valor en respaldar que ambos equipos marcan en la segunda mitad con una probabilidad implícita del 38%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fede Valverde marca en cualquier momento @ 4.50 en Betsson

Un jugador que realmente ha brillado en el Real Madrid durante las últimas semanas es Fede Valverde. Su gol de la victoria en el minuto 95 contra el Celta de Vigo a principios de este mes ya fue un punto de inflexión importante para los Blancos.

El uruguayo respaldó eso con un impresionante hat-trick en la ida contra el Man City. Marcó otro gran gol contra el Elche el fin de semana pasado. Incluso en el partido de vuelta contra el City, sus incursiones ofensivas causaron problemas y podría haber aumentado su cuenta.

La racha actual de Valverde sugiere que podría ser una de las principales amenazas de gol en este partido. Claramente se le ha dado la libertad de avanzar y apoyar la delantera en la configuración actual del mediocampo. Junto con Vinicius, ha sido uno de los principales beneficiados tras el cambio de entrenador.

El Atlético de Madrid concedió al menos dos goles en cuatro de sus últimos cinco partidos. Con espacio para explotar, Valverde ofrece valor como goleador en cualquier momento con cuotas altas.