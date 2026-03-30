Argentina vs Zambia pronóstico: Victoria albiceleste | 31/03/2026

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Mejores apuestas Argentina vs Zambia

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Continúa la actividad de la Argentina en su preparación de cara a la siguiente justa internacional a jugarse de junio a julio de este año. En esta ocasión, se miden a una Zambia inoperante y falta de consistencia en cinco partidos consecutivos, donde suma dos derrotas con tres empates.

La Albiceleste llega sin convencer a su afición ante una sorpresiva Mauritania, que le estuvo a pocos minutos de sacarle el empate a los Scaloni en la cancha de la Bombonera; por lo que el hambre de la victoria puede darse en este segundo compromiso a efectuarse en Buenos Aires, Argentina.

Alineaciones Argentina vs Zambia

Posible alineación de Argentina:

Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada, Messi, Álvarez.

Posible alineación de Zambia:

Chooma, Paina, Phiri, Kanda, Kalimina, Siankombo, Bvembya, Bulaya, Kafunti, Mandanji, Banda

1er Pronóstico Argentina vs Zambia: Gana Argentina ⭐ @ 1.05 por bet365

La Albiceleste se ha impuesto con marcador arriba del 2.5 en sus compromisos anteriores, siendo la victoria 6-1 Panamá, el más abultado hasta el momento. Duelos en donde ha aparecido el astro argentino, Lionel Messi, con goles y asistencia; así como Julián Álvarez y Nicolás Paz.

Considerando sus encuentros anteriores, este es viable que “Ambos Equipos Anoten” en La Bombonera, pues los locales siguen careciendo de errores de marcaje claves que casi les ha costado la victoria en su último encuentro. Por otro lado, Zambia viene de igualar a cero goles, pero sin convencer con un pobre accionar en el ataque.

Conforme a los resultados, se respalda un triunfo de Argentina previo a su participación en la justa internacional de este verano.

2do Pronóstico Argentina vs Zambia: Over de 2.5 goles ⭐ @ 1.30 por bet365

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se ha caracterizado por sacar la marcador abultados en calidad de local y visitante. Un ejemplo de esto fueron las dos últimas victorias de 6-0 ante Panamá y 2-1 a Mauritania, aunque la última se esperaba un marcador abismal por el nivel de planteles.

La impresión es que la Argentina puede llegar a marcar más de 1.5 goles más de una vez. Mientras que Zambia cuenta con un bajo nivel de efectividad en la ofensiva, es decir, menor al 40% en cinco duelos consecutivos.

Con datos es viable que el partido vaya a terminar con un over de 2.5 goles en el Estadio José Alberto José Armando.

3er Pronóstico Argentina vs Zambia: Argentina o empate ⭐ @ 1.00 por bet365

En cuatro de cinco duelos, los dirigidos por Lionel Scaloni se han mantenido con uno o dos goles y una derrota ante Ecuador en las Eliminatorias rumbo a la justa internacional de este año, donde fueron primer lugar en una tabla de 10 equipos.

Scaloni aún no decide su listado de 26 jugadores para el próximo verano, pues de los 30 que han trabajado sólo 12 aún buscan ganarse su lugar. Para muchos de ellos es una oportunidad de mostrarse ante los ojos del DT en La Bombonera.

Conforme lo visto en su último partido, es viable que la Argentina saque la victoria o empate en la búsqueda encontrar al equipo ideal en casa.