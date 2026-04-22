Defensa y Justicia vs Boca Juniors Pronóstico: Gana Boca | 23/04/26

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Mejores apuestas Defensa y Justicia vs Boca Juniors

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Ambos equipos si anotan⭐ @ 2.05 en bet365

Más de 2.5 goles⭐ @ 2.50 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de Boca a Defensa y Justicia.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Boca se prepara para visitar este fin de semana a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello en una jornada más por la Liga Profesional de Argentina. El Xeneize buscará un triunfo que los acerque a la parte alta de la tabla, mientras que el Halcón intentará tomar fuerza en casa.

El plantel de Claudio Úbeda ha ido de menos a más en la presente temporada, al sumar seis victorias y dos derrotas en 14 fechas disputadas; por otro lado, Defensa sólo cuenta con un triunfo en casa y araña el top 8 de la general, con 19 unidades.

Alineaciones Probables de Defensa y Justicia vs Boca Juniors

Posible alineación de Defensa y Justicia:

Fiermarin, Portillo, Fernández, Amor, Martínez, Souto, Sosa, Molinas, Altamira, Coria, Gutiérrez.

Posible alineación de Boca Juniors:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

1er Pronóstico Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Gana Boca Juniors⭐@ 2.15 por bet365

Pese a que Boca llega con un invicto de nueve partidos y una buena racha, hay predicciones divididas, pues se respalda un triunfo apretado de Boca Jrs por ser un duelo cerrado en casa de Defensa y Justicia.

Defensa sigue dejando mucho que desear en casa al sumar tan sólo una victoria en 14 jornadas de la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, la última vez que se vieron resultó con un triunfo 2-1 del Halcón al Xeneize en casa; sin embargo, las cosas hoy son distintas, con un plantel local que no levanta en tres encuentros consecutivos.

Por lo que la paridad sugiere un marcador apretado, donde la victoria de Boca no sería sorpresa.

2do Pronóstico Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Ambos equipos sí anotan⭐ @ 2.05 por bet365

Un partido con una alta probabilidad de que ambos equipos anoten mayor al 80%, con una tendencia hacia los resultados cerrados, inclinándose ligeramente a una posible victoria del Xeneize en calidad de visitante. Pues el presente del Halcón no es el mejor al sumar tres derrotas consecutivas ante un Boca que llega de vencer al Millonario en el Superclásico.

Se sugiere que ambos anotan por el presente de los dos clubes en liga. Defensa es un equipo con la capacidad de irse adelante en el marcador en los primeros minutos de juego; por lo que igual Boca no se queda cruzado de brazos con cinco encuentros seguidos anotando con la pizarra en contra.

Conforme a sus resultados, se respalda que el marcador culmine con una victoria 2-1 de Boca a Defensa y Justicia en Florencio de Varela.

3er Pronóstico Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Más de 2.5 goles⭐ @ 2.50 por bet365

Los encuentros entre Defensa y Justicia y Boca suelen ser apretados, pero con goles. Además, los dos clubes han mostrado un perfil cerrado al momento de buscar aumentar el marcador a más de 3 anotaciones por juego.

Pese a que Boca presenta un historial reciente de resultados bajos, la ventaja de que haya más de dos anotaciones es inminente por la oportunidad que tiene Defensa de sumar puntos y goles en casa, luego de tres descalabros consecutivos. Resultado que los mantiene fuera de pelear por un lugar a la siguiente ronda en el torneo local.

Por lo que se respalda que la pizarra culmine con un 2-1 a favor de Boca ante Defensa y Justicia en el Norberto Tito Tomaghello.