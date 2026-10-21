El Bayern Múnich y el Arsenal se han enfrentado tres veces en la Champions League desde 2024, con los Gunners imponiéndose en su visita al Emirates en noviembre de 2025.

Mejores apuestas Bayern Múnich vs Arsenal

Ambos equipos anotan y Total - Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.85 en Betano

Doble oportunidad - Empate/Arsenal ⭐ @ 1.80 en Betano

Goleador en cualquier momento - Harry Kane ⭐ @ 1.88 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bayern Múnich vs Arsenal son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayern Múnich 1-2 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Bayern Múnich: Kane - Arsenal: Gyökeres, Merino

El Bayern Múnich recibe al Arsenal en el Allianz Arena el miércoles, en la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El Arsenal ha ganado sus dos primeros partidos de la fase de liga sin encajar un solo gol. Los de Arteta superaron al Nápoles por 1-0 antes de golear 3-0 al Lille en casa.

El equipo de Mikel Arteta encadena ahora tres victorias consecutivas. El domingo por la tarde llegó un triunfo por 1-0 en el campo del Nottingham Forest. Los Gunners siguen sumando victorias incluso ante rivales de marcado carácter defensivo.

El Bayern, por su parte, está invicto en sus primeros diez partidos de la temporada. Goleó 6-1 al RB Leipzig, con un hat-trick de Luis Díaz.

Sin embargo, Europa le ha resultado menos cómoda. El pasado martes empató 3-3 ante el conjunto noruego del Viking.

Michael Olise fue expulsado en ese encuentro y, en consecuencia, no estará disponible para recibir al Arsenal. Jamal Musiala también es baja, mientras que Manuel Neuer es duda. El Arsenal viaja sin William Saliba, Christos Tzolis y Piero Hincapié. Por su parte, Harry Kane acumula 15 goles en su carrera frente al Arsenal.

Alineaciones probables Bayern Múnich vs Arsenal

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Laimer, Tah, Kim, Brown, Kimmich, Bischof, Karl, Díaz, Guerreiro, Kane

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Gabriel, Konsa, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Madueke, Merino, Eze, Gyökeres

Un duelo que promete ser un festival de goles

El Arsenal ha encajado en cada uno de sus últimos ocho enfrentamientos ante el Bayern. Seis de esos ocho partidos produjeron tres goles o más. Ambos equipos marcaron en siete de los ocho.

El Bayern sigue siendo una máquina de anotar como local. Suma 19 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sin embargo, su llamativo empate 3-3 en campo del Viking demostró que todavía es vulnerable a conceder ocasiones.

Cabe destacar que el 75% de sus últimos ocho enfrentamientos ha superado la línea de 2,5 goles, y en el 87,5% de esos partidos ambos conjuntos vieron puerta. Podemos combinar ambos resultados en una doble apuesta con una probabilidad implícita del 54,1 %, una cifra que parece sorprendentemente baja.

El sólido registro defensivo reciente del Arsenal tiene mucho que ver con esto. Aun así, el mercado de ambos equipos anotan y más de 2,5 goles sigue pareciendo una opción sensata dada la calidad ofensiva sobre el césped.

Bayern Múnich vs Arsenal Apuesta 1: Ambos equipos anotan y Total - Más de 2,5 goles @ 1.85 en Betano

Los Gunners siguen siendo extremadamente difíciles de batir

La ausencia de Olise por su partido de sanción es la gran noticia de cara a este encuentro. El Bayern se queda sin su futbolista más destacado de la temporada, expulsado por lanzar el balón contra un rival.

Jamal Musiala también es baja y Manuel Neuer es duda. Eso deja al Bayern potencialmente mermado de varias piezas clave.

En cuanto al Arsenal, encadena tres victorias consecutivas. Suma seis porterías a cero en sus últimos ocho partidos de Champions League. Además, venció al Bayern 3-1 en noviembre de 2025. El conjunto de Arteta todavía no ha encajado en Europa esta temporada.

Con Olise sancionado y Neuer en duda, el mercado de doble oportunidad a favor del Arsenal para evitar la derrota, con una probabilidad implícita del 55,6 %, podría ofrecer valor. Esta es la apuesta que más destaca de nuestro pronóstico Bayern Múnich vs Arsenal.

Bayern Múnich vs Arsenal Apuesta 2: Doble oportunidad - Empate/Arsenal @ 1.80 en Betano

Kane, decidido a mantener su buen registro ante el Arsenal

Harry Kane atraviesa un momento de forma implacable en Europa. Ha marcado tres goles en dos apariciones en la Champions League esta temporada. Kane también ha anotado en nueve partidos europeos consecutivos con el Bayern.

La sanción de Michael Olise podría cargar aún más responsabilidad sobre Kane en este partido. El Bayern se queda sin uno de sus jugadores más creativos y su futbolista mejor valorado. Kane se convierte así en la vía más obvia hacia el gol en Múnich.

Kane cuenta además con un sólido historial personal frente al Arsenal, con 15 goles anotados contra el combinado del norte de Londres a lo largo de su carrera. El Arsenal, además, no podrá contar con William Saliba, lo que deja a Gabriel y Ezri Konsa con mucho trabajo por delante ante Kane. Nos quedamos con su gol en cualquier momento a una modesta probabilidad implícita del 53,5 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Bayern Múnich vs Arsenal Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Harry Kane @ 1.88 en Betano

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