Esperamos goles en el San Siro. Cinco de los últimos seis enfrentamientos entre Italia y Francia tuvieron al menos tres goles. Ambos equipos marcaron en los seis.

Mejores apuestas Italia vs Francia

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Italia 2-2 Francia

Italia 2-2 Francia Pronóstico de goleadores: Italia: P. Esposito, Cambiaghi - Francia: Mbappé, Olise

Italia recibe a Francia en el San Siro este jueves a las 16:45 h, con el primer puesto del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League 2026/27 en juego. El conjunto de Roberto Mancini es segundo en el Grupo A1 con siete puntos.

Los italianos marcaron ocho goles y encajaron cinco. Sus partidos promedian 3,25 goles por encuentro. Saben que solo la victoria les vale esta noche. Al estar apenas un punto por delante de la tercera plazada, Bélgica, una derrota ante Les Bleus podría dejarlos en riesgo de caer en el play-off de descenso.

Mancini convocó una amplia lista de 31 jugadores para esta fecha FIFA, con cinco futbolistas sin experiencia internacional. Giovanni Di Lorenzo (muscular) se pierde el partido tras retirarse lesionado con el Nápoli ante la Juventus.

Francia lidera el Grupo A1 con 10 puntos de cuatro partidos. El duelo de ida en el Stade de Francia terminó 1-1 el mes pasado. Los franceses probablemente se conformarían con un resultado similar aquí para mantener el liderato.

Les Bleus solo encajaron dos goles en cuatro partidos del grupo, el mejor registro defensivo del grupo con diferencia. El técnico Zinedine Zidane se queda sin tres de sus centrales titulares: William Saliba, Jules Koundé y Maxence Lacroix están lesionados.

Dayot Upamecano fue convocado, pero no podrá jugar por sanción. Kylian Mbappé será el capitán y liderará el ataque, mientras que Ousmane Dembélé queda fuera por una lesión en el muslo. Por su parte, Pablo Pagis, del Paris FC, recibió su primera convocatoria absoluta.

Alineaciones probables Italia vs Francia

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Posible alineación de Francia:

Maignan, Gusto, Konaté, Kalulu, Truffert, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Olise, Mbappé, Barcola

Goles en ambas áreas, algo probable en el San Siro

El partido de ida en París terminó 1-1. Los cuatro partidos de grupo de Italia produjeron 13 goles. Ese promedio de 3,25 por partido es el más alto del Grupo A1.

La defensa de Zidane también está muy mermada, con tres centrales titulares de baja y uno sancionado. Mancini confía en que jugadores como Pio Esposito y Nicolò Barella puedan sacar pleno partido a esta situación.

Aunque los franceses solo encajaron dos goles en cuatro partidos de grupo, el historial entre ambas selecciones invita al optimismo goleador. Francia no dejó su arco en cero en sus últimos siete enfrentamientos ante Italia. Ambos equipos anotaron en sus últimos seis duelos, incluido el partido de ida en París.

Francia también promedia el segundo mayor número de remates al arco por partido (6,8) de toda la Nations League.

El mercado de ambos equipos anotan y más de 2,5 goles cotiza a una probabilidad implícita del 51,3 %. Sin embargo, estimamos que la probabilidad real se acerca más al 55-60 %.

Italia vs Francia Apuesta 1: Ambos equipos anotan y Total - Más de 2,5 goles @ 1.95 en Betano

Se espera un arranque cauto con el liderato en juego

Francia solo encajó dos goles en cuatro partidos de grupo. Italia, por su parte, solo recibió cinco.

El partido de ida en París terminó 1-1. Ninguno de los dos equipos parece dispuesto a asumir demasiados riesgos al inicio. Francia sabe que un empate le basta para mantener a los italianos a tres puntos de distancia, con independencia del resultado de Bélgica ante Turquía.

Las bajas defensivas de Zidane podrían llevar a su equipo a empezar con cautela en lugar de asumir riesgos innecesarios. Mancini cuenta con cinco jugadores sin experiencia internacional en su convocatoria, que carecen de rodaje en partidos de este nivel pese a sus ganas de dejar huella.

No obstante, los partidos de Italia promedian 3,25 goles, con ocasiones que suelen generarse en ambas áreas. Los dos equipos protagonizaron el único empate de Italia en la Nations League 2026/27 el mes pasado en París.

Hay valor en el mercado de empate al descanso, que cotiza a una probabilidad implícita del 41,67 %, con un Zidane que estaría encantado de silenciar al público del San Siro. La probabilidad real debería acercarse más al 45 %, lo que lo convierte en la apuesta de valor de nuestro trío de pronósticos para el Italia vs Francia.

Italia vs Francia Apuesta 2: 1x2 primera mitad - Empate @ 2.40 en Betano

Olise, llamado a liderar la creatividad de Les Bleus

Michael Olise acumula seis goles y tres asistencias en nueve partidos de Bundesliga. Eso equivale a 1,08 contribuciones de gol por cada 90 minutos. Su valoración media esta temporada es de un notable 8,44. Se ubica en el percentil 99 en goles y ocasiones creadas.

Olise rindió igual de bien con su selección en la Nations League 2026/27. Está en el percentil 100 en goles marcados y en el percentil 100 en remates al arco. Además, figura en el percentil 84 en asistencias esperadas. Completó 25 pases que rompen líneas rivales a las órdenes de Zidane.

Con Ousmane Dembélé y Maghnes Akliouche fuera por lesión, Olise se convierte en el claro referente creativo junto a Mbappé. El mercado de que registre una contribución de gol cotiza a una probabilidad implícita del 58,1 %. Promedió 1,5 contribuciones de gol por partido en lo que va de la Nations League 2026/27.

Italia vs Francia Apuesta 3: Michael Olise gol o asistencia @ 1.72 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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