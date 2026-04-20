Real Madrid vs Alavés Pronóstico y Apuestas LaLiga | 21/04/26

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Mejores apuestas Real Madrid vs Alavés

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.83 en Betano

Fede Valverde marca en cualquier momento ⭐ @ 4.25 en Betano

Gana el Real Madrid y Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.98 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Real Madrid 3-2 Alavés

Real Madrid 3-2 Alavés Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinícius Junior. Alavés: Toni Martínez, Ibrahim Diabaté.

El Real Madrid viene de firmar una actuación imponente ante el Bayern de Múnich la semana pasada, pero una derrota tardía por 4-3 puso fin a su andadura en la Champions League en la ronda de cuartos de final.

Ahora, los blancos mantienen una esperanza remota de pelear por el título de LaLiga. Tras el parón internacional, cayeron 2-1 ante el Mallorca y no pasaron del empate 1-1 con el Girona. Estos tropiezos les han dejado a nueve puntos del Barcelona, con solo siete jornadas por disputarse.

Por su parte, el Alavés llega a esta jornada intersemanal apenas un puesto y un punto por encima de la zona de descenso. Todo ello a pesar de la racha de cuatro partidos invictos que atraviesan, destacando el vibrante empate 3-3 en el derbi vasco contra la Real Sociedad en su última salida.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Alavés

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin; Carreras, Rüdiger, Militao, Alexander-Arnold; Güler, Bellingham, Tchouameni, Valverde; Vinícius y Mbappé.

Posible alineación del Alavés:

Sivera; Parada, Tenaglia, Jonny, Youssef; Blanco, Guridi, Ibáñez, Pérez; Diabaté y Martínez.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Alavés

1er Pronóstico Real Madrid vs Alavés: Ambos equipos marcan @ 1.83 en Betano

Lluvia de goles en el Bernabéu

El Alavés sufrió un duro revés el mes pasado con la marcha de Chacho Coudet a River Plate. Para liderar la lucha por la permanencia, el club apostó por el veterano Quique Sánchez Flores.

El nuevo técnico ha implementado un estilo mucho más ofensivo que su predecesor. Bajo su mando, se ha cumplido el "ambos marcan" en los cinco partidos que ha dirigido. Estos encuentros promedian 4.8 goles, y "Los Babazorros" ya han visto puerta en nueve ocasiones en sus tres salidas con Sánchez Flores.

Este escenario favorece tus opciones de ver goles locales y visitantes en el Bernabéu. De hecho, en los últimos siete partidos del Real Madrid en todas las competiciones, ambos equipos anotaron. Apostar por que se repita la historia en esta casa de apuestas es una decisión inteligente, con una probabilidad implícita del 51.28%.

2ºPronóstico Real Madrid vs Alavés: Fede Valverde marca en cualquier momento @ 4.25 en Betano

Valverde quiere prolongar su racha

Una de las noticias más positivas para el Real Madrid en este 2026 es el regreso al máximo nivel de Fede Valverde. Tras una etapa gris bajo las órdenes de Xabi Alonso, el uruguayo está brillando de nuevo en el centro del campo con Álvaro Arbeloa.

Con 8 goles en sus últimas nueve apariciones entre club y selección, Valverde llegará con la confianza por las nubes. Hasta hace poco solo sumaba dos dianas este curso, debido a que era utilizado con frecuencia como lateral derecho.

Con Trent Alexander-Arnold asentado en esa banda, Valverde tiene libertad para pisar zonas de finalización. Fue él quien marcó el único tanto blanco en el reciente duelo liguero ante el Girona. El charrúa promedia 1.6 disparos por partido y es uno de los mejores especialistas desde la frontal. Por su estado de forma, este operador ofrece un valor tremendo a su gol.

3er Pronóstico Real Madrid vs Alavés: Gana el Real Madrid y Más de 2.5 goles @ 1.98 en Betano

El Real Madrid se impone en un duelo de alto voltaje

Con el sueño de la Champions desvanecido, Arbeloa no tiene motivos para rotar. El Real Madrid se centrará exclusivamente en ganar todo lo que queda en LaLiga. Aunque remontar al Barça parece una quimera, querrán cerrar el año de la mejor forma posible.

En Múnich jugaron bien, generando tres ocasiones claras y 2.25 xG. Con Jude Bellingham y Kylian Mbappé completamente recuperados de sus molestias, toda la artillería está lista. La calidad individual merengue debería ser demasiado para la zaga vitoriana.

Los visitantes encadenan 13 partidos sin dejar la portería a cero y han encajado dos o más goles en seis de sus últimos siete encuentros. Además, ocho de los últimos nueve partidos del Real Madrid han superado la barrera de los 2.5 goles. Combinar el triunfo local con una cifra alta de tantos es la opción ganadora en esta apuesta combinada.