PSG vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Champions League | 11/03/26

+

Mejores apuestas PSG vs Chelsea

PSG y Chelsea empatan ⭐ @ 3.80 en bet365

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.61 en bet365

João Pedro como goleador en cualquier momento ⭐ @ 3.25 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Chelsea son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: PSG 2-2 Chelsea

PSG 2-2 Chelsea Predicción de goleadores: PSG: Bradley Barcola, Désiré Doué; Chelsea: João Pedro, Cole Palmer.

El Paris Saint-Germain lidera la Ligue 1 y ha llegado a las fases eliminatorias de la Liga de Campeones, aunque no ha igualado los niveles de rendimiento del año pasado. El equipo de Luis Enrique sufrió una derrota contra el Mónaco el viernes por la noche y no ha logrado asegurar la victoria en tres de sus últimos seis partidos. Los parisinos necesitarán mejorar si quieren seguir en la contienda para defender su corona europea.

Mientras tanto, el Chelsea ha experimentado unas semanas irregulares en varios torneos. Necesitaron tiempo extra para derrotar al Wrexham el fin de semana pasado y también han registrado empates contra el Burnley y el Leeds United recientemente. Sin embargo, su victoria por 4-1 contra el Aston Villa destacó lo potente que puede ser el equipo de Liam Rosenior cuando está en su mejor momento.

Alineaciones Probables PSG vs Chelsea

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Posible alineación del Chelsea:

Alineación esperada del Chelsea: Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernández, Neto, Pedro.

Las mejores apuestas PSG vs Chelsea

1er Pronóstico PSG vs Chelsea: PSG y Chelsea empatan @ 3.80 en bet365

La noche del miércoles marcará el décimo encuentro entre estos dos gigantes europeos y tienen un récord muy igualado. El Paris Saint-Germain ha ganado tres, perdido tres y empatado tres. Sin embargo, su encuentro más reciente resultó en una dura derrota para el equipo francés. El Chelsea les marcó tres veces en la final del Mundial de Clubes, por lo que los anfitriones buscarán venganza esta vez.

El PSG es optimista sobre el regreso de João Neves tras una lesión, aunque Fabián Ruiz y Quentin Ndjantou siguen fuera. Ousmane Dembélé se perdió los últimos partidos debido a una lesión en el gemelo, pero podría regresar a la alineación titular. Independientemente de las lesiones, los parisinos poseen una abundancia de opciones ofensivas.

Los visitantes viajarán sin Estevao, Jamie Gittens y Levi Colwill, pero podrían contar con el regreso de Wesley Fofana. Los blues están anotando regularmente y se sentirán confiados de cara a este enfrentamiento. Anticipamos un duelo competitivo de ida y vuelta en París, con ambos equipos encontrando la red.

2ºPronóstico PSG vs Chelsea: Más de 2.5 goles @ 1.61 en bet365

El PSG y el Chelsea cuentan con algunos de los mejores jugadores ofensivos del planeta. Con estrellas como Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Pedro y Khvicha Kvaratskhelia involucradas, es probable que este partido vea muchos goles.

Ninguno de los dos equipos ha sido particularmente sólido en defensa últimamente, lo que aporta más razones para esperar mucha acción en las áreas de penalti. Les Rouge-et-Bleu han logrado solo dos porterías a cero en sus últimos seis partidos, mientras que los londinenses solo una en 11. Tanto Luis Enrique como Rosenior identificarán numerosas formas de causar problemas el miércoles.

Los datos históricos también sugieren un enfrentamiento de alto puntaje, ya que seis de sus 9 encuentros desde 2004 han producido más de 2.5 goles. Además, el 80% de los partidos de la Liga de Campeones del PSG y el 75% de los del Chelsea esta temporada han visto tres o más goles. En consecuencia, debería ser un espectáculo entretenido para los aficionados neutrales.

3er Pronóstico PSG vs Chelsea: João Pedro como goleador en cualquier momento @ 3.25 en bet365

Aunque el Chelsea ha sido inconsistente, la primera temporada de João Pedro en el equipo está resultando ser un gran éxito. El brasileño ya ha registrado 22 goles y asistencias en la Premier League, junto a tres goles en la UCL. Definitivamente confiará en encontrar la red en la capital francesa esta semana.

Su racha actual es impresionante, habiendo anotado 8 goles en sus últimas 8 apariciones en la Premier League. El delantero también marcó en la FA Cup el sábado y el PSG estará muy atento al peligro que representa. Está a solo dos goles de alcanzar los 20 en la temporada en todas las competiciones y bien podría alcanzar esa marca esta semana.