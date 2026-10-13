El Barça llega a Estambul con el cartel de claro favorito y la intención de llevarse los tres puntos ante un Galatasaray que buscará dar la sorpresa en su propio feudo.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Galatasaray 1-3 Barcelona

Pronóstico de goleadores: Galatasaray: Victor Osimhen - Barcelona: Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

El Galatasaray creyó haber hecho un inicio perfecto en su campaña de Champions League en su debut de la Jornada 1 al adelantarse ante el Sporting de Portugal. Los turcos se pusieron por delante a los cinco minutos gracias a un gol en propia puerta de Gonçalo Inácio. Por desgracia para ellos, ahí se acabó su suerte, ya que los portugueses respondieron con tres goles sin respuesta que mandaron al Galatasaray de vuelta a casa derrotado.

Los de Okan Buruk no se dejarán desanimar por esta derrota inicial, ya que la campaña de la temporada pasada arrancó de forma similar. Entonces reaccionaron con dos triunfos consecutivos, superando a Liverpool (1-0) y Bodo/Glimt (3-1) como locales. El Galata llegó hasta los octavos de final, donde el Liverpool los eliminó por un global de 4-1. Fue su primera clasificación a la fase eliminatoria desde la Champions League 2013/14, y no quieren esperar tanto tiempo para repetirlo.

El Barcelona, por su parte, ha realizado un inicio de temporada increíble, tanto en el ámbito doméstico como en Europa. Los culés han encadenado nueve victorias consecutivas por primera vez desde la temporada 1935/36. Los de Hansi Flick mantuvieron su pleno de triunfos el fin de semana al golear 3-0 al Getafe, lo que les deja con cinco puntos de ventaja en lo más alto de LaLiga.

La temporada pasada, el Blaugrana cayó eliminado en cuartos de final de la Champions League, pero esta vez espera llegar hasta el final. Tras golear 5-1 al Feyenoord en la jornada inaugural, el conjunto catalán da la sensación de que nadie puede pararlo. Ni siquiera el ambiente, tan temido, de Turquía parece suficiente para frenar al Barça.

Alineaciones probables Galatasaray vs Barcelona

Posible alineación del Galatasaray:

Cakir, Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Batrakov, Leao, Osimhen

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Koundé, E. García, Martín, Cancelo, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Gordon, Jesus

Dos equipos con muchos goles en las botas

Tras la primera jornada, el Barcelona es, junto al Bayern de Múnich, el segundo equipo más goleador de la Champions League con cinco tantos. En LaLiga, los de Flick han marcado la friolera de 34 goles en solo ocho partidos, con un promedio de 4,25 goles por encuentro a nivel doméstico.

Los últimos 31 partidos de Champions League del Barça han dejado un promedio de 4,55 goles por cada 90 minutos. Sin embargo, no han logrado mantener la portería a cero en sus últimos 16 compromisos continentales. Por el lado del Galatasaray, ninguno de sus últimos 40 partidos europeos terminó sin goles.

Siete de los ocho partidos de competición que ha disputado el Galata esta temporada acabaron con más de dos goles anotados. Por su parte, ocho de los últimos nueve encuentros del Barça también produjeron más de dos goles. Dos de los últimos tres enfrentamientos directos terminaron con más de dos tantos, que es precisamente lo que buscamos que ocurra en este pronóstico Galatasaray vs Barcelona.

Galatasaray vs Barcelona Apuesta 1: Total y Ambos anotan - Más de 2.5 goles y Sí @ 1.44 en bet365

El Barça debería dominar este partido

Los resultados recientes del conjunto local plantean dudas sobre su capacidad de plantar cara a los visitantes. Los de Buruk han ganado dos y también perdido dos de sus últimos cinco partidos como locales, con un amistoso que terminó en empate. Además, el Galata solo ha ganado uno de sus últimos 22 partidos ante rivales españoles. Más aún, no conoce la victoria en nueve encuentros desde su triunfo como local ante el Real Madrid en 2013.

La racha ganadora actual del Barcelona es notable, sobre todo porque han sido muy sólidos como visitantes en esta competición. El Blaugrana ganó tres de sus últimos seis partidos como visitante en la Champions League, perdiendo solo uno en ese tramo. Los locales, en cambio, no conocen la victoria en sus cinco encuentros más recientes de la fase de liga de la UCL, con cuatro derrotas en ese periodo.

Los visitantes también se apoyan en su favorable historial de enfrentamientos directos ante el Galatasaray. El Barcelona ha ganado seis de los últimos 10 duelos, cayendo derrotado una sola vez, allá por 1994. Con el campeón de LaLiga viendo cómo ambos equipos marcan en cuatro de sus últimos cinco partidos, deberían imponerse, aunque no sin encajar algún gol.

Galatasaray vs Barcelona Apuesta 2: 1x2 y Ambos equipos anotan - Barcelona y Sí @ 1.85 en bet365

Yamal, un talento indiscutible

El Barcelona es la envidia de la mayoría de clubes de Europa, sobre todo por su línea de ataque. Raphinha ha sido su gran referente esta temporada, acumulando ya 14 goles en siete apariciones con el club en todas las competiciones. Por desgracia, se perderá el viaje a Estambul por un problema muscular en el muslo sufrido durante el parón de selecciones.

Por esa razón, el peso goleador podría recaer sobre Lamine Yamal. El joven también ha estado muy acertado esta temporada, con siete goles y cinco asistencias en solo ocho partidos de LaLiga. Llega en un momento dulce, con 10 goles y ocho asistencias en sus últimos 10 partidos entre club y selección.

Yamal también ha anotado una docena de goles en su carrera en la Champions League siendo todavía adolescente, a solo uno del récord que ostenta Kylian Mbappé. Repartió dos asistencias en la Jornada 1 ante el Feyenoord, lo que lo convierte en un candidato muy a tener en cuenta para marcar o asistir ante el Galatasaray.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Galatasaray vs Barcelona Apuesta 3: Asistencias del jugador 1+ - Lamine Yamal dará al menos una asistencia @ 2.14 en bet365

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