Arsenal vs Bournemouth Pronóstico y Apuestas Premier League | 11/04/26

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Mejores apuestas Arsenal vs Bournemouth

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1ª mitad (Mitad con más goles) ⭐ @ 3.00 en bet365

Ambos equipos marcan (Sí) ⭐ @ 1.75 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Arsenal 2-1 Bournemouth

Arsenal 2-1 Bournemouth Pronóstico de goleadores: Arsenal: Saka, Havertz - Bournemouth: Evanilson

El Arsenal retoma la acción liguera este fin de semana frente al Bournemouth con el objetivo de reengancharse a la pelea por el título de la Premier League.

Los Gunners vienen de sufrir derrotas dolorosas: primero en la final de la EFL Cup ante el Manchester City, seguida de una eliminación en los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton. Se vio a los jugadores algo fatigados frente a los Saints, algo que el club de la Championship aprovechó a la perfección ante su gente. Aun así, tras la victoria del pasado martes en la ida de los cuartos de la Champions ante el Sporting, el sueño del doblete (Liga y Champions) sigue muy vivo.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, empieza a ver cómo su lista de lesionados se reduce, aunque Bukayo Saka encara una carrera contrarreloj para estar listo contra los Cherries. Si no supera la prueba física de última hora, lo más probable es que Noni Madueke ocupe su lugar.

Por su parte, el Bournemouth atraviesa un momento de forma espectacular, manteniéndose invicto en sus últimos diez compromisos de Premier League. Una hazaña nada despreciable dada la competitividad extrema de la categoría.

Los Cherries han empatado sus últimos cinco encuentros, y su última derrota data de principios de enero: un 2-3 en casa, precisamente contra el rival de este sábado. El once inicial de Andoni Iraola volverá a echar de menos a Justin Kluivert (lesión de rodilla) y Lewis Cook (problemas en el isquiotibial).

Alineaciones Probables Arsenal vs Bournemouth

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Calafiori, Timber, Saliba, Mosquera, Rice, Zubimendi, Martinelli, Saka, Havertz, Gyökeres.

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Jimenez, Truffert, Senesi, Hill, Scott, Christie, Rayan, Adli, Tavernier, Evanilson.

Las mejores apuestas Arsenal vs Bournemouth

1er Pronóstico Arsenal vs Bournemouth: Arsenal (2ª mitad) @ 1.72 en bet365

Confiamos en que los de Arteta resuelvan tras el descanso

El Arsenal ha ganado casi las tres cuartas partes (73%) de las segundas partes en sus partidos como local en la Premier esta temporada. En cambio, el Bournemouth solo ha logrado imponerse en el 20% de los segundos tiempos como visitante en esta campaña 25/26.

Podemos apostar por la victoria de los Gunners en los segundos 45 minutos con una probabilidad estimada de solo el 58.14%, lo que sugiere que hay un valor real de hasta el 10% en esta cuota. Dada la solidez reciente del Bournemouth, esperamos que salgan fuertes, pero el equipo de Arteta debería encontrar la llave del gol tras el paso por vestuarios.

Los Cherries promedian 2.07 goles encajados por partido fuera de casa, mientras que los locales promedian 2.33 goles a favor en su estadio. Todo apunta a que los de Arteta verán puerta al menos en dos ocasiones.

2ºPronóstico Arsenal vs Bournemouth: 1ª mitad (Mitad con más goles) @ 3.00 en bet365

Probabilidad de goles en ambas porterías durante el inicio

Este duelo promete emociones fuertes desde el pitido inicial. El promedio de tiempo en el que el Arsenal encaja su primer gol en casa es apenas en el minuto 9, mientras que su primer gol anotado suele llegar en el 39. Esto nos indica una primera mitad muy movida.

Más de la mitad (53%) de las salidas del Bournemouth han registrado dos o más goles en la primera parte por cualquiera de los dos bandos. Además, el Arsenal ha encajado goles en el Emirates en cinco de sus últimos ocho encuentros. Por tanto, vemos factible que ambos equipos vean puerta en el primer periodo.

El Bournemouth ha marcado en la primera mitad en el 60% de sus partidos fuera de casa, bajando ese rendimiento al 47% en la segunda parte. Esperamos que los visitantes se marchen al descanso de tú a tú con el líder antes de bajar el ritmo en el tramo final.

3er Pronóstico Arsenal vs Bournemouth: Ambos equipos marcan (Sí) @ 1.75 en bet365

Valor en el "Ambos equipos marcan"

Ambos conjuntos han anotado en casi la mitad (47%) de los partidos del Arsenal en casa. Esa cifra se dispara hasta el 67% cuando analizamos los partidos del Bournemouth como visitante en este curso 2025/26.

Si miramos los últimos ocho partidos de liga en el feudo Gunner, el "Ambos marcan" se ha cumplido en el 62.5% de las ocasiones. Esto respalda nuestra selección, situando la probabilidad real por encima del 54%.

Las lesiones en la zaga titular, como las de Gabriel y Timber, han afectado sin duda a la estructura defensiva del Arsenal. Además, el Bournemouth ha marcado en ocho de sus diez desplazamientos, lo que demuestra que cada vez son más efectivos arriba. Es un mercado que cualquier casa de apuestas u operador de prestigio tendrá bajo la lupa.