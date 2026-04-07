Barcelona vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 08/04/26

+

Mejores apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.80 en bet365

Victoria del Barcelona y ambos marcan ⭐ @ 2.60 en bet365

Marcus Rashford anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.40 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

Barcelona 2-1 Atlético de Madrid Pronóstico de goleadores: Barcelona: Rashford, Torres | Atlético de Madrid: Sørloth

Barcelona y Atlético de Madrid se preparan para verse las caras por quinta vez en lo que va de temporada, esta vez en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto catalán atraviesa un momento muy dulce. No conocen la derrota en ninguna competición desde mediados de febrero y el equipo de Hansi Flick ha tomado el mando de LaLiga. Con el título doméstico prácticamente en el bolsillo, el Barça tiene ahora una oportunidad real de pelear por la gloria continental.

Hace apenas cuatro días, el Barça ya derrotó al Atlético (1-2) en Madrid, en un partido donde los locales jugaron toda la segunda parte con diez hombres. Flick debió quedar muy satisfecho al ver a Rashford y Lewandowski ver puerta; recuperar el olfato goleador de sus delanteros es vital ante la baja de Raphinha por una lesión en el isquiotibial.

Por su parte, el Atlético encadena tres derrotas consecutivas. La mala racha comenzó con un tropiezo ante el Tottenham, aunque fue suficiente para que los de Simeone pasaran de ronda en Champions. Sin embargo, las posteriores derrotas ante Real Madrid y Barça en Liga han dejado su campaña nacional prácticamente vista para sentencia.

Simeone tiene que lidiar, además, con varias bajas sensibles. Rodrigo Mendoza, Jan Oblak y Pablo Barrios están descartados, mientras que José María Giménez, Marc Pubill y Johnny Cardoso son serias dudas. Cabe destacar que el Atleti solamente ha ganado uno de sus seis desplazamientos en la UCL esta temporada.

Alineaciones Probables Barcelona vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Cancelo, Araujo, Martin, Cubarsí, Eric García, Pedri, Torres, Yamal, Rashford, Lewandowski.

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Musso, Molina, Lenglet, Ruggeri, Le Normand, Koke, Vargas, Simeone, Almada, Griezmann, Baena.

Las mejores apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Menos de 3.5 goles @ 1.80 en bet365

Ocho de los últimos nueve enfrentamientos entre ambos equipos terminaron con tres o más goles. Sin embargo, creemos que este partido de ida podría ser más cerrado de lo habitual. Cuatro de sus últimos seis duelos (66.66%) en todas las competiciones registraron 3 goles o menos. Aun así, las cuotas nos permiten apostar por esta opción el miércoles con una probabilidad implícita de solo el 54.05%.

El historial del Atlético en casa en esta Champions es ampliamente superior al que ofrece como visitante. El equipo del "Cholo" promedia 2.50 puntos por partido como local frente a los escasos 0.83 puntos fuera de casa. Por ello, su prioridad será mantener la eliminatoria abierta para decidirla en su estadio.

En sus seis salidas europeas en la 25/26, el 83% de los partidos del Atleti tuvieron cuatro o más goles. No obstante, el miércoles solo se juega la primera mitad de la eliminatoria. Simeone es un experto en contener y desesperar al rival, y esa será, sin duda, su hoja de ruta ante el Barça.

2ºPronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Victoria del Barcelona y ambos marcan @ 2.60 en bet365

Aunque se espera que el Atleti sea más cauteloso el miércoles, confiamos en que logren ver portería. Ambos equipos han marcado en el 83% de sus partidos como visitantes en la UCL esta temporada.

Además, el 80% de los partidos del Barcelona como local en esta Champions han terminado con victoria culé y goles de ambos bandos.

A pesar de estos datos, el mercado de esta casa de apuestas estima que solo hay un 40% de probabilidades de que los de Flick ganen sin dejar su portería a cero. Considerando que los hombres de Simeone han marcado en cuatro de sus últimas siete visitas a Barcelona, el valor está claro.

3er Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Marcus Rashford anotará en cualquier momento @ 2.40 en bet365

El ex del Manchester United, Marcus Rashford, empieza a sentirse cómodo con la elástica azulgrana. Ha marcado cinco goles en nueve apariciones en la UCL esta temporada, lo que supone un ratio de acierto del 55.56%.

Sin embargo, este operador le da solo un 35.71% de posibilidades de marcar el miércoles. Para nosotros, esta es la apuesta con más valor de nuestros pronósticos para el Barcelona vs Atlético de Madrid.

Rashford abrió la lata en la remontada del domingo (1-2) en el Metropolitano. En total, suma ocho participaciones directas en goles en sus nueve partidos de Champions, y eso teniendo en cuenta que solo ha sido titular en cuatro de ellos.