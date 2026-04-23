Mainz vs Bayern Múnich Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 25/04/26

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Mejores apuestas Mainz vs Bayern Múnich

Victoria del Bayern Múnich ⭐ @ 1.65 en Betano

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.65 en Betano

Nicolas Jackson marca en cualquier momento ⭐ @ 1.95 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Mainz 1-2 Bayern Munich

Mainz 1-2 Bayern Munich Pronóstico de goleadores: Mainz: Nadiem Amiri | Bayern Munich: Nicolas Jackson, Jamal Musiala

El Mainz atraviesa un bache difícil tras un par de semanas para el olvido. La eliminación de la Conference League después de desperdiciar una ventaja de dos goles ha hecho mella en la moral del grupo, que ha caído hasta la décima plaza de la Bundesliga.

Si bien el empate liguero del pasado domingo ante el Borussia Mönchengladbach no fue un mal resultado, todo apunta a que terminará la temporada 2025/26 en la zona media de la tabla, sin grandes aspiraciones.

Por su parte, el Bayern Munich sigue vivo en múltiples frentes. Es lógico esperar rotaciones por parte de Vincent Kompany dado que el título doméstico ya está sentenciado, pero el fondo de armario de los Die Roten es sencillamente espectacular.

Llegan a esta cita tras encadenar ocho victorias consecutivas en todas las competiciones y no conocen la derrota desde el pasado mes de enero.

Alineaciones Probables Mainz vs Bayern Múnich

Posible alineación del Mainz:

Batz; da Costa, Posch, Kohr, Widmer; Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Weiper, Tietz.

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urban; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Kimmich, Guerreiro; Musiala, Diaz, Jackson.

Las mejores apuestas Mainz vs Bayern Múnich

1er Pronóstico Mainz vs Bayern Múnich: Victoria del Bayern Múnich @ 1.65 en Betano

La impresionante profundidad de plantilla del Bayern

Se espera que Kompany mueva el banquillo en su visita a Mainz, pero cualquier once que ponga en liza el técnico belga será extremadamente competitivo. El Bayern sigue aspirando al triplete, con la mirada puesta en la Champions League y la DFB-Pokal y tiene plantilla de sobra para lograrlo. Aunque la Bundesliga ya sea suya, no parece que tengan intención de regalar su racha de imbatibilidad.

No sería sorprendente ver a piezas clave como Harry Kane, Michael Olise o Manuel Neuer descansando, siguiendo el plan que ya vimos contra el Stuttgart. A pesar de las bajas por lesión de Serge Gnabry o Lennart Karl, el potencial ofensivo bávaro sigue siendo temible. En el bando local, el Mainz no podrá contar con Silas, Jae-sung Lee ni Benedict Hollerbach, aunque recuperan a Nadiem Amiri, lo cual es un alivio para su medular.

La última vez que el Bayern decidió rotar a sus titulares, los bávaros le endosaron 4 goles al rival antes de apear al Bayer Leverkusen de la copa. Independientemente de quién juegue, el Bayern debería ser demasiado para "Los Carnavaleros".

2ºPronóstico Mainz vs Bayern Múnich: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles @ 1.65 en Betano

Los partidos de los bávaros son sinónimo de goles

Las estadísticas no mienten: en 44 partidos del Bayern esta temporada se ha superado la barrera de los 2.5 goles y en 33 de ellos ambos equipos vieron puerta. Para el espectador neutral, sus partidos son garantía de espectáculo y no prevemos que esta tendencia cambie el sábado. Aunque en defensa han mostrado grietas, su capacidad para anotar siempre un gol más que el rival es asombrosa.

El Mainz, por su parte, también tiene pólvora arriba. Han marcado en 30 de sus encuentros oficiales este curso y buscarán aprovechar cualquier despiste de la zaga visitante. El equipo de Urs Fischer suele ver puerta con facilidad en su estadio, pero le falta esa pizca de calidad extra para retener los tres puntos ante un transatlántico como el Bayern.

3er Pronóstico Mainz vs Bayern Múnich: Nicolas Jackson marca en cualquier momento @ 1.95 en Betano

Jackson, listo para liderar el ataque

Si finalmente Kompany decide dar descanso a los "pesos pesados", Nicolas Jackson será la referencia ofensiva. El internacional senegalés ya aprovechó una oportunidad similar ante el Stuttgart, cuajando una gran actuación y anotando un gol. Aunque Harry Kane siempre es el favorito en cualquier casa de apuestas, su presencia en el once inicial es una incógnita.

Hasta 19 jugadores distintos del Bayern han marcado en esta campaña 2025/26 y Jackson ya suma nueve dianas entre todas las competiciones. Estará extramotivado para alcanzar los dobles dígitos en su temporada de debut y la defensa del Mainz deberá estar muy atenta a su movilidad.

Es probable que el delantero cedido por el Chelsea encuentre el camino del gol en el Mewa Arena antes de que la expedición bávara ponga rumbo a París.