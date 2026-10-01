Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Francia vs Italia para este duelo de la Liga de Naciones. Ambas selecciones están en transición, pero la calidad individual de Francia podría imponerse ante los visitantes.

Mejores apuestas Francia vs Italia

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.64 en bet365

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 3-1 Italia

Pronóstico de goleadores: Francia: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki - Italia: Pio Esposito

Tras otro Mundial decepcionante, Francia terminó cuarta en el torneo. Les Bleus cayeron 6-4 ante Inglaterra en el partido por el bronce, en lo que fue el último encuentro de Didier Deschamps al mando. Zinedine Zidane fue nombrado posteriormente seleccionador francés, con la Liga de Naciones como su primera competición al frente del equipo.

De momento le ha ido bien a Zizou, ya que su equipo registró dos victorias en dos partidos. Francia encabeza el Grupo 1 de la Liga A. Los franceses aspiran a sumar un nuevo título de la Liga de Naciones, tras el que ganaron en 2027. Con triunfos por 1-0 ante Turquía y Bélgica, la verdadera prueba de Francia en el grupo llega este viernes.

La reconstrucción de Italia comenzó con el regreso de Roberto Mancini para su segunda etapa como seleccionador. Trabaja con un núcleo de jugadores mucho más joven, con el que espera volver a competir y asegurar un puesto en el próximo Mundial. Los Azzurri sufrieron una derrota en su primer partido ante Bélgica, pero respondieron con una sólida victoria por 4-1 sobre Turquía.

Italia recibirá a Turquía el lunes para cerrar esta ventana internacional, pero antes debe enfrentarse a Francia este viernes. Con ambas selecciones todavía encontrando su identidad bajo nuevos entrenadores, el partido promete ser interesante.

Alineaciones probables Francia vs Italia

Posible alineación de Francia:

Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Rabiot, Camavinga, Olise, Barcola, Dembélé

Posible alineación de Italia:

Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Fagioli, Kean, Cambiaghi, P. Esposito

Un festival de goles en este clásico europeo

Zidane puede sentirse orgulloso de lo logrado por su equipo en el grupo hasta ahora. Dos porterías a cero consecutivas fuera de casa son un logro notable. Sin embargo, su defensa podría tenerlo más difícil para contener a Italia.

Francia ha encajado ocho goles en sus últimos seis partidos, seis de ellos en la derrota por 6-4 ante Inglaterra. Eso demuestra que la defensa francesa puede ser vulnerable, especialmente ante rivales fuertes. Los cuatro goles de Italia ante Turquía elevaron su cuenta a siete tantos en sus últimos cinco partidos. Es un buen balance, al margen de que no marcaran ante Bélgica la semana pasada.

Este duelo también ha sido generoso en goles en los últimos años. Los últimos cuatro enfrentamientos produjeron 16 goles, con cuatro en cada partido. Ambos equipos anotaron en todos esos encuentros, algo que también ocurrió en ocho de los últimos 10 duelos. Con goles en ambas porterías como una constante en este pronóstico Francia vs Italia, el mercado de ambos equipos anotan parece una opción sólida.

Francia vs Italia Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.64 en bet365

La calidad francesa puede marcar la diferencia

Es un buen momento para confiar en Francia, ya que Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y William Saliba son baja por lesión. Zidane todavía está definiendo las mejores combinaciones para su sistema, aunque nada comparable a lo que enfrenta Mancini con Italia.

En un partido como este, la calidad individual podría resultar decisiva. Al comparar ambas plantillas, Francia cuenta claramente con mayor profundidad y nivel. Los franceses hicieron nueve cambios en su once inicial para los partidos ante Turquía y Bélgica y aun así ganaron los dos.

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se disputó en 2024, cuando Francia venció a Italia en Milán. Les Bleus han ganado cuatro de los últimos cinco cara a cara, mientras que Italia logró una victoria como visitante en esta competición en su visita anterior. Cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos terminó con marcador de 3-1, tres de ellos a favor de Francia, por lo que esperamos que vuelvan a imponerse.

Francia vs Italia Apuesta 2: Hándicap de 3 opciones - Francia gana con hándicap -1 @ 1.92 en bet365

Olise puede causarle problemas a Italia

Con Mbappé fuera de combate, la presión goleadora recaerá automáticamente sobre Ousmane Dembélé, que probablemente lidere el ataque. Sin embargo, hay otro futbolista que ha mostrado una forma excelente.

Michael Olise acaparó los titulares con su gol de la victoria en el minuto 88 ante Bélgica en el último partido. Fue su participación número 19 en un gol con Francia. Olise ha estado imparable últimamente. Sus números son extraordinarios, y el combinado de Mancini necesitará contenerlo si quiere seguir con opciones en el partido de París.

El delantero ha anotado nueve goles en sus últimas nueve apariciones entre club y selección. En esa racha, también registró cuatro asistencias. Si se afina aún más, Olise marcó cuatro goles y repartió dos asistencias en sus últimos tres partidos entre club y selección.

Será una de las mayores amenazas de Francia este viernes. Si Italia no logra contenerlo, su buen momento de forma podría marcar la diferencia.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Francia vs Italia Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Michael Olise @ 2.65 en bet365

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