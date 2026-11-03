Fenerbahce vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Champions League | 04/11/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Fenerbahce vs Liverpool por la Champions League el 04/11/26.

Mejores apuestas Fenerbahce vs Liverpool

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.60 en Betano

Goleador en cualquier momento - Alexander Isak ⭐ @ 2.04 en Betano

Primer equipo en marcar - Fenerbahce ⭐ @ 2.90en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Fenerbahce 1-3 Liverpool

Fenerbahce 1-3 Liverpool Pronóstico de goleadores: Fenerbahce: Mason Greenwood - Liverpool: Alexander Isak, Cody Gakpo, Bradley Barcola

El Fenerbahce atraviesa una temporada paupérrima, tanto en la Champions League como en la Superliga turca. Recientemente, encadenó dos derrotas domésticas consecutivas por 2-1. Una fue ante su acérrimo rival, el Galatasaray, mientras que la otra fue una sorprendente caída en casa frente al Goztepe.

Dirk Kuyt sustituyó a Ismail Kartal, destituido tras la derrota contra el Galatasaray. Por desgracia, el neerlandés fracasó en su primer intento al frente del banquillo del Fener, cayendo en casa ante el Goztepe. Ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse a su antiguo club, donde pasó seis años y marcó más de 50 goles. Será una batalla cuesta arriba para Kuyt y los suyos.

El Liverpool es uno de los cinco únicos equipos que han sido perfectos en la Champions League hasta el momento. Los Reds esperan continuar de la misma manera ante el Fener, y a tenor de su forma actual, desde luego podrían lograrlo. La derrota ante el Arsenal el fin de semana cortó su racha de cinco victorias consecutivas, pero Andoni Iraola busca una respuesta inmediata.

Aunque la derrota ante el Arsenal los dejó a nueve puntos del líder, una victoria en la Champions League podría devolverlos al buen camino. Los Reds son terceros en la clasificación y han marcado 12 goles en cinco partidos, empatados en la segunda mejor cifra de la competición. La última vez que el Liverpool mostró una eficacia similar fue en los tres primeros partidos de la Copa de Europa 1980/81, edición que terminaron ganando.

Alineaciones probables Fenerbahce vs Liverpool

Posible alineación del Fenerbahce:

Ederson, Semedo, Skiniar, Peprah, Brown, Kante, Guendouzi, Aydin, Greenwood, Aktürkoğlu, Muriqi

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Ambos equipos tienen pólvora suficiente para marcar

El Fenerbahce marcó siete goles en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, un promedio de 1,75 goles por encuentro, una cifra alentadora a primera vista. Sin embargo, la calidad de la Superliga turca no es comparable a la de la Champions League. Por eso los Canarios Amarillos solo marcaron tres goles en otros tantos partidos de la máxima competición europea.

El Liverpool promedia cuatro goles por partido en la Champions League. Sin embargo, el equipo de Iraola encajó siete goles en esa misma racha, un promedio de 2,3 goles recibidos por encuentro.

También conviene destacar que ninguno de los últimos 65 partidos a domicilio del Liverpool en la Champions League terminó sin goles. Los Reds vieron cómo ambos equipos marcaron en cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones, mientras que los tres últimos del Fener arrojaron el mismo resultado. Con estos datos, esperamos que ambos equipos marquen este miércoles 4 de noviembre a las 14:45 h.

Fenerbahce vs Liverpool Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.60en Betano

Isak busca estrenar su cuenta goleadora en la Champions

Alexander Isak puede sentirse perjudicado por no haber recibido un penal ante el Arsenal, lo que le privó de sumar otro gol en la Premier League. El delantero viene marcando con más regularidad para el Liverpool esta temporada. Isak marcó en dos de sus últimos tres partidos como titular con el club, elevando su cuenta doméstica a seis goles en ocho encuentros.

Sin embargo, todavía no estrenó su casillero en la Champions League con los Reds esta temporada. En su defensa, Iraola solo lo alineó de arranque en una ocasión. El delantero se perdió el partido ante el LASK por una lesión en el muslo, y solo disputó 24 minutos frente al Villarreal.

El exjugador del Newcastle es el favorito para ocupar la posición de delantero titular con Iraola en esta ocasión. Marcó el último gol del partido en sus últimas cuatro apariciones goleadoras. Encabeza la tabla de goleadores en cualquier momento con una probabilidad implícita del 46 %, lo que lo convierte en la opción más clara aquí.

Fenerbahce vs Liverpool Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Alexander Isak @ 2.04en Betano

Los locales podrían adelantarse en el marcador

Aunque el Liverpool es fantástico en ataque, es muy frágil en defensa. Encajar siete goles en tres partidos de Champions League apunta a claras debilidades defensivas. El equipo de Kuyt debería aprovechar esa línea trasera problemática, sobre todo con su poder ofensivo.

En esta competición, el Liverpool encajó primero en el 67 % de sus partidos de Champions League. Esa tendencia es bastante coherente con su forma en liga, donde recibió el primer gol en el 59 % de sus encuentros. Si nos fijamos en sus últimos partidos, el Liverpool encajó primero en tres de sus últimos cuatro compromisos, es decir, el 75 % de las veces.

Estas tendencias goleadoras pueden ser suficientes para considerar que el Fener anote primero. En sus dos partidos de Champions League en casa, abrió el marcador en una ocasión. El Fenerbahce también marcó primero en tres de sus últimos cuatro partidos.

Fenerbahce vs Liverpool Apuesta 3: Primer equipo en marcar - Fenerbahce @ 2.90en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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