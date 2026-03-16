Chelsea vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 17/03/26

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Mejores apuestas Chelsea vs PSG

PSG gana o empata y ambos equipos marcan ⭐ @ 1.82 en bet365

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.00 en bet365

Khvicha Kvaratskhelia marca o asiste ⭐ @ 1.95 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Chelsea 2-2 PSG

Chelsea 2-2 PSG Predicción de goleadores: Chelsea: Enzo Fernández, Joao Pedro; PSG: Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia

El Chelsea fue superado en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain vengó su derrota en la final del Mundial de Clubes con una victoria de 5-2 en la ida. Las esperanzas de Liam Rosenior de llevar a los Blues a su primera aparición en cuartos de final desde la temporada 2022/23 están en peligro.

La decepción continuó durante el fin de semana, con el Newcastle United propinándole al Chelsea una segunda derrota consecutiva. El solitario gol de Anthony Gordon perjudicó sus aspiraciones de estar entre los cuatro primeros. El Chelsea ha ganado solo dos de sus últimos seis partidos.

Mientras tanto, el PSG va de camino a la siguiente ronda. Los parisinos sufrieron una derrota 3-1 en liga contra el Mónaco pocos días después de eliminar a los monegascos de los playoffs de la UCL. A pesar de eso, el PSG sigue siendo el gran favorito.

Su preparación también ha sido facilitada por la LFP, que concedió una excepción. El partido de Ligue 1 del PSG contra el Nantes fue pospuesto, dándoles una semana completa de descanso antes de este encuentro. Eso podría marcar la diferencia.

El contexto histórico añade peso. El PSG ha eliminado a equipos ingleses en 4 eliminatorias consecutivas de la Champions League. Respaldado por la afición de Stamford Bridge, el Chelsea podría comenzar fuerte. Sin embargo, la experiencia y ventaja del PSG sugieren que es probable que regresen a la capital francesa con una sonrisa.

Alineaciones Probables Chelsea vs PSG

Posible alineación del Chelsea:

Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Caicedo, James, Palmer, Fernández, Neto, Pedro

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Dembélé, Barcola

Las mejores apuestas Chelsea vs PSG

1er Pronóstico Chelsea vs PSG: PSG gana o empata y ambos equipos marcan @ 1.82 en bet365

El PSG fue eléctrico en el partido de ida, ganando en ambas mitades contra el Chelsea. Los hombres de Luis Enrique respondieron bajo presión en casa, reaccionando enfáticamente a su decepcionante derrota en liga contra el Mónaco días antes.

Su forma en liga ha sido irregular y los campeones europeos reinantes no han navegado exactamente con facilidad a través de la fase de liga de la UCL. Han ganado seis de sus 11 partidos de Champions League hasta ahora, empatando tres y perdiendo dos en el proceso.

El Chelsea no logró marcar por primera vez en nueve ocasiones contra el Newcastle el fin de semana. Sin embargo, con una plaza en los cuartos de final en juego, los Blues deberían encontrar la red en Stamford Bridge, quizás más de una vez.

Por el contrario, el PSG ha marcado en cada una de sus últimas 13 presentaciones. Ninguno de sus últimos 10 enfrentamientos directos con el Chelsea ha terminado sin goles.

Los visitantes también persiguen la historia. Quieren convertirse en el primer equipo desde el Real Madrid en 2017/18 en defender con éxito un título de UCL. Tal como están las cosas, los visitantes están listos para evitar la derrota en un duelo abierto y con muchos goles.

2ºPronóstico Chelsea vs PSG: Más de 3.5 goles totales @ 2.00 en bet365

El Chelsea enfrenta una tarea monumental. Pretenden ser el segundo equipo en la historia de la UCL en remontar un déficit de tres goles en la ida contra los campeones reinantes. Los números les ofrecen esperanza. Seis de los últimos siete partidos de UCL del Chelsea han presentado más de 2.5 goles.

Aparte de su reciente derrota por 1-0, el Chelsea ha marcado al menos dos veces en sus tres partidos anteriores. Han anotado dos goles o más en sus últimos siete encuentros europeos contra equipos franceses. Nueve de sus últimos 15 partidos también han producido más de 3.5 goles.

El partido de ida fue puro entretenimiento en el Parque de los Príncipes. La delantera del PSG demostró ser imparable. Es poco probable que los hombres de Luis Enrique se echen atrás para absorber la presión: atacar sigue siendo su mayor fortaleza.

El descanso adicional también juega a su favor, ya que han tenido una semana completa para prepararse, a diferencia del Chelsea. Los parisinos ya han anotado un récord del torneo de 31 goles en esta campaña. Con la energía a tope, buscarán aumentar ese registro en una fiesta de goles.

3er Pronóstico Chelsea vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia marca o asiste @ 1.95 en bet365

La decisión de Luis Enrique de introducir a Khvicha Kvaratskhelia poco después del empate de Enzo Fernández dio frutos.

El talismán georgiano cambió el guion de inmediato. Proporcionó la asistencia para el gol de remontada de Vitinha y luego anotó dos veces para sellar una victoria de 5-2. Su actuación de hombre del partido en 30 minutos habló mucho de su capacidad para dictar resultados.

Kvaratskhelia ha sido más efectivo en sus 10 apariciones en la Champions esta temporada que en la Ligue 1. Ya ha superado su rendimiento en la Ligue 1 esta temporada, anotando seis goles y asistiendo cuatro en la Champions League.

Luis Enrique podría darle un papel titular esta vez. Permitir que el talismán se acomode temprano podría ver al PSG tomar la delantera antes del descanso.