Atlético de Madrid vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 29/04/26

+

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Arsenal

Empate ⭐ @ 3.15 en Betano

Primera parte - El Atlético de Madrid marca más de 0.5 goles ⭐ @ 2.20 en Betano

Segunda parte - El Arsenal marca más de 0.5 goles ⭐ @ 1.91 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Arsenal son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto : Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

: Atlético de Madrid 1-1 Arsenal Pronóstico de goleadores: Atlético de Madrid: Julián Álvarez - Arsenal: Declan Rice

El Atlético de Madrid llega a esta instancia tras superar al Barcelona con un global de 3-2 en los cuartos de final. El conjunto colchonero hizo el trabajo sucio a domicilio, logrando una victoria vital por 2-0 en el partido de ida disputado en el Camp Nou.

Sin embargo, a los de Diego Simeone les está costando sacar resultados en casa últimamente. Han rotado jugadores con frecuencia, aunque lograron frenar una racha de cuatro derrotas consecutivas en La Liga con un triunfo por 3-2 frente al Athletic Club el pasado fin de semana. Además, desde su última cita europea, sufrieron el duro golpe de caer en la tanda de penaltis en la final de la Copa del Rey.

Por su parte, el Arsenal también ha perdido algo de fuelle, acumulando cuatro derrotas en sus últimos siete encuentros oficiales. Pese a ello, consiguieron una sufrida victoria por 1-0 ante el Newcastle en la Premier League este sábado. En Europa, avanzaron tras eliminar al Sporting de Portugal con un ajustado 1-0 global en la ronda anterior.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Arsenal

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Le Normand, Pubill, Molina, González, Koke, Llorente, Simeone, Álvarez, Griezmann.

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Saka, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres.

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Arsenal

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Arsenal: Empate @ 3.15 en Betano

Un partido de ida destinado a las tablas

El Arsenal ha priorizado mantener una defensa férrea en lo que va de las eliminatorias de la Champions League. Ya empataron 1-1 en la ida de los octavos de final visitando al Bayer Leverkusen.

Los "Gunners" también estuvieron 91 minutos sin ver puerta en Lisboa en la ronda pasada, hasta que Kai Havertz desatascó el duelo en el tiempo de descuento. Fue un partido sumamente igualado donde ambos equipos generaron dos grandes ocasiones. Aunque el Sporting disparó más veces, el xG (goles esperados) del Arsenal fue superior con un 1.33.

Este encuentro tiene todos los ingredientes para ser igual de competitivo. Mikel Arteta seguramente se daría por satisfecho con un empate para decidirlo todo en el Emirates. No hay que olvidar que su equipo no ha perdido ninguno de sus 12 compromisos en esta Champions.

Aunque el Atlético es ahora un equipo más propositivo de lo que acostumbraba bajo el mando del "Cholo" (de hecho, en el 86% de sus partidos europeos esta temporada han marcado ambos equipos), con tanto en juego no tomarán riesgos innecesarios. Por ello, apostar por el empate en esta casa de apuestas parece el movimiento más inteligente.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Arsenal: Primera parte - El Atlético de Madrid marca más de 0.5 goles @ 2.20 en Betano

El Atleti golpeará primero

El Atlético de Madrid logró marcar en la primera parte en ambos partidos de su eliminatoria de cuartos contra el Barcelona. Con el empuje de su afición, buscarán un inicio eléctrico también en esta semifinal.

La última vez que los rojiblancos recibieron a un equipo del norte de Londres, ya ganaban 4-0 a los 22 minutos contra el Tottenham. Es poco probable que la defensa del Arsenal se desmorone de esa forma, pero los visitantes llegan con problemas físicos en los laterales que puedes aprovechar en tu apuesta combinada.

El bloque de Arteta no se muestra tan sólido atrás como al principio del curso. Han encajado goles en la primera mitad en tres de sus últimos seis partidos. El Atleti promedia 1.29 goles en los primeros 45 minutos en esta edición de la Champions, por lo que verles marcar antes del descanso tiene un valor real con una probabilidad implícita del 44.4%.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Arsenal: Segunda parte - El Arsenal marca más de 0.5 goles @ 1.91 en Betano

Los "Gunners" terminarán con fuerza en Madrid

El Arsenal puede encontrar motivos para el optimismo en los problemas defensivos del Atlético. El cuadro español ha encajado dos o más goles en ocho de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. Además, Simeone mantiene las dudas por lesión de David Hancko y José María Giménez para este choque.

Los colchoneros han recibido 16 goles en las segundas partes en Europa este año. En contraste, el Arsenal solo ha concedido cinco goles en total en el torneo. Esto explica por qué este operador sitúa a los ingleses como favoritos para pasar de ronda.

Tras su decisivo gol tardío en la ida de cuartos, el Arsenal tiene capacidad de sobra para volver a ver puerta tras el descanso. El 63% de sus tantos en Champions esta temporada han llegado en la segunda mitad. Apostar a que los visitantes anotan más de 0.5 goles en el segundo tiempo resulta muy atractivo, con una probabilidad implícita del 52.6%.