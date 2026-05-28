Grêmio vs Corinthians Pronóstico y Apuestas Brasileirão | 30/05/26

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Mejores apuestas Grêmio vs Corinthians

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Al no ser capaz de hacer valer su condición de local frente a Torque a mitad de semana, el Tricolor Gaúcho dejó escapar una oportunidad de oro para clasificarse de forma directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Dado que pasa como segundo de grupo, le tocará disputar la ronda de playoff. Este tropiezo en su propio feudo ante Torque fue especialmente sorprendente teniendo en cuenta que, en el Brasileirão, Grêmio tiene el cuarto mejor registro de victorias en casa del campeonato.

Por su parte, el Timão, a pesar de salir con su once de gala, cayó derrotado en casa frente a Platense. Aunque logró terminar como líder de su grupo en la Libertadores, este resultado supuso el fin de su condición de invicto en el torneo continental.

El partido ante Grêmio será la primera salida del Timão en el Brasileirão desde que se vio superado por 3-1 contra el Botafogo hace un par de semanas.

Alineaciones Probables Grêmio vs Corinthians

Posible alineación de Grêmio:

Weverton, Pavón, L. Eduardo, Viery, C. Paulista, Peerez, Noriega, Enamorado, Braithwaite, Amizu y C. Vinícius.

Posible alineación de Corinthians:

H. Souza, Matheuzinho, G. Henrique, G. Paulista, M. Bidu, Raniele, Bidon, Allan, Garro, Depay y Y. Alberto.

Las mejores apuestas Grêmio vs Corinthians

1er Pronóstico Grêmio vs Corinthians: (Doble oportunidad) Grêmio o empate @ 1.40 en bet365

El Timão baja enteros lejos del Neo Química Arena

Es totalmente normal que el rendimiento de cualquier equipo sufra un bajón cuando actúa como visitante, pero lo cierto es que el Timão está pasando un auténtico calvario fuera de casa, lo que le ha arrastrado a una posición muy incómoda en la clasificación. De hecho, los datos más recientes no hacen más que reflejar la magnitud de este problema.

Fernando Diniz todavía no ha conseguido guiar al Timão hacia los tres puntos a domicilio en este Campeonato Brasileiro, cosechando sendas derrotas en sus dos salidas más recientes en este escenario, concretamente ante Botafogo y Mirassol.

Si ampliamos el foco, el conjunto paulista encadena un total de siete partidos consecutivos sin ganar lejos de su estadio.

2ºPronóstico Grêmio vs Corinthians: Yuri Alberto realiza al menos dos remates @ 1.06 en bet365

Yuri Alberto capitaliza el caudal ofensivo del Timão

Puede que la situación clasificatoria de ambos conjuntos deje bastante que desear, pero uno de los grandes atractivos de este choque reside en el cara a cara de sus nueves: un ariete que hace nada se coronó como el máximo goleador de esta competición (Yuri Alberto en 2024) y otro que busca replicar esa misma hazaña en el presente curso (Carlos Vinícius).

El promedio de disparos de Yuri Alberto en el Brasileirão es de 1.9 por encuentro. Como bien demostró ante Platense en su última aparición —donde firmó dos de los 14 remates totales del Timão—, el '9' es el recurso natural al que acude el equipo cuando pintan bastos. Y esa es una situación en la que perfectamente se pueden encontrar este fin de semana al visitar el feudo del Grêmio.

3er Pronóstico Grêmio vs Corinthians: Matheus Bidu recibe tarjeta amarilla @ 3.60 en bet365

El lateral lidera el apartado disciplinario del Timão

Muy pocos equipos en el Campeonato Brasileiro ven cartulinas con tanta frecuencia como el Timão. Dentro del elevado volumen de amonestaciones, el lateral izquierdo Matheus Bidu se lleva la palma situándose en lo más alto de la lista.

A pesar de perderse tres de los 17 partidos que ha disputado Corinthians en el Brasileirão, Matheus Bidu lidera el expediente de su equipo con un total de cinco tarjetas amarillas. Por lo tanto, el lateral izquierdo se encuentra a solo una amonestación de tener que cumplir ciclo de sanción por segunda vez en lo que va de campaña.