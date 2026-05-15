Barcelona vs Real Betis Pronóstico y Apuestas LaLiga | 17/05/26

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Mejores apuestas Barcelona vs Real Betis

Barcelona gana y ambos equipos marcan (Sí) ⭐ @ 2.25 en Betano

Más de 1.5 goles (1ª parte) ⭐ @ 1.93 en Betano

Antony marca en cualquier momento ⭐ @ 3.90 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Barcelona 3-1 Real Betis

Barcelona 3-1 Real Betis Pronóstico de goleadores: Barça: Lewandowski, Rashford, Olmo - Betis: Antony

El Barcelona cierra su campaña liguera en casa de la temporada 2025/26 recibiendo al Real Betis, quinto clasificado, este domingo por la noche.

El campeón de LaLiga cayó 1-0 ante el Alavés el pasado miércoles, demostrando que no es invencible. El Barça se vio superado por una pura y simple falta de motivación, frente a un Alavés que buscaba desesperadamente los puntos para escapar de la zona de descenso.

Los hombres de Hansi Flick aventajan en 14 puntos al Real Madrid, segundo clasificado, y muchos de sus jugadores estarán ya centrados en mantenerse en forma para rendir al máximo en la fase final de la Copa del Mundo este verano.

El Barça ha sido eficiente en sus compromisos recientes, marcando primero en seis de sus últimos siete partidos para imponer su dominio desde temprano. Parece que jugarán sin su joven estrella Lamine Yamal, cuyos problemas en el muslo lo mantendrán fuera este fin de semana. Por su parte, tanto Fermín López como Frenkie de Jong se someterán a pruebas de última hora debido a sendos golpes.

El Real Betis ha realizado una labor admirable para asegurar la quinta plaza esta temporada y garantizarse el fútbol de Europa League en la 2026/27. A ratos, les ha faltado pegada para inquietar seriamente a equipos como el Atlético de Madrid o el Villarreal en la lucha por la Champions, pero han competido con firmeza de principio a fin.

Su rendimiento a domicilio ha sido su mayor hándicap, con un promedio de apenas 1.33 puntos por partido fuera de casa, frente a los 1.83 en su feudo. Además, su delantero estrella, el Cucho Hernández, se perderá el choque por sanción, al igual que el central Diego Llorente.

Alineaciones Probables Barcelona vs Real Betis

Posible alineación del Barcelona:

Szczesny, Balde, Koundé, Cortés, Cubarsí, Casadó, Bernal, Olmo, Bardghji, Rashford, Lewandowski.

Posible alineación del Real Betis:

Valles, Bellerín, Firpo, Gómez, Natan, Amrabat, Fornals, Antony, Abde Ezzalzouli, Lo Celso, Bakambu.

Las mejores apuestas Barcelona vs Real Betis

1er Pronóstico Barcelona vs Real Betis: Barcelona gana y ambos equipos marcan (Sí) @ 2.25 en Betano

Apostamos por que el Barcelona siga invicto en el Camp Nou

El campeón de LaLiga ha ganado todos sus partidos de liga ante su afición esta temporada. En contraposición, el Betis solo ha ganado dos de sus últimos 31 enfrentamientos contra el Barcelona.

Podemos apostar por la victoria de los de Flick encajando al menos un gol con una probabilidad implícita del 43.48%. Por lo tanto, este es el pronóstico de mayor valor de nuestro trío para el Barcelona vs Real Betis.

Aunque el Barça solo ha concedido 0.50 goles por partido en casa, han superado su xGA (goles esperados en contra) por un margen considerable (0.87).

Ambos equipos han marcado en más de tres cuartas partes (78%) de los partidos del Betis como visitante esta campaña. Incluso sin el Cucho, los béticos tienen pólvora suficiente para comprometer a una zaga culé que podría estar algo relajada.

2ºPronóstico Barcelona vs Real Betis: Más de 1.5 goles (1ª parte) @ 1.93 en Betano

Los goles en la primera parte son probables según la estadística

Casi el 57% de los goles en los partidos del Real Betis en LaLiga llegan en la primera mitad. El Barcelona también ha visto puerta en el primer tiempo en el 89% de sus encuentros como local este curso.

De hecho, el Barça promedia 1.44 goles en la primera parte de sus duelos en casa en la temporada 2025/26, mientras que el Betis promedia 0.5 goles en los primeros 45 minutos fuera de casa. Esto sugiere que ver dos o más goles antes del descanso entra dentro de lo esperado.

Esta posibilidad se nos presenta en esta casa de apuestas con una probabilidad del 54.35%. Sin nada en juego, es probable que ambos equipos se muestren más abiertos y relajados en sus estructuras ofensivas y defensivas.

3er Pronóstico Barcelona vs Real Betis: Antony marca en cualquier momento @ 3.90 en Betano

Valor en Antony para cubrir la ausencia del Cucho

El máximo goleador del Real Betis, Cucho Hernández, se pierde el viaje a la capital catalana por sanción. Es probable que Cédric Bakambu o el Chimy Ávila ocupen su lugar, pero Antony parece el candidato con más papeletas para ver puerta el domingo. El brasileño ha anotado ocho goles en 30 apariciones en liga esta temporada, con un ratio de acierto del 26.67%.

Podemos apostar por el gol del brasileño en cualquier momento con una probabilidad del 23.26%. Ante la baja de su referente ofensivo, Antony asumirá una mayor responsabilidad para poner a prueba a Szczesny. Además, se está jugando su convocatoria con la selección de Brasil para el Mundial de este verano.