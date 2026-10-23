Tenemos tres pronósticos para Barcelona vs Real Madrid, en la última edición de El Clásico, que se disputa en el Camp Nou el domingo 25 de octubre.

Mejores apuestas Barcelona vs Real Madrid

Total - Más de 4.5 goles ⭐ @ 2.10 en Betano

Barcelona gana y ambos equipos anotan ⭐ @ 2.20 en Betano

Goleador en cualquier momento - Kylian Mbappé ⭐ @ 1.75 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Real Madrid son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 4-2 Real Madrid

Pronóstico de goleadores: Barcelona: Raphinha x2, Lamine Yamal, Fermín López - Real Madrid: Kylian Mbappé, Yan Diomande

El pleno de victorias del Barcelona en lo que va de temporada llegó a su fin en París a mitad de semana. El PSG marcó tres goles en los últimos 20 minutos para firmar un 4-2 en el Parque de los Príncipes.

El objetivo de Hansi Flick es lograr una respuesta aquí. Su equipo ha sido casi perfecto en LaLiga hasta ahora. Una victoria por 5-2 en casa del Real Betis el fin de semana pasado mantuvo la ventaja de seis puntos del Barça sobre el Real Madrid de cara a El Clásico.

Los Blancos ya han perdido como visitantes frente al Betis y al Atlético de Madrid en liga. Sin embargo, llegan con algo de impulso tras sendas victorias por 4-1 ante el Sevilla y el RB Leipzig. Ambos triunfos llegaron en casa, pero José Mourinho espera que sirvan de plataforma para una actuación competitiva en el Camp Nou.

Alineaciones probables Barcelona vs Real Madrid

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Güler, Valverde, Bellingham, Diomande, Mbappé

Los goles prometen fluir en un Clásico vibrante

El Real Madrid de José Mourinho sufrió una derrota por 5-0 ante el Barcelona en el primer Clásico de su primera etapa en el club. Después se enfrentó a los catalanes en 16 ocasiones más durante su reinado de tres años. Ambos equipos marcaron en 14 de esos partidos.

Aunque han pasado 13 años desde la última vez que Mourinho se midió al Barcelona, esa tendencia goleadora debería mantenerse. Ambos conjuntos han sido peligrosos en ataque, pero también se han mostrado frágiles en defensa en algunos tramos de la temporada.

El Barça es, con diferencia, la fuerza atacante más peligrosa de España. Promedian 4,33 goles por cada 90 minutos en LaLiga y además ostentan el xG más alto de la liga, con 33,6. De hecho, el 75 % de sus partidos en todas las competiciones ha terminado con cinco goles o más.

También ha habido al menos cinco goles en cada uno de los últimos tres compromisos competitivos del Real Madrid. Eso refuerza la sensación de que el mercado de más de 4.5 goles ofrece valor, con una probabilidad implícita del 48 %.

Barcelona vs Real Madrid Apuesta 1: Total - Más de 4.5 goles @ 2.10 en Betano

El Barça busca reforzar su liderato con otra victoria

El historial más reciente de este enfrentamiento también apunta a un partido cargado de goles. Desde comienzos de 2025, El Clásico ha dejado un promedio de 4,83 goles por partido. Ambos equipos marcaron en cinco de los seis últimos enfrentamientos en ese periodo.

El Barcelona se ha impuesto en ese tramo, ganando cuatro de esos seis últimos duelos dentro del tiempo reglamentario. También se impusieron 3-2 en la prórroga en la final de la Copa del Rey de 2025.

Aunque el Real Madrid no contará con el sancionado Vinicius Junior el domingo, Yan Diomande está empezando a rendir. El marfileño acumula tres goles y tres asistencias en sus últimas cuatro apariciones. Junto a Mbappé, el extremo debería garantizar que el Real Madrid genere peligro al contragolpe.

Sin embargo, el Barcelona todavía puede tener demasiada calidad en el centro del campo y en ataque. Esperamos que el equipo de Flick gane y que ambos equipos marquen, una apuesta que parece ofrecer valor. Esa combinación se ha cumplido en seis de los últimos siete partidos de liga del vigente campeón español.

Barcelona vs Real Madrid Apuesta 2: Barcelona gana y ambos equipos anotan @ 2.20 en Betano

Mbappé, de nuevo a por gol frente al Barça

Aunque a Mbappé le ha costado lograr victorias en El Clásico, su registro personal frente al Barcelona es notable. El francés ha marcado 12 goles en tan solo 10 apariciones en su carrera ante los catalanes. Entre ellos, cuatro tantos frente a este rival en tres anteriores enfrentamientos en LaLiga.

Pese a un verano cargado con Francia y 10 goles en el Mundial, no hay señales de que Mbappé vaya a bajar el ritmo. Ha marcado 12 veces en 12 apariciones con su club esta temporada en todas las competiciones.

Su promedio de 5,4 tiros por partido es la cifra más alta de toda la Liga española. Además, solo Raphinha logra superar su registro de nueve goles.

El Barcelona no podrá contar con los defensas Eric García y Andreas Christensen por lesión, mientras que Jules Koundé también es una duda importante. Eso podría acentuar sus problemas en defensa, algo de lo que Mbappé podría beneficiarse. Esperamos que el delantero de 27 años marque en cualquier momento, con una probabilidad implícita del 57 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Barcelona vs Real Madrid Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Kylian Mbappé @ 1.75 en Betano

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