Nuestro experto en apuestas comparte sus pronósticos para la visita del Leeds a Stamford Bridge este sábado a las 12:00 h. Los visitantes tienen calidad suficiente para evitar la derrota en Stamford Bridge.

Mejores apuestas Chelsea vs Leeds United

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Goleador en cualquier momento - Morgan Rogers ⭐ @ 3.15 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Chelsea 2-2 Leeds United

Chelsea 2-2 Leeds United Pronóstico de goleadores: Chelsea: Morgan Rogers, Cole Palmer - Leeds: Dominic Calvert-Lewin, Noah Okafor

La búsqueda del Chelsea por meterse entre los cuatro primeros no ha estado a la altura de su prometedor arranque. Los Blues respaldaron al nuevo técnico Xabi Alonso, pero hasta ahora han defraudado más de lo que han brillado. Las victorias sobre el Brighton y el Manchester United fueron los grandes momentos, aunque están lejos de ser perfectos.

El equipo de Alonso es quinto y está a 11 puntos del líder, el Arsenal. Algunos esperaban que este equipo renovado, sin competición europea de por medio, plantara cara a los Gunners. En realidad, están incluso un punto peor que en las mismas fechas la temporada pasada. Tras caer como visitantes ante el Sunderland en su última salida, los Blues necesitan una reacción tras el parón por selecciones.

El Leeds ha disfrutado de muchas más alegrías que disgustos en la Premier League esta temporada. Las tropas de Daniel Farke son novenas en la tabla, pero solo a dos puntos de su rival de este fin de semana. Si logran dar la sorpresa en el oeste de Londres, los Whites entrarán en la pelea por una plaza europea.

Los visitantes llegaron al parón por selecciones tras una gran victoria sobre otro grande de Londres. El triunfo por 1-0 ante el Tottenham fue probablemente el punto más alto de sus primeros meses de campaña. Suman 14 puntos, su mejor registro a estas alturas desde su regreso a la Premier League en 2021. El descenso no es un término que se asocie con ellos esta temporada, y Farke espera que eso continúe.

Alineaciones probables Chelsea vs Leeds United

Posible alineación del Chelsea:

Martínez, Gusto, Fofana, Colwill, Chavarría, Caicedo, Lavia, Henderson, Palmer, Neto, Rogers

Posible alineación del Leeds United:

Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Okafor, Nmecha, Calvert-Lewin

El Chelsea, condenado a seguir sufriendo atrás

El Chelsea es uno de los equipos más prolíficos en ataque de la Premier League. Los Blues han marcado 19 goles en 10 partidos, la tercera mejor cifra de la liga. En defensa, la historia es muy distinta. El Chelsea solo ha mantenido la portería a cero en dos ocasiones, y únicamente seis equipos han encajado más goles que ellos.

Hay huecos que explotar en esta zaga en plena transformación. Incluso un Leeds que promedia un gol por partido esta temporada puede sentirse confiado ante eso. Los partidos de liga del Chelsea han promediado 3,50 goles, la cifra conjunta más alta de la máxima categoría inglesa.

El historial de este enfrentamiento sugiere que, cuando estos equipos se ven las caras, suelen abrirse las compuertas. Su último cruce dejó nueve goles, con victoria del Chelsea por 6-3 en la Copa de la Liga inglesa. Cuatro de los últimos cinco precedentes superaron los dos goles. Esperamos que esa tendencia se mantenga aquí.

Chelsea vs Leeds United Apuesta 1: Total - Más de 2,5 goles @ 1.69 en Betano

Rogers, de vuelta como principal referencia goleadora

Al Chelsea le falta Joao Pedro en punta. Los Blues han perdido tres de sus últimos cuatro partidos sin él. Alonso probó a Pedro Neto como delantero centro ante el Sunderland, una apuesta táctica que fracasó por completo.

Lo más probable es que vuelva Morgan Rogers para este partido, ya que el inglés tiene más olfato de gol. Rogers disputó los dos partidos de la Nations League con Inglaterra, anotando el que resultó ser el gol de la victoria ante Croacia la semana pasada. Con eso llegó a tres goles en cinco encuentros entre club y selección.

En la Premier League, Rogers ya ha marcado cinco goles en 10 partidos. Está ya a la mitad de su cifra de toda la temporada pasada con el Aston Villa. Hace casi un año, Rogers marcó un doblete ante el Leeds defendiendo los colores del Villa. Solo necesitamos que marque uno aquí, a una cuota superior a la par.

Chelsea vs Leeds United Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Morgan Rogers @ 3.15 en Betano

Un Leeds difícil de batir

Apostar a ciegas por la victoria del Chelsea sería poco sensato, sobre todo dada su irregular forma reciente. Los Blues han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Ha sido una racha de encuentros complicada, en la que el Chelsea ha defraudado más de lo que ha convencido.

La mayoría de los mejores resultados del Leeds han llegado en casa, pero también hay aspectos positivos en su rendimiento como visitante. Los Whites solo encajaron cinco goles en sus salidas a los campos del Arsenal, el Sunderland, el Bournemouth, el Forest y el Brighton. Su solidez defensiva los convierte en un rival incómodo para un Chelsea que no tiene a su delantero principal.

A la hinchada del Chelsea no le gustará que le recuerden su último precedente liguero en este mismo estadio. El Leeds perdía 2-0 en aquel partido y marcó dos goles en seis minutos para igualar el marcador y llevarse un punto. El Leeds ha firmado un máximo conjunto de cinco empates en la Premier League esta temporada. No sorprendería ver otro aquí.

Chelsea vs Leeds United Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.55 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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