Nuestro experto en apuestas espera otra actuación dominante del Real Madrid, con Jude Bellingham volviendo a convertir.

Mejores apuestas Real Madrid vs Alaves

Hándicap Real Madrid -2 ⭐ @ 2.00 en Betano

Goleador en cualquier momento - Jude Bellingham ⭐ @ 2.30 en Betano

Alaves anotará menos de 0,5 goles ⭐ @ 1.85 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 3-0 Alaves

Real Madrid 3-0 Alaves Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham

El Real Madrid atraviesa un gran momento tanto a nivel nacional como europeo. Los blancos encadenaron su décima victoria consecutiva en todas las competiciones con un contundente 5-1 sobre el PSV Eindhoven el martes por la noche.

Los blancos todavía tienen que recortar terreno al líder, el Barcelona, en LaLiga. Sin embargo, sufrieron el pasado fin de semana, cuando el gol de Carlos Espí en el minuto 85 completó una remontada 2-1 ante el Celta de Vigo.

El Alavés sumó 10 puntos en sus cuatro primeros partidos de la temporada. No obstante, su rendimiento cayó notablemente en septiembre y octubre. El equipo de Quique Sánchez Flores volvió a la senda de la victoria el pasado fin de semana con un triunfo por 3-1 sobre el Deportivo de La Coruña.

Alineaciones probables Real Madrid vs Alaves

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Posible alineación del Alaves:

Sivera, Tenaglia, Koski, Jonny, Pérez, Ibáñez, Blanco, Guevara, Rebbach, Boye, Martínez

El Real Madrid buscará prolongar su racha con una gran victoria

Tras dos temporadas decepcionantes y un inicio de curso no del todo convincente, el Real Madrid vuelve a parecer una fuerza mayor. José Mourinho ha encontrado equilibrio en todas las líneas y está sacando el máximo rendimiento a la mayoría de sus estrellas. Los blancos no conocen la derrota desde que cayeran 2-1 ante el Atlético en el derbi madrileño de septiembre.

Cinco de los últimos ocho partidos del Real Madrid terminaron con victorias por tres o más goles de diferencia. Kylian Mbappé sigue siendo letal de cara al arco: marcó en la victoria entre semana por decimonovena vez esta temporada con los colores del club. Vinícius Júnior también empieza a mostrar más nivel, con seis goles en sus últimas cuatro salidas entre club y selección.

Con un exigente tramo de partidos como visitante por delante, Mourinho podría optar por rotar ligeramente el plantel. Eso podría significar descanso para jugadores como Yan Diomande y Bernardo Silva.

Aun así, los locales deberían tener suficiente fondo de armario para doblegar al Alavés, que promedia solo 0,5 puntos por partido fuera de casa. El mercado de Real Madrid ganando por tres o más goles puede cumplirse, con una cuota cercana al empate de probabilidades.

Real Madrid vs Alaves Apuesta 1: Hándicap Real Madrid -2 @ 2.00 en Betano

Bellingham, dispuesto a repetir tras su magia entre semana

Después de convertir uno de los goles de la temporada ante el PSV, Bellingham llega rebosante de confianza. El inglés ni siquiera fue titular en ese partido, al haber sido reservado por Mourinho. Todo apunta a que regresará al once para recibir al Alavés.

Bellingham viene definiendo muy bien esta temporada en LaLiga, anotando con el 17 % de sus disparos. Sus cinco goles en liga solo son superados por los de Mbappé en este plantel del Real Madrid. Al mediocampista le basta un gol más para igualar su cifra de la pasada campaña.

Aunque ha reconocido el mérito de Mourinho en su transformación, algo pareció activarse en Bellingham durante el Mundial. En la cita de este verano promedió un gol cada 88 minutos. Desde entonces, el exjugador del Borussia Dortmund atraviesa el mejor momento de su carrera.

El futbolista de 23 años convirtió en cuatro de sus últimas cinco apariciones con el Real Madrid. Ofrece valor como apuesta de goleador en cualquier momento, con una probabilidad implícita del 44 %.

Real Madrid vs Alaves Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Jude Bellingham @ 2.30 en Betano

El Alavés, sin puntería prevista en el Bernabéu

Tras caer 6-1 en la cancha del Barcelona a finales de octubre, el Alavés llega a Madrid sin demasiados motivos para el optimismo. Ha perdido sus últimos nueve enfrentamientos ante este rival. El conjunto vasco no convirtió en tres de sus últimas seis visitas al Bernabéu.

El Alavés ha sido mucho más sólido en casa que fuera esta temporada. Su registro como local es el quinto mejor de LaLiga, pero sigue sin ganar como visitante. El equipo de Sánchez Flores promedia solo 0,67 goles por cada 90 minutos fuera de casa.

El conjunto vitoriano generó apenas 0,54 xG en su último desplazamiento liguero, en la cancha del Sevilla. Les costará mucho desarbolar a un Real Madrid que solo concedió 12,9 xG esta temporada en LaLiga, el mejor registro de la categoría. El mercado de Alaves anotando menos de 0,5 goles puede cumplirse.

Real Madrid vs Alaves Apuesta 3: Alaves anotará menos de 0,5 goles @ 1.85 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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