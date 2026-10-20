Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Liverpool vs Villarreal por la Champions League el 20/10/26. Los Reds deberían estar contentos de volver a Anfield.

Mejores apuestas Liverpool vs Villarreal

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.60 en bet365

1x2 y Total - Liverpool y Más de 2,5 goles ⭐ @ 1.92 en bet365

Goleador en cualquier momento - Bradley Barcola ⭐ @ 2.60 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Villarreal son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 3-1 Villarreal

Pronóstico de goleadores: Liverpool: Alexander Isak, Bradley Barcola, Victor Munoz - Villarreal: Georges Mikautadze

Pese a perder su primer partido competitivo bajo las órdenes de Andoni Iraola, un 3-0 ante el City en Anfield, el Liverpool se recuperó en la Champions League. Los de Iraola salieron de Austria la semana pasada con un 6-3 ante el LASK Linz, manteniendo su pleno de victorias en esta competición esta temporada.

Los locales respaldaron esa reacción con una notable remontada ante un Brentford que llegaba en gran forma el sábado. El Liverpool afronta este duelo instalado con comodidad entre los ocho primeros de la fase de liga y encaminado hacia la clasificación directa a los octavos de final. Por desgracia, Iraola debe lidiar con varias bajas por lesión de cara al partido del martes por la noche en Anfield.

El último compromiso del Villarreal en la Champions League fue justo lo contrario de su estreno. El conjunto español iba perdiendo en casa ante el Nápoles la semana pasada, pero reaccionó para llevarse un 3-1. Sin embargo, ese impulso se frenó el fin de semana, cuando el Elche los dejó sin goles en un empate a cero como locales.

Aun así, el conjunto de LaLiga no debe ser subestimado. La victoria del Villarreal sobre el Nápoles fue solo su tercer triunfo en sus últimos ocho partidos, con cinco derrotas en ese periodo. Con un triunfo y una derrota en la Champions League, Iñigo Pérez espera poder construir sobre lo logrado ante el Nápoles.

Alineaciones probables Liverpool vs Villarreal

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

Posible alineación del Villarreal:

Luiz Junior, Mouriño, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Comesaña, Maciá, Oluwaseyi, Moreno, Mikautadze

El Liverpool, poco sólido en defensa

El Liverpool pudo celebrar un espectacular 6-3 en la segunda jornada de la Champions League, pero aun así encajó tres goles esa noche. Aunque llegaron tarde, cuando el partido ya estaba decidido, algo así no debería pasarle a un equipo como el Liverpool. Todo apunta a una defensa que todavía no funciona de forma cohesionada, sin contar las lesiones en la zaga que siguen persiguiéndolos.

Como resultado, el Submarino Amarillo tiene buenas opciones de superar al menos una vez a Alisson en Anfield el martes por la noche. El Villarreal anotó nueve goles en sus últimos cinco partidos, con un promedio de 1,8 goles por partido. Marcaron tres tantos en tres de esos encuentros, mostrando su capacidad para anotar con facilidad.

Con los Reds encajando ocho goles en sus últimos cinco partidos, hay más que suficiente esperanza para que el Villarreal vea puerta. Seis de los últimos ocho partidos del Villarreal terminaron con goles en ambas porterías, algo que también ocurrió en los cinco encuentros más recientes del Liverpool. El último precedente entre ambos, en 2022, también acabó con ambos equipos anotando.

Liverpool vs Villarreal Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.60 en bet365

El Liverpool, un equipo imbatible en Anfield

El Liverpool ha sabido encontrar la manera de ganar, incluso cuando sus actuaciones no han sido sobresalientes. Los Reds han ganado seis de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, cayendo solo una vez en esa racha (0-3 ante el Man City). Además, han ganado 19 de sus últimos 22 partidos de fase de grupos o de liga en la Champions League, con 15 victorias en los últimos 16 como locales.

Anfield es un escenario complicado incluso para los mejores equipos de Europa, y el Villarreal podría no ser una excepción. Jugar fuera de casa en Europa no le ha sentado bien al conjunto español, que ha perdido sus últimos seis partidos como visitante. Además, los Reds han ganado tres de los cuatro precedentes directos, mientras que los visitantes no conocen la victoria en 16 partidos de Champions League ante rivales ingleses.

Los visitantes tampoco pueden esperar repetir el empate sin goles del fin de semana ante el Elche. Ninguno de los últimos 83 partidos del Liverpool en fase de grupos o de liga de la Champions League terminó sin goles. Los Reds han anotado al menos dos goles en 13 de sus últimos 15 partidos de Champions League en Anfield.

Liverpool vs Villarreal Apuesta 2: 1x2 y Total - Liverpool y Más de 2,5 goles @ 1.92 en bet365

Barcola coge ritmo a orillas del Mersey

A Bradley Barcola le costó arrancar, pero estrenó su casillero goleador la semana pasada. No esperábamos que lograra un hat-trick, pero lo hizo, demostrando lo bien que le sienta la Champions League. El francés necesitó solo 42 minutos para anotar tres goles ante el LASK Linz la semana pasada.

Barcola siguió esa actuación con una asistencia durante el fin de semana. Fue su pase el que encontró a Alexander Isak, autor del gol de la victoria ante el Brentford. Si ambos logran mantener esa conexión en Europa, el Liverpool será devastador en la Champions League.

Barcola debería llegar con confianza tras sumar goles en partidos consecutivos. Ante el Brentford, Barcola remató cuatro veces y tuvo 13 toques en el área rival, la cifra más alta de todos los jugadores sobre el césped. Si continúa en esa línea, el mercado de goleador en cualquier momento puede cumplirse de nuevo con Barcola.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Liverpool vs Villarreal Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Bradley Barcola @ 2.60 en bet365

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