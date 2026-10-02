Inglaterra está invicta en sus últimos cuatro enfrentamientos ante Croacia. Su última derrota ante los hombres de Slaven Bilić llegó en las semifinales del Mundial de 2018.

Mejores apuestas Croacia vs Inglaterra

1x2 y Ambos equipos anotan - Inglaterra y Sí ⭐ @ 3.60 en bet365

Total - Más de 2.5 ⭐ @ 1.70 en bet365

Anthony Gordon gol o asistencia - Sí ⭐ @ 2.00 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Croacia vs Inglaterra son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Croacia 1-3 Inglaterra

Pronóstico de goleadores: Croacia: Beljo - Inglaterra: Kane, Gordon, Saka

Croacia recibe a Inglaterra en Rijeka este sábado. Es la tercera jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones. El partido se jugará a puerta cerrada. La sanción al estadio llega tras los incidentes de los aficionados ante Francia en marzo de 2025. Inglaterra ya jugó en ese mismo estadio a puerta cerrada, con un empate 0-0 en 2018. Será interesante ver cómo afecta la ausencia de público a este duelo.

Croacia fue desmantelada 4-1 por España en Sevilla el martes. Lamine Yamal marcó dos goles, mientras que Marc Pubill y Nico Williams también anotaron. Dion Beljo marcó el gol del honor para Croacia. Slaven Bilić no puede contar con Martin Baturina, Josip Juranović ni Martin Erlić. Los suyos ya han sufrido dos derrotas en el grupo.

Inglaterra respondió a la derrota ante España con una victoria por 2-0 sobre una Chequia con diez hombres en Praga. Anthony Gordon y Harry Kane marcaron en la segunda parte, mientras Inglaterra dominó gran parte del partido con un 66% de posesión y 22 disparos. La expulsión de Pavel Šulc llegó antes de que Inglaterra cerrara la victoria, manteniendo al equipo de Thomas Tuchel en el segundo puesto por detrás de España. Sin embargo, la forma física de Jude Bellingham genera preocupación tras sufrir supuestamente un golpe en el partido contra Croacia.

Alineaciones probables Croacia vs Inglaterra

Posible alineación de Croacia:

Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Sosa, Kovačić, Modrić, Sučić, Pašalić, Beljo, Perišić

Posible alineación de Inglaterra:

Trafford, Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Inglaterra tiene la ventaja sobre Croacia

Croacia podría tener problemas para llegar con energía suficiente a este partido. Vivieron una noche agotadora en Sevilla, cayendo 4-1 ante España. Inglaterra, por su parte, jugó gran parte de su encuentro en Praga contra diez hombres, lo que debería dejar más frescos a los de Tuchel.

Inglaterra ha llevado la voz cantante en este cruce. Han ganado los últimos tres enfrentamientos, incluida una victoria por 4-2 en la fase de grupos del Mundial en junio. Sus encuentros recientes también han sido prolíficos en goles. Ambos equipos han anotado en seis de los últimos ocho enfrentamientos.

Una victoria de Inglaterra sin portería a cero se cotiza con una probabilidad implícita de alrededor del 28 %. Esta parece la apuesta de mayor valor de nuestro pronóstico Croacia vs Inglaterra, sobre todo teniendo en cuenta que la joven zaga inglesa sigue siendo propensa a errores.

Croacia vs Inglaterra Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Inglaterra y Sí @ 3.60 en bet365

Valor en tres o más goles en Rijeka

Ambas selecciones se han visto envueltas en partidos de muchos goles últimamente. De hecho, cinco de los últimos siete partidos de Inglaterra han superado la línea de más de 2,5 goles. Seis de los últimos siete de Croacia han producido tres goles o más.

Esta ventana de la Liga de Naciones confirma estas estadísticas. Inglaterra cayó ante España en un partido de cinco goles, mientras que Croacia también fue claramente derrotada 4-1 por La Roja.

Hay mucho talento ofensivo en ambos equipos, especialmente en el ataque de los Three Lions. Thomas Tuchel probablemente seguirá rotando su defensa, lo que abre la puerta a que Croacia pueda anotar. Si el partido 4-2 del Mundial sirve de referencia, el mercado de más de 2,5 goles luce a buen precio aquí.

Croacia vs Inglaterra Apuesta 2: Total - Más de 2.5 @ 1.70 en bet365

Gordon, un hombre en forma

Anthony Gordon ha estado en excelente forma con su club y con su selección. Ya acumula cuatro asistencias en LaLiga esta temporada, duplicando su registro de su última temporada en la Premier League con el Newcastle.

Esa forma se ha trasladado al plano internacional. Gordon marcó ante España antes de anotar también en Praga, con asistencia de Trent Alexander-Arnold.

Croacia tiene bajas en defensa y fue expuesta por los extremos de España. Gordon podría encontrar oportunidades similares por la izquierda, donde su velocidad y movilidad podrían causar problemas. Dado que es igual de capaz de marcar o asistir, su mercado de gol o asistencia a cuota pareja es la opción elegida.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Croacia vs Inglaterra Apuesta 3: Anthony Gordon gol o asistencia - Sí @ 2.00 en bet365

+