Espanyol vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 03/05/26

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Mejores apuestas Espanyol vs Real Madrid

Victoria del Real Madrid ⭐ @ 1.75 en Betano

Vinicius Junior anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.02 en Betano

Ambos equipos marcan en la segunda parte ⭐ @ 2.57 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Espanyol 1-2 Real Madrid

Espanyol 1-2 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Espanyol: Kike García | Real Madrid: Vinicius Junior, Fede Valverde

El Espanyol, que a principios de temporada soñaba con puestos europeos, atraviesa una crisis profunda y sigue sin conocer la victoria en lo que va de 2026. Esta mala racha los ha arrastrado de lleno a la lucha por la permanencia; sus 39 puntos actuales difícilmente serán suficientes para salvar la categoría. En su último compromiso, el pasado lunes, no pasaron del empate 0-0 en casa frente a un Levante en apuros.

Por su parte, las remotas opciones del Real Madrid de pelear por el título se esfumaron prácticamente al encajar un gol en el minuto 94 que supuso el empate ante el Real Betis. El conjunto blanco solo ha sumado un triunfo en sus últimos seis partidos oficiales. Además, hace apenas quince días, su andadura en la Champions League llegó a su fin tras caer eliminados ante el Bayern de Múnich con un global de 6-4.

Alineaciones Probables Espanyol vs Real Madrid

Posible alineación del Espanyol:

Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, González de Zárate, Expósito, Roca, Terrats, Dolan, Kike.

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Brahim, Vinicius, Gonzalo.

Las mejores apuestas Espanyol vs Real Madrid

1er Pronóstico Espanyol vs Real Madrid: Victoria del Real Madrid @ 1.75 en Betano

El año fatídico del Espanyol no da tregua

Ninguno de los dos equipos llega en un gran momento de forma a esta cita. Es probable que el Espanyol salte al césped con un extra de motivación debido a su agónica lucha por la supervivencia, pero cuesta confiar en el equipo de Manolo González viendo sus nefastos registros en 2026.

El cuadro perico solo ha rascado seis puntos de los 48 posibles desde que comenzó el año; con diferencia, el peor balance de toda LaLiga. Tanto a nivel individual como colectivo, el rendimiento del bloque ha caído en picado tras un inicio de campaña prometedor.

Desde febrero, se han medido a tres rivales del "top 4" y el resultado ha sido siempre el mismo: derrota encajando cuatro goles frente a Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal.

En el bando visitante, el Real Madrid terminó muy descontento con el arbitraje en La Cartuja. Ahora, los blancos han tenido más de una semana para descansar y preparar este choque. Si logran igualar la intensidad de un rival necesitado, la victoria a domicilio es, con diferencia, el escenario más probable en esta casa de apuestas.

2ºPronóstico Espanyol vs Real Madrid: Vinicius Junior anotará en cualquier momento @ 2.02 en Betano

Vinicius da un paso al frente sin Mbappé

Kylian Mbappé ha sufrido un nuevo contratiempo físico que le impide estar disponible para este partido. Tras casi dos años en la capital, siguen existiendo dudas sobre el dibujo del equipo con el astro francés en el campo. De hecho, futbolistas como Vinicius y Jude Bellingham suelen generar más peligro cuando él no está.

El Real Madrid promedia 2.80 goles por partido en LaLiga cuando no cuenta con su gran estrella, frente a los 1.93 tantos que anota con él sobre el verde.

Vinicius, por su parte, ha firmado cuatro dianas en los seis encuentros en los que Mbappé no fue titular y se perfila como el encargado de lanzar los penaltis. Tras haber marcado en dos jornadas consecutivas, el brasileño tiene un valor altísimo como goleador en cualquier momento en el RCDE Stadium.

3er Pronóstico Espanyol vs Real Madrid: Ambos equipos marcan en la segunda parte @ 2.57 en Betano

Un segundo tiempo movido en las áreas

Existen tendencias muy claras en ambos conjuntos que invitan a pensar en goles tras el intermedio. En lo que va de campeonato, el 57% de los tantos del Real Madrid han llegado en la segunda parte, pero también es cierto que el 65% de los goles que encaja se producen en ese mismo periodo.

El Espanyol, por su lado, ha marcado más del doble de goles en la segunda mitad que en la primera esta temporada (apenas promedian 0.36 goles antes del descanso). Además, el conjunto catalán también tiende a conceder más facilidades defensivas en los segundos 45 minutos.

En los últimos nueve partidos del Real Madrid, ambos equipos han logrado marcar. El equipo de Manolo sabe que hay grietas defensivas en el operador blanco que puede explotar, aunque su propia media de 2.00 goles encajados por partido en 2026 es preocupante.

Teniendo esto en cuenta, apostar a que ambos marcan en la segunda parte ofrece un gran valor, con una probabilidad implícita del 36.9%.