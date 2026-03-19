Niza vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 21/03/26

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Mejores apuestas Niza vs PSG

Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.92 en Betano

Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento ⭐ @ 2.10 en Betano

PSG gana por un margen de tres goles ⭐ @ 3.10 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Niza 1-3 PSG

Niza 1-3 PSG Predicción de goleadores: Niza: Elye Wahi; PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Joao Neves

El Niza atraviesa una de sus peores temporadas en más de una década. La última vez que terminaron por debajo de su actual posición 15 fue en 2013/14, también bajo Claude Puel. Mantienen una ventaja de ocho puntos sobre los candidatos más cercanos al descenso, el Auxerre, pero no hay mucho más que ofrezca consuelo.

Las Águilas recientemente rompieron una racha de seis partidos sin ganar con una victoria de 2-0 como visitantes ante el Angers. En 26 partidos de la Ligue 1, el Niza ha logrado solo siete victorias, siendo el cuarto menor número en la división. También han empatado seis veces y perdido 13 partidos.

Defensivamente, solo el Metz, que ocupa el último lugar, tiene peor registro que el Niza esta temporada. Eso es una señal preocupante, dado el calibre del rival que enfrentan el sábado. El PSG posee el ataque más potente de la liga. Han marcado 54 goles y tienen la defensa más sólida, con solo 22 goles encajados. Los números no podrían ser más desiguales.

Los parisinos han tenido altibajos en sus recientes encuentros de liga, perdiendo dos veces y ganando dos en sus últimos cuatro partidos. El Mónaco les infligió una derrota por 3-1 en el Parc des Princes en su último partido en casa. En cambio, lo que siguió fue una respuesta contundente. Superó al Chelsea por 8-2 en el global en los octavos de final de la Champions.

El impulso está del lado del equipo de Luis Enrique mientras viajan casi 1,000 kilómetros al sur. Al ganar este partido pendiente, el PSG puede abrir una ventaja de 4 puntos en la cima por delante del RC Lens. Todo apunta a una victoria cómoda para los campeones reinantes en la Riviera Francesa.

Alineaciones Probables Niza vs PSG

Posible alineación del Niza:

Diouf, Mendy, Dante, Bah, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Clauss, Carlos, Boudache

Posible alineación del PSG:

Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hernández, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Las mejores apuestas Niza vs PSG

1er Pronóstico Niza vs PSG: Ambos equipos marcan y Más de 2.5 goles @ 1.92 en Betano

Recientemente, el Niza vio su racha de siete partidos invictos en todas las competiciones en el Allianz Riviera llegar a un abrupto final. El Rennes los goleó 4-0 en su último partido en casa. El Niza no ha ganado en tres partidos consecutivos en casa.

Las Águilas solo han dejado de marcar dos veces durante esa larga racha en casa, pero las debilidades defensivas persisten. El Niza posee la segunda peor defensa de la liga, con 48 goles encajados. En casa, el equipo de Puel ha concedido un promedio de 1.62 goles en sus partidos de la Ligue 1.

Ese número es preocupante, ya que el PSG presume del ataque más potente de la Ligue 1. Promedian 2.16 goles por partido. El equipo de Luis Enrique espera volver a la senda de la victoria contra una defensa tan vulnerable.

Sin embargo, los parisinos también tienen sus propias vulnerabilidades. Han concedido seis goles en solo dos partidos de sus últimos 5 encuentros de liga. Perdieron ambos 3-1 ante el Rennes y el Mónaco, respectivamente. Las porterías a cero han sido escasas.

Además, ambos equipos han visto exactamente 14 de sus 26 partidos superar la marca de 2.5 goles. Cuatro de sus últimos 5 enfrentamientos también han producido goles en ambos extremos. Todo apunta a un encuentro con muchos goles en el sur de Francia.

2ºPronóstico Niza vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia marca en cualquier momento @ 2.10 en Betano

Khvicha Kvaratskhelia es fundamental para el PSG esta temporada. Aun así, sus estadísticas en la Champions League superan sus registros en la Ligue 1. Tiene 12 goles y 7 asistencias en 36 apariciones.

La diferencia entre los dos torneos es marcada. Solo tiene cuatro goles y tres asistencias en 17 partidos en la Ligue 1. Además, ha destacado en la Liga de Campeones, con siete goles y cuatro asistencias en solo 11 apariciones.

Su último gol en la Ligue 1 llegó en Le Classique contra el Marsella a principios de febrero. Desde entonces, Kvara ha registrado 4 goles y una asistencia en tres encuentros europeos.

Su influencia contra el Chelsea fue particularmente decisiva. Un cameo de 30 minutos que cambió el juego en la ida trajo una asistencia y un doblete tardío. En Stamford Bridge, marcó el gol inicial en los primeros 10 minutos.

Ahora Kvaratskhelia buscará replicar su forma a nivel doméstico. Con el apoyo suficiente, el talismán georgiano es muy capaz de dictar el juego con su calidad de definición. Esperen que Kvaratskhelia marque la diferencia en el Allianz Riviera.

3er Pronóstico Niza vs PSG: PSG gana por un margen de tres goles @ 3.10 en Betano

El equipo de Luis Enrique ha estado fenomenal en ataque, anotando libremente en todas las competiciones. El Chelsea fue su víctima más reciente. El PSG les anotó cinco goles en el Parc des Princes antes de marcar tres más en Stamford Bridge.

Los parisinos han ganado tres de sus últimos seis partidos por un margen de tres goles. Además, tres de sus últimos cinco partidos de liga también han superado la barrera de 3.5 goles.

El Niza ha cosechado una serie de resultados difíciles a pesar de su victoria sobre el Angers. Enfrentar al PSG es una propuesta completamente diferente. Las Águilas fueron derrotadas 1-0 en el partido de ida. Fue la primera vez que cualquiera de los equipos no logró marcar en sus últimos cinco enfrentamientos.

El poder ofensivo del PSG exige atención. Luis Enrique ha construido una unidad ofensiva bien entrenada. Mientras tanto, el Niza ha permitido más goles de lo esperado durante toda la temporada. Los visitantes tienen todos los elementos para hacer un gran partido. Apostar por una victoria del PSG por dos o más goles ofrece un valor significativo.