Este enfrentamiento ha terminado en empate sin goles en las dos últimas temporadas, con solo cuatro goles anotados en igual número de encuentros disputados en The City Ground.

Mejores apuestas Nottingham Forest vs Arsenal

Total - Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.90 en Betano

Total y Ambos anotan - Arsenal gana y Ambos anotan - No ⭐ @ 2.62 en Betano

Gol o asistencia - Bukayo Saka ⭐ @ 1.90 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Nottingham Forest vs Arsenal son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Nottingham Forest 0-2 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Saka, Havertz

El Nottingham Forest recibe al Arsenal en The City Ground el domingo, en la jornada 7 de la Premier League 2026/27. Los Gunners llegan como el equipo en mejor forma, y por un margen considerable. El Arsenal es segundo en la liga con 15 puntos de seis partidos. La temporada pasada, ganaron 2-1 al Leeds en casa, pese a ir perdiendo 1-0.

El miércoles, el Arsenal firmó una victoria por 3-0 ante el Lille en la Champions League. Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka anotaron en ese partido. En lo que va de temporada, su única derrota liguera fue una goleada por 3-0 en campo del Brighton. William Saliba y Christos Tzolis siguen de baja por lesión, mientras que Piero Hincapié también es duda por un problema de tobillo.

El Forest es decimoquinto con cinco puntos, una situación que genera frustración en su nuevo técnico, Oliver Glasner. Los de Nottingham han perdido sus dos últimos partidos, incluida una derrota por 3-1 ante el Crystal Palace, antiguo equipo de Glasner.

Siguen esperando su primera victoria en casa esta temporada. Igor Jesus, Nikola Milenković y Nicolò Savona son baja para la visita de los vigentes campeones. El Arsenal ha perdido solo uno de sus ocho enfrentamientos de Premier League ante el Forest desde el cambio de milenio.

Alineaciones probables Nottingham Forest vs Arsenal

Posible alineación del Nottingham Forest:

Sels, Murillo, Diomande, Aina, Williams, McAtee, Schlager, Muñoz, Ndoye, Gibbs-White, Delap

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Ødegaard, Saka, Havertz

Un duelo entre las dos defensas más sólidas de la liga

Este partido enfrenta a los dos mejores registros defensivos de la liga según el xGA. El Arsenal es líder con 4,7 y el Forest le sigue de cerca con 7,2. Ambos conjuntos están hechos para frustrar al rival. Aun así, el Forest debería generar ocasiones como local. Son sextos en xG con 10,6 esta temporada, pero el problema está en el acierto de cara a portería, no en la creación.

Su pobre efectividad explica que solo hayan marcado cinco goles en seis partidos. El nuevo delantero Liam Delap ha fallado ocasiones claras en los últimos encuentros. El Arsenal, por su parte, también ha encajado solo cinco goles en seis partidos de liga.

Podemos respaldar el mercado de menos de 2.5 goles con una probabilidad implícita del 53 %, lo que resulta relativamente bajo según los datos. La probabilidad de que se cumpla el mercado de menos de 2.5 goles ronda el 57 %. Los dos últimos empates sin goles en The City Ground también refuerzan esta apuesta.

Nottingham Forest vs Arsenal Apuesta 1: Total - Menos de 2.5 goles @ 1.90 en Betano

El Forest no logra superar al Arsenal

El Arsenal ha mantenido la portería a cero en sus últimos cuatro enfrentamientos ante este rival. El Forest no le ha marcado en esa racha, algo que con el tiempo podría convertirse en un obstáculo psicológico. Los Gunners cuentan además con el mejor xGA de la división, con 4,7. En su último partido de Champions League, el miércoles por la noche, contuvieron al Lille con relativa facilidad.

La definición es el punto débil del Forest en todo esto. Un total de 17 ocasiones claras falladas es la cifra más alta de toda la Premier League. El antecedente reciente en este estadio es otra señal de alarma: los dos últimos enfrentamientos de liga aquí terminaron 0-0.

Podemos respaldar la victoria del Arsenal con portería a cero con una probabilidad implícita moderada del 38 %. Los Gunners ya lo han logrado en tres de sus seis partidos de Premier League esta temporada, algo prometedor pese a la muestra reducida.

Nottingham Forest vs Arsenal Apuesta 2: Total y Ambos anotan - Arsenal gana y Ambos anotan - No @ 2.62 en Betano

Saka sigue siendo la amenaza ofensiva más fiable de los Gunners

Bukayo Saka continúa siendo el atacante más peligroso del Arsenal. Volvió a marcar en la victoria por 3-0 ante el Lille del miércoles. También disparó seis veces en el primer partido de Champions League, en campo del Nápoles.

Sus números avanzados también son sólidos en la Premier League. Saka registra 0,64 xG por 90 minutos y 0,18 xA por 90 minutos. Eso supone una contribución combinada de 0,82 goles esperados por 90 minutos.

El Arsenal debería disfrutar de buena posesión en The City Ground, lo que favorecería el protagonismo de Saka. Además, es el encargado de los balones parados y de los penaltis. Respaldar que anote o asista con una probabilidad implícita del 53 % nos parece la apuesta de valor dentro de nuestro pronóstico Nottingham Forest vs Arsenal. Su rendimiento real se acerca más al 57 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Nottingham Forest vs Arsenal Apuesta 3: Gol o asistencia - Bukayo Saka @ 1.90 en Betano

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