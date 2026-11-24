El PSG es uno de los tres únicos equipos con un pleno invicto en la fase de liga. Sin embargo, la lesión de rodilla de Desire Doué es un golpe para la línea de ataque de Les Parisiens.

Mejores apuestas PSG vs Roma

PSG gana y ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.37 en Betano

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 1.80 en Betano

Donyell Malen anota o asiste ⭐ @ 2.00 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Roma son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: PSG 3-1 Roma

PSG 3-1 Roma Pronóstico de goleadores: PSG: Dembélé, Akliouche, Godts - Roma: Malen

El Paris Saint-Germain recibe a la Roma en el Parque de los Príncipes el miércoles 25/11/26 a las 17:00 h, en lo que será su primer enfrentamiento competitivo. Los vigentes campeones de la Champions League lideran la fase de liga con cuatro victorias en cuatro partidos.

El plantel de Luis Enrique marcó 20 goles y encajó cinco en Europa. Los parisinos ampliaron su racha de victorias a 12 partidos en todas las competiciones con un triunfo por 3-2 en Niza el sábado.

Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes ya están recuperados de sus lesiones. Khvicha Kvaratskhelia se perderá el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado ante el Barcelona. Enrique recibió otro duro golpe con la noticia de la lesión similar de ligamento cruzado de Desire Doué, que también lo dejará afuera lo que resta de 2026/27.

La Roma llega vigésima en la fase de liga de la Champions, con cuatro puntos tras una victoria en cuatro partidos. Cayó 4-3 ante el Real Madrid y 3-2 ante el Manchester United.

El equipo de Gian Piero Gasperini se recuperó en la liga doméstica con una contundente victoria por 5-1 sobre el Parma el fin de semana. Mile Svilar y Paulo Dybala ya están de vuelta tras sus lesiones. Gasperini espera que su equipo traslade su buen momento doméstico al choque ante los campeones de Europa. Donyell Malen será el referente ofensivo de los visitantes. Lorenzo Pellegrini será baja por una lesión de tobillo.

Alineaciones probables PSG vs Roma

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Akliouche, Dembélé, Godts

Posible alineación de la Roma:

Svilar, Hermoso, Balerdi, Mancini, Wesley, Cristante, De Roon, Molina, Soulé, Mora, Malen

La Roma encontrará el gol, pero el PSG debería imponerse

El PSG ganó los cuatro partidos de la fase de liga esta temporada. Marcó 20 goles y encajó cinco en ese proceso.

El Barcelona logró anotar dos goles en una derrota por 4-2 en el Parque de los Príncipes. La Roma marcó 10 goles en sus cuatro salidas europeas.

El conjunto romanista le hizo tres goles al Real Madrid en una derrota por 4-3 en Roma. También marcó dos en una derrota por 3-2 ante el Manchester United. La Roma es el equipo peor clasificado de la fase de liga con una diferencia de goles positiva (+2).

Donyell Malen también llega en un momento espectacular tras anotar cuatro goles en Parma el sábado. El PSG, sin embargo, mantuvo el arco en cero en su contundente victoria por 6-0 de visitante ante el Villarreal. Kvaratskhelia y Doué son bajas, pero hay suficiente poder de fuego en ambas áreas para crear un partido entretenido.

PSG vs Roma Apuesta 1: PSG gana y ambos equipos anotan - Sí @ 2.37 en Betano

Apostando por 4 o más goles pese a la baja adicional de Doué

Los cuatro partidos de la fase de liga del PSG produjeron 25 goles. Eso supone una media de más de seis por partido.

Los parisinos vencieron 4-2 al Barcelona y ganaron 6-0 en Villarreal. Las cuatro salidas europeas de la Roma también fueron de muchos goles, con un total de 18. Esto significa que ambos equipos superaron habitualmente la línea de Más de 3,5 goles en lo que va de esta Champions League.

El plantel de Gian Piero Gasperini perdió 4-3 ante el Real Madrid y 3-2 ante el Manchester United. También goleó 5-1 como visitante ante un modesto Parma en la Serie A el pasado fin de semana.

El PSG también protagonizó un partido de cinco goles, ganando 3-2 en Niza el sábado. Y eso pese a la ausencia de Kvaratskhelia y Doué. Apostar por cuatro o más goles, con una probabilidad implícita del 55,6 %, parece razonable.

PSG vs Roma Apuesta 2: Total - Más de 3,5 goles @ 1.80 en Betano

Malen llega a París en un estado de forma sensacional

Donyell Malen suma 12 goles y dos asistencias en 11 partidos de Serie A. Anotó cuatro en la victoria por 5-1 del sábado en Parma. Si la Roma logra marcar, Malen es sin dudas el candidato más probable para hacerlo.

Su actuación en Parma le valió una puntuación de 9,9. Su media de la temporada, 7,97, es francamente notable para un delantero que tuvo una carrera algo nómada en las últimas temporadas.

Se ubica en el percentil 99 en goles y en el 94 en tiros. La Roma marcó 10 goles en cuatro partidos de Champions League, y Malen anotó el 40 % de ellos, con una media de un gol por partido.

El PSG fue sólido defensivamente en Europa, encajando solo cinco goles hasta ahora. Malen, por su parte, se ubica apenas en el percentil 64 en ocasiones creadas. Aun así, apostar por su gol o asistencia con una probabilidad implícita del 50 % es la apuesta de valor más evidente de nuestro pronóstico PSG vs Roma.

PSG vs Roma Apuesta 3: Donyell Malen anota o asiste @ 2.00 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+