México vs Portugal Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 29/03/26

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Mejores apuestas México vs Portugal

Doble oportunidad - México/Empate ⭐ @ 1.72 en Betano

Ambos equipos marcan (BTTS) - Sí ⭐ @ 1.78 en Betano

Raúl Jiménez marca en cualquier momento ⭐ @ 3.05 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: México 1-1 Portugal

México 1-1 Portugal Predicción de goleadores: México: Raúl Jiménez; Portugal: Bruno Fernandes

Es una gran ocasión para México, ya que inauguran oficialmente el Estadio Banorte, antes conocido como el Estadio Azteca, contra Portugal este fin de semana. Este también es el penúltimo partido de preparación para el equipo local antes de jugar contra Bélgica en Estados Unidos la próxima semana y prepararse para el Mundial.

Javier Aguirre ha realizado varios cambios en su plantilla por las lesiones de los titulares habituales. Como resultado, México tiene una mezcla de jugadores inexpertos y veteranos. El Tricolor está a menos de tres meses de ser anfitrión del partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica.

Estos dos partidos son cruciales para que Aguirre evalúe a sus jugadores de cara al torneo global. Lo mismo aplica para Portugal, que estará sin Cristiano Ronaldo en este descanso internacional. El exdelantero del Real Madrid está lidiando con una distensión en el muslo y trabaja arduamente para recuperarse a tiempo para el Mundial.

A pesar de contar con jugadores increíblemente talentosos a lo largo de los años, Portugal solo alcanzó un tercer puesto como mejor posición en el torneo, allá por 1966. Con Ronaldo acercándose al retiro, podría ser esta su última oportunidad de ganar el premio máximo.

Roberto Martínez debería tener confianza en que sus jugadores pueden cumplir el objetivo el domingo. Sin embargo, recientemente han mostrado algunas debilidades defensivas que los anfitriones podrían explotar. Idealmente, ambos equipos querrán completar este partido sin sufrir lesiones, lo que significa que podríamos presenciar un juego cauteloso.

Alineaciones Probables México vs Portugal

Posible alineación del México:

Rangel, Ledezma, Montes, Vázquez, Gallardo, Lira, Alvarado, Vargas, Gutiérrez, Fidalgo, Jiménez

Posible alineación del Portugal:

Costa, Nunes, Veiga, Araujo, Cancelo, Neves, Fernandes, Vitinha, Neto, Leao, Ramos

Las mejores apuestas México vs Portugal

1er Pronóstico México vs Portugal: Doble oportunidad - México/Empate @ 1.72 en Betano

México debería estar extremadamente confiado tras conseguir su décimo título en la Copa Oro de la CONCACAF el año pasado. Sus actuaciones en ese torneo fueron sobresalientes, ya que permanecieron invictos a lo largo del mismo. Después de ese triunfo, el equipo de Aguirre tuvo dificultades para obtener resultados, sin ganar en sus siguientes seis partidos internacionales consecutivos.

Los anfitriones sufrieron dos derrotas y registraron cuatro empates en ese período, pero 2026 ha sido significativamente más exitoso para ellos. El Tricolor llega a este amistoso tras tres victorias consecutivas, lo que indica que su forma está mejorando. Con su victoria más reciente contra un rival europeo, el equipo local confía en sus posibilidades.

Mientras tanto, Portugal también llega al partido tras una dominante victoria por 9-1 contra Armenia en su partido de clasificación para el Mundial. Ese resultado fue vital, ya que les permitió terminar en la cima de su grupo por un margen de solo tres puntos. Sin embargo, antes de ese triunfo, los visitantes no habían ganado en dos partidos consecutivos.

La derrota ante Irlanda plantea dudas sobre su capacidad para vencer fácilmente a equipos ubicados por debajo de ellos en el ranking actual. Dado que los dos enfrentamientos más recientes entre estas naciones acabaron igualados, otro empate este fin de semana no sería del todo sorprendente. Sin embargo, con la ventaja de jugar en casa, México podría llevarse una victoria.

2ºPronóstico México vs Portugal: Ambos equipos marcan (BTTS) - Sí @ 1.78 en Betano

Ambos equipos han marcado regularmente contra sus oponentes en partidos recientes. Los anfitriones anotaron cuatro veces contra Islandia en un amistoso en febrero. Han registrado seis goles en sus últimos tres encuentros. Con un promedio de dos goles por partido, tienen una alta capacidad de anotar este domingo.

Si bien los nueve goles de Portugal contra Armenia inflan artificialmente sus estadísticas, la realidad es que son altamente eficientes en el ataque. Los dirigidos por Martínez anotaron 15 goles en sus últimos cinco encuentros, con un promedio de tres goles por partido. Con el talento que poseen, anotar no es un problema para los visitantes.

Tres de los últimos cinco partidos de Portugal presentaron goles para ambos lados, incluso cuando anotaron 9 veces contra Armenia. Eso muestra que hay una debilidad en la defensa que los locales podrían explotar. Además, tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre estos países resultaron en goles tanto para México como para Portugal.

3er Pronóstico México vs Portugal: Raúl Jiménez marca en cualquier momento @ 3.05 en Betano

El talento ofensivo de ambas plantillas es innegable. Los jugadores de cualquiera de los dos equipos pueden crear ocasiones, pero nuestro enfoque está en el delantero mexicano Raúl Jiménez. El delantero del Fulham debería estar muy confiado, habiendo anotado un gol en su partido más reciente con su club.

Ha marcado nueve goles en 30 apariciones en la Premier League esta temporada, pero suele tener un rendimiento superior cuando juega para México. Anotó 3 goles en seis apariciones en la Copa Oro y anotó 2 veces en seis partidos amistosos durante 2025.

Jiménez jugará, sea desde el inicio o como suplente este fin de semana, pero será peligroso de cualquier modo. Debido a esto, estamos apostando a que anotará al menos un gol contra Portugal el domingo.