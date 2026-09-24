Ambos equipos han marcado en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos. Sin embargo, La Roja llega al noroeste de Londres con una racha invicta de 18 partidos.

Mejores apuestas Inglaterra vs España

Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles - Sí @ 2.20 en bet365

Empate no cuenta - España @ 1.70 en bet365

Goleador en cualquier momento - Mikel Oyarzabal @ 2.50 en bet365

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Inglaterra 1-2 España

Pronóstico de goleadores: England: Kane - Spain: Oyarzabal, Yamal

Inglaterra y España abren el Grupo A3 de la Nations League 2026/27 con un duelo muy esperado en Wembley el sábado por la noche. Es su primer enfrentamiento desde la final de la Eurocopa 2024 en Berlín, que La Roja ganó 2-1 aquella noche.

Inglaterra terminó finalmente tercero en el Mundial 2026, un logro sólido teniendo en cuenta su difícil camino hacia las fases finales. A pesar de la decepción por las decisiones de Thomas Tuchel en la derrota ante Argentina, el técnico alemán ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos al mando.

La plantilla de Tuchel se ha visto diezmada en los días previos a este partido ante España. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford y Kobbie Mainoo se retiraron de la convocatoria el lunes. James Garner, del Everton, y Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, han sido convocados desde entonces.

El combinado español de Luis de la Fuente llega como campeón del mundo. Ferran Torres resolvió una tensa final del Mundial 2026 ante Argentina en la prórroga el pasado julio. De la Fuente ha mantenido el núcleo de aquel equipo para la Nations League.

Lamine Yamal, Rodri y Pedri están incluidos en la convocatoria de este fin de semana. Dean Huijsen regresa, y Fermín López también vuelve a la lista. Los españoles no conocen la derrota en ninguna competición desde junio de 2025.

Alineaciones probables Inglaterra vs España

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Bellingham, Saka, Rogers, Gordon, Kane

Posible alineación de España:

Simón, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Un duelo que suele repartir goles entre ambas porterías

Este cruce suele generar goles. Cuatro de los últimos 5 enfrentamientos han visto anotar a ambos equipos. En esos mismos 4 partidos, todos terminaron además con 3 o más goles. Con un porcentaje de acierto del 80% para este escenario en los últimos años, sorprende poder respaldarlo con una probabilidad implícita del 45% este sábado.

La única excepción llegó en 2015, cuando los españoles ganaron un amistoso por 2-0. Ambos equipos cuentan con amenazas ofensivas serias. Yamal y Williams son peligrosos por las bandas para los visitantes, mientras que Harry Kane y Bukayo Saka son garantía de gol para Inglaterra.

Ambos conjuntos presionan arriba y suben a sus laterales tanto como pueden. Es difícil imaginar a cualquiera de los dos replegándose en este partido. Habrá más oportunidades de ganar partidos de la Nations League en los próximos días si pierden este.

Inglaterra vs España Apuesta 1: Ambos equipos anotan y Más de 2,5 goles - Sí @ 2.20 en bet365

Respaldando a los campeones del mundo con cobertura

España, campeona del mundo, está invicta en sus últimos 18 partidos. Superó la prueba más exigente de sus credenciales ante Lionel Messi y Argentina en julio. El hecho de que de la Fuente haya mantenido la confianza en el grueso de su equipo campeón del mundo dice mucho.

Al optar por el Empate no apuesta, podemos cubrir nuestra apuesta en caso de que Inglaterra plante cara y consiga repartir puntos. Sin embargo, las ausencias de Rice, Palmer, Rashford, Mainoo y Tino Livramento tendrán su efecto.

La baja de Rice es la más perjudicial. Inglaterra no cuenta con otro mediocentro defensivo capaz de proteger a la defensa de forma tan natural como lo hace el jugador del Arsenal. Al eliminar el empate de la ecuación, el mercado le otorga a España un 58,80 % de opciones de ganar. Sin embargo, la plantilla debilitada de England hace que este porcentaje debería ser sin duda mayor. Esta es, con diferencia, la apuesta de valor de las predicciones Inglaterra vs España de este fin de semana.

Inglaterra vs España Apuesta 2: Empate no cuenta - España @ 1.70 en bet365

Oyarzabal se reserva lo mejor para las grandes citas

Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, es el hombre de las grandes ocasiones. Oyarzabal marcó el gol de la victoria en el minuto 86 para La Roja en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra. Vuelve a encontrarse cara a cara con los Tres Leones este sábado en Wembley.

Oyarzabal ha marcado 30 goles en 61 partidos con España. Se trata de un porcentaje de acierto extraordinario, cercano al 50%, para un delantero que no es conocido precisamente por su capacidad goleadora natural.

Yamal y Williams también desempeñan un papel importante en la creación de ocasiones, ya que su presión agresiva ayuda a generar numerosas oportunidades de disparo para Oyarzabal. El delantero no ha empezado la temporada doméstica en su mejor forma, sin marcar en 7 partidos de LaLiga. Sin embargo, con el mercado implicando una probabilidad de apenas el 40%, su historial internacional podría estar siendo pasado por alto.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Inglaterra vs España Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Mikel Oyarzabal @ 2.50 en bet365

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