Nuestro experto comparte tres apuestas para el choque decisivo entre Francia y Turquía. Francia necesita una victoria para asegurar la clasificación.

Mejores apuestas Francia vs Turquía

Gol o asistencia - Bradley Barcola ⭐ @ 1.51 en Betano

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.74 en Betano

1x2 y Ambos anotan - Francia y Sí ⭐ @ 2.11 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 3-1 Turquía

Francia 3-1 Turquía Pronóstico de goleadores: Francia: Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola - Turquía: Arda Güler

Francia sufrió su primera derrota con Zinedine Zidane en el banquillo el jueves por la noche. Tras adelantarse en el minuto 10, nadie esperaba que Italia reaccionara para ganar 3-1. El resultado sacudió la tabla del Grupo A1 de la Nations League y preparó un fascinante domingo por la noche.

Les Bleus afrontan la última jornada en segunda posición, por detrás de Italia en el enfrentamiento directo de la competición. Para terminar primeros en el grupo, Francia debe vencer a Turquía y esperar que Italia no gane a Bélgica. Aquella derrota fue la primera de Francia desde su caída en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra en el Mundial de este año.

La mala racha de Turquía en la Nations League A continuó, con una derrota por 2-1 en casa ante Bélgica. Turquía ha perdido los cinco partidos de grupo en esta edición de la Nations League. Esas estadísticas no ofrecen demasiadas esperanzas de una remontada en el Stade Atlantique de Burdeos.

Por ahora, la llegada del nuevo entrenador de Turquía, Sergen Yalçın, no ha traído una mejora en los resultados. El jueves por la noche fue más de lo mismo, pese a un inicio positivo. Después de que Arda Güler pusiera a Turquía por delante, Bélgica respondió con dos goles antes del descanso para llevarse la victoria. El resultado confirmó el descenso de Turquía a la Nations League B.

Alineaciones probables Francia vs Turquía

Posible alineación de Francia:

Maignan, Kumbedi, Jacquet, Upamecano, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Doué, Barcola

Posible alineación de Turquía:

Çakır, Aydın, Kabak, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Kökçü, Akgün, Güler, Yılmaz, Ünal

Barcola, llamado a dar un paso al frente

Ante las ausencias de Ousmane Dembélé, Marcus Thuram y Kylian Mbappé, Zinedine Zidane ha tenido que salirse del guion. El técnico francés optó por desplegar a Bradley Barcola por el centro del ataque en Milán el jueves.

Barcola falló dos ocasiones claras ante Italia, pero fue quien más toques tuvo en el área rival, con 12. El delantero también completó el mayor número de regates del partido. Fue Barcola quien generó la primera ocasión ante los Azzurri, al asistir a Désiré Doué, que remató fuera.

El veloz delantero acumula una sequía de ocho partidos sin marcar desde que abrió su cuenta con el Liverpool con un hat-trick en la Champions League. Sin embargo, sí dio una asistencia en el último partido de los Reds antes del parón por selecciones. Eso supone tres goles y tres asistencias en sus últimos siete partidos como titular entre club y selección. Barcola debería amenazar a esta Turquía el domingo.

Francia vs Turquía Apuesta 1: Gol o asistencia - Bradley Barcola @ 1.51 en Betano

Turquía puede explotar la defensa francesa

Malo Gusto vivió una tarde complicada ante Italia el jueves. Italia atacó por la banda del lateral del Chelsea y obtuvo recompensa. Gusto cometió tres faltas y ganó solo el 33 % de sus duelos, además de ser regateado en una ocasión.

Los Crescent-Stars confiarán en poder perforar la defensa local al menos una vez el domingo por la noche. Turquía ha marcado en partidos consecutivos, sumando tres goles en cinco encuentros de Nations League.

Los Crescent-Stars tienen calidad en ataque, pero esta apuesta se apoya tanto en la zaga francesa como en el ataque turco. Francia ha encajado cinco goles en sus últimos tres partidos de Nations League. Les Bleus solo han dejado su portería a cero en dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

Francia pudo ganar el partido de ida 1-0 en septiembre, pero eso no cuenta toda la historia. Turquía generó 1,21 goles esperados frente a los 1,17 de los visitantes. Mientras los locales se vuelcan para asegurar la victoria, dejarán espacios que Turquía podrá explotar el domingo por la noche.

Francia vs Turquía Apuesta 2: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.74 en Betano

La ventaja de jugar en casa, el salvavidas galo

Francia agradecerá estar de vuelta en casa dada la situación del grupo. Les Bleus necesitan que Bélgica venza a Italia para asegurar el primer puesto. Si eso ocurre pero Francia pierde ante Turquía, el equipo de Zidane quedaría eliminado.

El historial de Francia ante Turquía no es del todo convincente. Ganó en el Estadio de Kocaeli en septiembre, pero, como se mencionó antes, los locales generaron ocasiones suficientes para sacar algo de aquel encuentro. Dados los problemas defensivos de Francia, Turquía es una buena opción para marcar al menos un gol en el partido.

Sin embargo, el poder ofensivo de Turquía puede no bastar para descarrilar a Francia. Los Crescent-Stars han perdido los cinco partidos de Nations League y siete de sus últimos ocho en todas las competiciones. Les Bleus deberían conseguir la victoria, aunque no les resultará sencillo en lo que puede ser una noche tensa en Burdeos.

Francia vs Turquía Apuesta 3: 1x2 y Ambos anotan - Francia y Sí @ 2.11 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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