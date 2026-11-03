Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich Pronóstico y Apuestas Champions League | 03/11/26

Nuestro experto en apuestas espera que un Bayern de Múnich golpeado por las lesiones sufra en España, con Alex Baena brillando para el Atlético de Madrid.

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich

Empate no apuesta - Atlético de Madrid ⭐ @ 1.90 en Betano

Total - Menos de 1,5 goles del Bayern de Múnich ⭐ @ 1.95 en Betano

Alex Baena 1+ asistencias ⭐ @ 4.75en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atlético de Madrid 2-1 Bayern de Múnich

Atlético de Madrid 2-1 Bayern de Múnich Pronóstico de goleadores: Atlético de Madrid: Julian Álvarez, Alejandro Grimaldo - Bayern de Múnich: Harry Kane

El Atlético de Madrid llega en gran forma a este partido. El plantel de Diego Simeone ganó sus últimos siete partidos en LaLiga. Los Rojiblancos se impusieron 2-0 como visitantes ante el Levante el sábado.

Un balance de cuatro puntos en tres salidas en la Champions League deja trabajo pendiente al Atleti para meterse entre los ocho primeros. Solo pudieron empatar 1-1 como visitantes ante el Stuttgart en la Jornada 3, con Morten Hjulmand expulsado.

El Bayern de Múnich está un punto mejor en esta competición. Sin embargo, fue frenado con empates tanto por el Viking como por el Arsenal en octubre. Los bávaros llegan a este partido tras empatar 2-2 en la Bundesliga en el Der Klassiker ante el Borussia Dortmund.

Alineaciones probables Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Baena, Álvarez

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Karl, Bischof, Davies, Kane

La ventaja de jugar en casa, clave para el Atleti

Con ocho victorias y un empate en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, el Atlético de Madrid afronta este duelo con confianza. Los rojiblancos fueron superiores al Man Utd en su único partido europeo como local esta temporada.

Desde el inicio de la temporada 2022/23, el Atleti solo perdió tres veces en casa en la Champions League. Su porcentaje de victorias como local en el Estadio Metropolitano en ese período alcanza un notable 73 %.

El Bayern de Múnich no mostró su mejor versión en las últimas semanas. Fue frenado con empates en cuatro de sus últimos siete compromisos. Los bávaros no mantuvieron el arco en cero en ninguno de esos partidos.

La ausencia de Vincent Kompany, que continúa recuperándose de un problema de salud, también podría pesar en Madrid. El mercado de empate no apuesta a favor del Atleti parece la opción más sólida, con una probabilidad implícita del 53 %.

Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich Apuesta 1: Empate no apuesta - Atlético de Madrid @ 1.90en Betano

Bajas que reducen el potencial ofensivo del Bayern

Apostar a que el Bayern marque muchos goles suele ser una estrategia rentable, pero ahora mismo el equipo tiene pocas opciones ofensivas. Con Luis Díaz y Jamal Musiala ya de baja, tres jugadores de ataque más se lesionaron ante el Dortmund.

Serge Gnabry e Ismael Saibari fueron descartados para este partido. Mientras tanto, el hombre clave Michael Olise es duda seria tras retirarse cojeando el fin de semana. El francés marcó 10 goles en 11 partidos con su club esta temporada en todas las competiciones.

Eso podría dejar a Harry Kane, que falló un penal ante el Dortmund, liderando un ataque por lo demás suplente. El Bayern generó 4,48 de xG el sábado, pero estuvo lejos de ser clínico.

Los bávaros lo tendrán más difícil en el Estadio Metropolitano, sobre todo si Olise se pierde el partido. El Atleti solo encajó un gol en sus últimos cinco partidos. Con eso en mente, apostar a que el Bayern anote menos de 1,5 goles parece ofrecer valor.

Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich Apuesta 2: Total - Menos de 1,5 goles del Bayern de Múnich @ 1.95en Betano

Baena, en racha, puede encontrar espacios en la defensa visitante

Con Julian Álvarez aún sin encontrar su mejor versión y Alexander Sorloth recién recuperado de una lesión, el Atlético de Madrid no logró continuidad arriba. Sin embargo, su juego de construcción fue efectivo, sobre todo por el carril izquierdo.

Alejandro Grimaldo se destacó con seis participaciones en gol en 10 partidos de liga desde el lateral izquierdo. Por delante de él, Alex Baena también atraviesa un excelente momento de forma.

El internacional español registró cinco goles y cuatro asistencias en todas las competiciones esta temporada. Baena promedia 2,5 pases clave por partido en LaLiga. También asistió a Pablo Barrios para un gol en el primer minuto ante el Man Utd en la Jornada 2.

Baena generó un gol en cinco de sus últimos 10 partidos entre club y selección. Dado esto, ofrece valor para crear un gol ante el Bayern, con una probabilidad implícita del 21 %.

Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich Apuesta 3: Alex Baena 1+ asistencias @ 4.75en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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