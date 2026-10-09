PSG vs Le Mans Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 10/10/26

El PSG regresa a la acción de la Ligue 1 ante el Le Mans, que ha dejado buenas sensaciones desde su ascenso pero afronta una prueba exigente en el Parc des Princes.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: PSG 3-1 Le Mans

PSG 3-1 Le Mans Pronóstico de goleadores: PSG: Dembélé x2, Doué - Le Mans: Diallo

El PSG, actual campeón de la Ligue 1, vuelve al Parc des Princes tras el parón internacional para recibir al recién ascendido Le Mans.

El parón llegó en un momento poco oportuno para el conjunto parisino, que había empezado a encontrar su ritmo. El equipo de Luis Enrique encadenó dos victorias consecutivas en la Ligue 1 ante el Brest y el Marsella, recuperándose de su flojo arranque de la campaña 2026/27.

Podría tratarse de un partido complicado para el PSG. El Le Mans se desenvuelve bien sin el balón, con un promedio de posesión de apenas el 46,3 % frente al 66,1 % del PSG. Esto sugiere que los de Videira se replegarán atrás e intentarán aprovechar el contragolpe siempre que puedan. Enrique cuenta con una plantilla casi al completo, con la única baja de Senny Mayulu (muslo). Ferran Torres, por su parte, pasará un reconocimiento médico de última hora tras regresar de su participación con la selección española.

El conjunto de Patrick Videira ha sorprendido a todos con su prometedor inicio de temporada en su regreso a la Ligue 1. Seis puntos en sus primeros cinco partidos lo sitúan justo en la mitad superior de la clasificación del fútbol francés.

El Le Mans solo ha ganado una vez como visitante ante el PSG, victoria que data de febrero de 2006. Sin embargo, también ha perdido tres de sus últimos cuatro desplazamientos a este campo desde abril de 2007. Videira no podrá contar con Djibril Sidibé, que se pierde el encuentro por sanción. Erwan Colas, por su parte, también es baja por lesión.

Alineaciones probables PSG vs Le Mans

Posible alineación del PSG:

Safonov, Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Ruiz, Neves, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé

Posible alineación del Le Mans:

Kocik, Torrent, Yohou, Voyer, Bamba, Larouci, Bourabaa, Bretelle, Vercruysse, Mafouta, Diallo

El PSG se impondrá mientras el Le Mans también verá puerta

El Le Mans ha demostrado que puede causar problemas pese a ser un recién ascendido a la Ligue 1. Ha marcado nueve goles en sus primeros cinco partidos, un balance saludable para un equipo que todavía se adapta a la categoría.

El PSG también se ha mostrado más vulnerable de lo habitual en defensa, encajando siete goles en sus primeros cinco partidos de liga. El Mónaco fue el último en explotar esta debilidad, al ganar 2-1 en el Parc des Princes el mes pasado.

Aun así, el PSG debería tener calidad suficiente para hacerse con los tres puntos. Los parisinos ganaron 2-1 fuera de casa en su última salida, ante el Marsella, y buscarán dominar la posesión en su feudo. Esto convierte la victoria del PSG con ambos equipos marcando en una opción atractiva, con una probabilidad implícita del 40 %.

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El Le Mans buscará mantener la diferencia a raya

El PSG no está ganando con comodidad esta temporada. Todavía no ha vencido a nadie por más de un gol de diferencia, y el ajustado 2-1 en Marsella refleja su tendencia a resolver los partidos por la mínima.

El Le Mans ha mostrado una resistencia similar en sus derrotas. Todavía no ha perdido ningún partido por más de un gol, y Patrick Videira ha logrado que su equipo esté bien organizado y sea difícil de superar.

El Le Mans solo necesita evitar una derrota por tres goles de diferencia. El PSG no ha mostrado demasiada capacidad para ganar por amplios márgenes esta temporada. Djibril Sidibé está sancionado, pero el Le Mans debería poder mantener el partido apretado. Solo ha perdido una vez en cinco partidos, por la mínima, lo que convierte el +3 en una opción atractiva con una probabilidad implícita del 45,5 %.

PSG vs Le Mans Apuesta 2: Hándicap a 3 - Le Mans +3 @ 1.77 en bet365

Dembélé puede seguir con su buena racha

Ousmane Dembélé está disparando a un ritmo notable. Ha realizado 16 tiros en apenas 211 minutos en la Ligue 1, lo que equivale a 6,82 intentos cada 90 minutos.

Su rendimiento también ha sido destacado en el resto de competiciones. Dembélé marcó dos goles y repartió dos asistencias en la Champions League, todo ello en 64 minutos.

Es probable que el Le Mans se repliegue atrás y permita al PSG disparar desde fuera del área. Dembélé es uno de los futbolistas con más opciones de sacar partido a esta situación. Su principal incógnita son los minutos que disputará. Necesita cinco tiros para que se cumpla esta apuesta, y promedia 6,82 tiros cada 90 minutos en la Ligue 1. Si mantiene ese ritmo, debería tener buenas opciones de alcanzar esa cifra.

PSG vs Le Mans Apuesta 3: Ousmane Dembélé 5+ tiros @ 1.70 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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