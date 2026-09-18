Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Bournemouth vs Liverpool. El equipo local debería complicarle las cosas al Liverpool y evitar la derrota.

Mejores apuestas Bournemouth vs Liverpool

Total y Ambos anotan - Más de 2,5 y Sí @ 1.59 en bet365

Goleador en cualquier momento - Alexander Isak @ 2.37 en bet365

1x2 - Empate @ 3.65 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bournemouth vs Liverpool son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bournemouth 2-2 Liverpool

Pronóstico de goleadores: Bournemouth: Marcus Tavernier, Justin Kluivert - Liverpool: Alexander Isak x2

El Bournemouth no ha tenido un inicio soñado en la Premier League bajo las órdenes de Marco Rose. Los Cherries todavía no han ganado ningún partido de liga tras cuatro intentos. Esto es algo que pueden corregir en el Vitality Stadium este fin de semana. El problema es que se enfrentan a su antiguo entrenador, Andoni Iraola, que los conoce a la perfección.

El conjunto local simplemente no ha producido los resultados esperados. Esto lo deja 15º en la clasificación, mirando de reojo hacia la zona de descenso. Todavía es pronto para meterlos en la conversación del descenso, pero una racha prolongada de malos resultados podría ponerlos bajo presión.

Sin embargo, Rose cuenta con calidad suficiente en la plantilla para dar la vuelta a la situación y conseguir su primera victoria liguera. Que sea precisamente ante el Liverpool ya es otra cuestión.

El Liverpool tampoco ha tenido un buen arranque. Han ganado solo uno de sus cuatro partidos de liga. Sin embargo, los Reds siguen invictos esta temporada y están decididos a mantener esa racha. Su victoria entre semana por 3-1 sobre el Tottenham en la Copa de la Liga inglesa también será un buen impulso antes del parón por selecciones.

Comparar el rendimiento en puntos de Iraola en esta misma fase con el de Arne Slot la temporada pasada genera cierta preocupación. El Liverpool tiene seis puntos menos de los que tenía tras cuatro jornadas de liga bajo el técnico neerlandés el curso anterior. Necesitan encontrar la forma de convertir los empates en victorias, empezando por esta visita al Bournemouth.

Alineaciones probables Bournemouth vs Liverpool

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Posible alineación del Liverpool:

Allison, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Un historial de festivales de goles

Este enfrentamiento ha producido históricamente muchos goles, algo que debería gustar a los neutrales. Ambos equipos han marcado seis goles de liga en sus cuatro partidos disputados hasta ahora. Promedian 1,5 goles por partido, lo que demuestra que podemos contar con que ambos ataques aparezcan en el marcador.

El problema para los hombres de Rose es que son bastante frágiles defensivamente. Todavía no han conseguido una portería a cero en la Premier League y son los que más goles encajan en la segunda mitad. Sin embargo, son los que más goles marcan en la primera mitad, lo que significa que es probable que se adelanten ante el Liverpool.

Ambos equipos anotaron en todos los partidos de liga del Bournemouth hasta ahora, mientras que la mitad de los partidos del Liverpool tuvieron el mismo desenlace. Los dos precedentes de la temporada pasada terminaron con más de dos goles y ambos equipos marcando. Seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos equipos terminaron con la línea de goles superando los dos tantos.

Bournemouth vs Liverpool Apuesta 1: Total y Ambos anotan - Más de 2,5 y Sí @ 1.59 en bet365

A Isak se le debe un gol

Alexander Isak fue reservado para el choque de Copa de la Liga inglesa ante el Tottenham, jugando solo cuatro minutos al final. Sin duda estará descansado para la visita de este fin de semana al Bournemouth, con la esperanza de acabar con su mala racha ante ellos. Su historial personal cara a cara muestra que solo ha marcado una vez en cuatro apariciones ante los Cherries.

Sin embargo, será su primera vez con la camiseta del Liverpool ante el Bournemouth, y la afición visitante espera que pueda aprovechar los problemas defensivos del equipo local. Isak ha marcado tres goles en sus últimos tres partidos de liga, lo que da esperanzas de que pueda anotar aquí. Sus tres goles representan la mitad del total del Liverpool en la Premier League esta temporada.

Está a solo un gol de Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro, algo destacable si se tiene en cuenta que marcó cuatro goles en 22 apariciones la temporada pasada. Por ello, esperamos que marque ante un Bournemouth con una tasa de conversión de tiros rivales del 16,67 %, la segunda más alta, solo por detrás del Manchester United. Isak también ocupa la cuarta posición en tiros a puerta con seis, lo que significa que probablemente tendrá ocasiones en el Vitality Stadium.

Bournemouth vs Liverpool Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Alexander Isak @ 2.37 en bet365

El Bournemouth puede contener al Liverpool

El Liverpool es uno de los siete equipos que todavía no han perdido en la Premier League, y están decididos a mantenerlo así. En los seis partidos que han disputado desde el inicio de la temporada en todas las competiciones, los Reds registraron tres victorias y tres empates. Tres de cada cuatro empates en liga (75 %) dice mucho por sí solo, incluido el empate sin goles en casa ante el Fulham el fin de semana pasado.

Mientras el Bournemouth sigue buscando su primera victoria de liga de la temporada, son un rival difícil de batir en casa. Los dos partidos en el Vitality Stadium esta temporada terminaron en empate, ante el Brentford y el Everton. La temporada pasada, los Cherries consiguieron una victoria por 3-2 sobre el Liverpool en el Vitality Stadium. Andoni Iraola dirigió aquella victoria desde el banquillo local.

El Liverpool había sido claramente dominante antes de aquella derrota de la temporada pasada, con seis victorias consecutivas ante este rival. Sin embargo, los Reds siguen en transición, algo que quedó claro con el resultado del fin de semana pasado en Anfield. Por ello, el mercado del empate puede cumplirse, con el equipo local frustrando a los Reds y evitando la derrota ante su antiguo entrenador.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Bournemouth vs Liverpool Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.65 en bet365

+