Real Betis vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 24/04/26

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Mejores apuestas Real Betis vs Real Madrid

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Real Betis 1-2 Real Madrid

Real Betis 1-2 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Real Betis: Abde Ez — Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

El Real Betis reforzó sus opciones de amarrar la quinta plaza tras una valiente victoria por 3-2 en su visita al Girona el pasado martes. Fue la respuesta contundente que el equipo necesitaba tras un bache preocupante en los últimos dos meses.

Antes de ese triunfo, el conjunto de Manuel Pellegrini no lograba sumar de a tres en liga desde mediados de febrero. Además, la semana pasada sufrieron un duro revés europeo al caer eliminados de la Europa League ante el Braga con un sorprendente 4-2 en casa.

Por su parte, el Real Madrid también viene de un tropiezo importante: sus esperanzas en la Champions League se esfumaron tras la derrota por 4-3 en Múnich. Los pupilos de Álvaro Arbeloa siguen metidos de lleno en la pelea por el título de La Liga, aunque dependen de que el FC Barcelona pinche en el tramo final.

Los blancos tuvieron que resistir una presión asfixiante en los últimos minutos para vencer al Alavés por 2-1 el martes por la noche, logrando así su primera victoria desde antes del parón internacional.

Alineaciones Probables Real Betis vs Real Madrid

Posible alineación del Real Betis:

Vallés, Rodríguez, Natan, Bartra, Bellerín, Amrabat, Altimira, Ez, Fornals, Antony, Hernández.

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé.

Las mejores apuestas Real Betis vs Real Madrid

1er Pronóstico Real Betis vs Real Madrid: Victoria del Real Madrid @ 1.88 en Betano

El Madrid, obligado a ganar para mantener el pulso por el título

Los problemas del Real Madrid esta temporada suelen aparecer ante bloques bajos y equipos muy defensivos. Cuando no hay espacios que explotar, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior pierden parte de su veneno en ataque. Además, al equipo le ha faltado en ocasiones esa chispa de creatividad en la medular para romper defensas cerradas.

La buena noticia para los visitantes es que el Real Betis es un equipo que siempre propone y busca un fútbol ofensivo. Los locales dejarán huecos atrás, especialmente con la seria duda de su central titular, Diego Llorente.

Esta filosofía "valiente" le ha pasado factura al Betis contra los grandes este año. Entre Liga y Copa, ya han encajado cinco goles frente a Barça, Madrid y Atlético. De hecho, en enero el Madrid les pasó por encima con un 5-1 en el Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco ha ganado el 60% de sus salidas ligueras este curso. Sin el desgaste de otras competiciones, estarán totalmente enfocados en este duelo. Apostar por la victoria visitante en esta casa de apuestas ofrece un gran valor, con una probabilidad implícita del 52.6%.

2ºPronóstico Real Betis vs Real Madrid: Segunda parte - Más de 1.5 goles @ 1.78 en Betano

Goles garantizados tras el descanso

En los últimos cinco partidos de liga del Real Madrid, ambos equipos han visto puerta tras el intermedio. El martes pasado, en una segunda parte poco convincente ante el Alavés, concedieron dos ocasiones claras y un 1.4 de xG (goles esperados). Aun así, el equipo de Arbeloa se las ingenió para registrar cinco remates a puerta en ese mismo periodo.

Sus partidos promedian 1.82 goles en la segunda mitad en lo que va de liga. Es más, el 58% de los goles a favor del Madrid y el 63% de los que recibe llegan tras el paso por vestuarios.

Se espera un escenario que se rompa a medida que avancen los minutos. Los visitantes no pueden permitirse dejarse puntos si quieren cazar al Barça, por lo que subirán líneas tarde o temprano. El Betis también es más prolífico en las segundas partes (56% de sus goles anotados).

Por todo ello, entrar al "Más de 1.5 goles" tras el descanso es la jugada más inteligente que te ofrece este operador.

3er Pronóstico Real Betis vs Real Madrid: Empate o Real Madrid y Más de 2.5 goles @ 2.20 en Betano

El Betis sigue sin sentirse cómodo en La Cartuja

La primera temporada del Real Betis en La Cartuja llega a su fin mientras terminan las obras del Benito Villamarín. Aunque la afición ha respondido, los resultados de los verdiblancos sugieren que extrañan su hogar habitual.

Los andaluces solo han ganado uno de sus últimos siete partidos como locales en todas las competiciones. Pese a pelear por puestos europeos, su tasa de victorias en La Cartuja (47%) es inusualmente baja. El Atlético ya ha ganado dos veces en este estadio este año, y el Barça se llevó un 5-3 en diciembre.

Todo apunta a que el Madrid saldrá de Sevilla con puntos bajo el brazo. Esperamos un partido abierto, y dado que el 67% de las salidas del Madrid han tenido tres o más goles, la apuesta combinada de doble oportunidad y goles es muy atractiva (probabilidad implícita del 48.8%).