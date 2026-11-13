Desde su derrota por 3-2 ante los españoles en Wembley, Inglaterra ganó cuatro partidos seguidos y dejó su arco en cero en tres de ellos.

Mejores apuestas España vs Inglaterra

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Empate no apuesta - Inglaterra ⭐ @ 3.80 en Betano

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.20 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 2-2 Inglaterra

España 2-2 Inglaterra Pronóstico de goleadores: España: Yamal, Oyarzabal - Inglaterra: Kane, Bellingham

España recibe a Inglaterra en el Metropolitano el domingo a las 16:45 h, con el primer puesto del Grupo A3 de la Nations League 2026/27 firmemente en juego.

Aunque ambos equipos ya se clasificaron para los cuartos de final, terminar primeros debería asegurar un cruce más sencillo. España solo necesita evitar la derrota ante Inglaterra el domingo para asegurarse el primer puesto.

El plantel de Luis de la Fuente paseó su fútbol en una victoria por 2-0 sobre República Checa en Praga el jueves. Los goles de Alex Baena y Marc Pubill bastaron para sellar un triunfo cómodo. De la Fuente también recuperará a Lamine Yamal en la convocatoria tras un leve problema de rodilla.

Sin embargo, Rodri, Dani Olmo y Eric García siguen siendo baja. Mikel Oyarzabal fue baja de última hora en la convocatoria de España el jueves. Se espera que se recupere de su enfermedad y llegue a tiempo para el domingo por la noche.

Inglaterra también sumó otra victoria el jueves, al superar a una correosa Croacia por 2-1 en Wembley.

El capitán Harry Kane anotó el gol de la victoria desde el punto de penal en su histórica 126ª internacionalidad. Marc Guehi sigue de baja por una lesión de cadera, mientras que Ezri Konsa podría regresar tras un problema de rodilla.

Alineaciones probables España vs Inglaterra

Posible alineación de España:

Simón, Pubill, Huijsen, Cubarsí, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Baena, Nico Williams, Oyarzabal

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

Los Three Lions tienen la costumbre de los arranques fulgurantes

Inglaterra comenzó con fuerza la Nations League 2026/27. Morgan Rogers marcó antes del minuto 25 el jueves por la noche para asegurar un 1-0 al descanso ante Croacia. Iban 2-0 arriba al descanso ante República Checa el mes pasado. Y llegaron a estar 4-0 arriba en Rijeka cuando golearon 7-0 a Croacia.

España obviamente supondrá un reto mucho mayor. Los Three Lions llegaron a ganar 2-1 a España al descanso en Wembley en septiembre. Esta apuesta se cumple incluso si Inglaterra está empatada al descanso.

España puede volver a contar con su hombre clave, Lamine Yamal. El mercado da una probabilidad implícita de alrededor del 59 % de que Inglaterra no pierda al descanso. Creemos que debería ser más alta, lo que la convierte en nuestra apuesta de mayor valor de todo nuestro pronóstico España vs Inglaterra.

España vs Inglaterra Apuesta 1: Hándicap 3 vías primera mitad - Inglaterra +1 @ 1.70 en Betano

La Roja tiene poco en juego en Madrid

Ambos equipos ya se clasificaron para los cuartos de final de la Nations League 2026/27. El duelo del domingo pasa a girar en torno a la revancha de Inglaterra. El conjunto de Thomas Tuchel estará deseoso de vengar su derrota por 3-2 en Wembley.

El primer puesto sigue siendo el gran premio aquí. Ganar el grupo asegura, en teoría, un cruce de cuartos más asequible. Thomas Tuchel confiará con calma en lograr un buen resultado. El xG de Inglaterra (14,5) es superior al de España (11,6). La baja de Rodri, Dani Olmo y Eric García afectará a la columna vertebral de La Roja.

Con esta apuesta, se devuelve el dinero si el partido termina en empate. Sin embargo, la probabilidad de una victoria inglesa debería ser bastante mayor que el 26 % de probabilidad implícita que fijan las casas de apuestas.

España vs Inglaterra Apuesta 2: Empate no apuesta - Inglaterra @ 3.80 en Betano

Los últimos enfrentamientos estuvieron cargados de goles

Tres de los últimos cinco enfrentamientos directos entre estas selecciones dejaron cuatro o más goles. Con las bajas de Rodri y Eric García, la columna vertebral española se verá sin duda afectada. Esto debería generar más ocasiones de gol para los Three Lions.

La defensa de Inglaterra está lejos de ser fiable. Marc Guehi se perderá un segundo partido consecutivo, mientras que Ezri Konsa es duda. Dan Burn tuvo un buen partido ante Croacia en su ausencia el jueves, pero los visitantes generaron ocasiones.

Con ambos equipos ya garantizados en los cuartos de final, esperamos un choque realmente entretenido. El mercado de más de 3,5 goles, con una probabilidad implícita de alrededor del 45 %, puede cumplirse. Es también una posición de valor, ya que tres de sus últimos cinco partidos superaron esta línea.

España vs Inglaterra Apuesta 3: Total - Más de 3,5 goles @ 2.20 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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