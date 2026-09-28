El invicto como local de los checos terminó el sábado. Croacia ganó 2-1 en Praga y puso fin a una racha invicta que se remontaba a junio de 2022.

Mejores apuestas Chequia vs Inglaterra

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Chequia 1-3 Inglaterra

Pronóstico de goleadores: Chequia: Hlozek - Inglaterra: Kane x2, Rogers

Chequia recibe a Inglaterra en el Fortuna Arena el martes. Es la segunda jornada del Grupo A3 de la Nations League, con ambos conjuntos habiendo perdido su primer encuentro el fin de semana.

Chequia cayó 2-1 ante Croacia en Praga. Luka Modrić abrió el marcador en el minuto 47 con un disparo estruendoso. Adam Karabec empató siete minutos después.

Marco Pašalić marcó de cabeza el gol de la victoria en el 77, tras un centro de Ivan Perišić. La derrota puso fin a una racha invicta de 19 partidos como local. También empañó el debut de Santi Denia como seleccionador.

Inglaterra perdió 3-2 ante los campeones del mundo, España, en Wembley el sábado. Anthony Gordon y Harry Kane pusieron a los ingleses 2-1 arriba antes del descanso.

Sin embargo, los errores defensivos les costaron caro. Álex Baena y Mikel Oyarzabal completaron la remontada. Kane, además, falló un penalti en la segunda parte. La última vez que Inglaterra visitó Praga perdió 2-1, en octubre de 2019, cuando los checos ganaron una eliminatoria de clasificación para la Eurocopa 2020.

Alineaciones probables Chequia vs Inglaterra

Posible alineación de Chequia:

Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Šulc, Karabec, Hložek

Posible alineación de Inglaterra:

Trafford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham, Saka, Rogers, Kane

La frustración de Inglaterra podría ser un problema para Chequia

No ha sido un período fácil para el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel. Tras la amarga decepción de caer en semifinales del Mundial ante Argentina, los suyos golearon a Francia en el partido por el tercer puesto.

Después recibieron a España, campeona del mundo, para abrir su participación en la Nations League 2026/27. Ese contexto importa a la hora de analizar sus últimas actuaciones. Han encajado 9 goles en esos 3 partidos, por lo que su defensa sigue siendo un trabajo en curso bajo Tuchel.

James Trafford seguirá previsiblemente bajo los tres palos en la visita al Fortuna Arena. España le batió en apenas 2 minutos el sábado. Chequia marcó en casa ante Croacia y confiará en volver a ver puerta. Una victoria de Inglaterra sin portería a cero, con una probabilidad implícita del 32,26 %, parece una opción de mucho valor en este momento.

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Inglaterra ha sido eficaz lejos de Wembley

Los Three Lions han disfrutado de sus últimas salidas lejos de Wembley. Antes del Mundial 2026, habían ganado 6 de sus últimos 7 partidos fuera de casa por un margen de al menos 2 goles. Es un dato muy destacable para un equipo que todavía se está construyendo bajo Tuchel.

Chequia todavía se recupera de la pérdida de su invicto como local, que se remontaba a junio de 2022. El gol tardío de Croacia fue un golpe amargo para Santi Denia, que vio caer en su primer partido al frente del equipo un registro que duraba 4 años.

Un equipo herido puede desmoronarse rápido el martes, sobre todo ante un rival superior. Inglaterra cuenta con la delantera necesaria para castigar cualquier indecisión. Apostar por una probabilidad implícita del 50 % de que Inglaterra gane por 2 o más goles es la opción de valor más evidente de nuestro pronóstico Chequia vs Inglaterra. Resulta aún más atractivo si se tiene en cuenta su 85 % de efectividad en los siete partidos previos al Mundial 2026.

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Apostando por un Rogers en gran forma

Morgan Rogers tiene todas las papeletas para tener un papel destacado en los planes de Tuchel para el martes. Con Anthony Gordon jugando 70 minutos, Jude Bellingham los 90 completos y Bukayo Saka más de 80 minutos, la rotación será clave a mitad de semana.

Rogers ha empezado su etapa en el Chelsea de forma electrizante, con 3 goles en 5 apariciones con los Blues. También suma 1 asistencia, lo que arroja un 80 % de participación directa en gol en lo que va de la Premier League 2026/27.

Los datos subyacentes también son sólidos: ha realizado 15 disparos y acumula 1,71 xG. Con una probabilidad implícita del 50 % de marcar o asistir, la cuota parece sorprendentemente baja para un jugador en este momento de forma.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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