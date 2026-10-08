Cuatro puntos y cuatro goles en sus primeros cinco partidos de Serie A provocaron la salida de Carlos Cuesta del banquillo del Parma. ¿Tendrá Gilardino un impacto inmediato?

Mejores apuestas Inter de Milán vs Parma

1x2 y portería a cero - Inter ⭐ @ 1.90 en bet365

Hándicap a 3 bandas - Parma +3 ⭐ @ 1.70 en bet365

Total primera mitad - Menos de 1,5 goles ⭐ @ 1.85 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inter de Milán vs Parma son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Inter de Milán 2-0 Parma

Inter de Milán 2-0 Parma Pronóstico de goleadores: Inter de Milán: Thuram, Çalhanoğlu

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La sexta jornada de la Serie A 2026/27 llega este fin de semana con los vigentes campeones recibiendo en San Siro al Parma, decimoquinto clasificado.

El Inter ha arrancado bien la temporada y sigue invicto en la Serie A. Es uno de los tres equipos que todavía no han perdido, con cuatro victorias y un empate en cinco partidos. Sin embargo, su registro defensivo preocupa: ha encajado ocho goles, cinco más que la Roma y la Lazio, sus rivales directos. Lo ha compensado en ataque con 15 goles marcados, la mejor cifra de la liga en cinco partidos.

Cristian Chivu no podrá contar con John Stones (muslo) para la visita del Parma. Además, se tomará una decisión de última hora sobre la disponibilidad de Lautaro Martínez. El delantero argentino jugó casi 80 minutos en la despedida de Lionel Messi ante Benín, por lo que se incorporará tarde a la concentración del Inter y será objeto de seguimiento.

El Parma no podrá contar con Dominik Drobnic (brazo) ni con Hans Nicolussi Caviglia (hernia) para el desplazamiento a Milán. Alberto Gilardino ha estado trabajando duro en los entrenamientos, aprovechando el parón internacional para transmitir sus ideas a su nuevo equipo.

Pese a haber marcado solo cuatro goles en cinco partidos, el Parma también ha encajado únicamente siete, el mejor registro defensivo de la mitad baja de la tabla.

Alineaciones probables Inter de Milán vs Parma

Posible alineación del Inter de Milán:

J. Martínez, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Diouf, Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, L. Martínez

Posible alineación del Parma:

Corvi, Delprato, Troilo, Carlos, Valeri, Britschgi, Bernabé, Keita, Touré, Lontani, Romero

El Inter, camino de una portería a cero poco habitual

El Inter ha encajado más goles que la mitad de los equipos de la Serie A. Sin embargo, no creemos que esa debilidad defensiva se repita aquí. El Parma ha promediado apenas 0,8 goles marcados por cada 90 minutos, un dato que desembocó en la salida de Cuesta.

La probabilidad implícita de victoria local llega hasta el 87 % según las casas de apuestas, por lo que hay poco valor en apostar directamente por el Inter. Necesitamos añadir otra condición para mejorar la cuota, y la mejor opción pasa por fijarse en la portería a cero del Inter.

El Parma es colista de la Serie A en xG (goles esperados), con 3,4 en cinco partidos. También es vigésimo en tiros a puerta por 90 minutos, con un promedio de apenas 2,8. Las métricas avanzadas sugieren que apostar por la victoria del Inter con portería a cero, a una cuota algo inferior a la par, es la opción con más sentido.

Inter de Milán vs Parma Apuesta 1: 1x2 y portería a cero - Inter @ 1.90 en bet365

El equipo de Gilardino, lejos de una derrota abultada

Si el Inter gana, es poco probable que lo haga por goleada. El Parma solo ha perdido por un margen de tres goles o más en una de sus últimas nueve visitas de Serie A al Inter, una racha que se remonta a enero de 2012.

El Parma ha tenido dificultades de cara a portería, pero ha sido sólido en defensa. Es decimotercero en la tabla de xGA (goles esperados en contra) de la Serie A, dos puestos por encima de su posición real en la clasificación.

Aunque se espera que el Inter gane, esperamos un ligero efecto del nuevo entrenador en el Parma. El mercado de hándicap a 3 bandas, con el Parma perdiendo por no más de dos goles, ofrece en torno al 59 % de probabilidad implícita. Esta parece la apuesta de más valor de todo nuestro pronóstico Inter de Milán vs Parma, y resulta aún más atractiva si tenemos en cuenta que este resultado se ha dado en ocho de los últimos nueve enfrentamientos entre ambos equipos en Milán.

Inter de Milán vs Parma Apuesta 2: Hándicap a 3 bandas - Parma +3 @ 1.70 en bet365

Una primera mitad tranquila

Hay una tendencia clara si observamos los 12 goles que el Inter ha marcado en la Serie A en San Siro esta temporada: solo tres de ellos llegaron en la primera mitad de sus tres partidos como local.

El Parma solo ha marcado un gol como visitante en 2026/27, un tanto tardío de David Romero en la derrota por 2-1 ante el Como. Además, tres de los cuatro goles que el Parma ha encajado fuera de casa también se produjeron tras el descanso.

También hay que tener en cuenta el exigente parón internacional de tres semanas. Varios jugadores del Inter podrían llegar faltos de ritmo de competición este fin de semana. El mercado de menos de 1,5 goles en la primera mitad ofrece una probabilidad implícita del 54 % según las casas de apuestas.

Inter de Milán vs Parma Apuesta 3: Total primera mitad - Menos de 1,5 goles @ 1.85 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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