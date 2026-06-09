Argentina vs Islandia pronóstico: Triunfo albiceleste | 09/06/2026

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Mejores apuestas Argentina vs Islandia

Gana Argentina ⭐ 1.16 en bet365

Menos de 2.5 goles⭐ 2.60 en bet365

Ambos equipos no anotan⭐1.57 en bet365

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-0 de Argentina a Islandia.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Previo a la justa internacional a nivel de selecciones, Argentina disputará un amistoso más en territorio norteamericano. En esta ocasión, se medirá ante una Islandia que llega con el objetivo de comenzar su proceso rumbo al próximo Mundial, que se celebrará dentro de cuatro años. Además, los islandeses también tienen puesta la mira en la Eurocopa 2028.

A diferencia de sus últimos cinco rivales, Islandia es un equipo capaz de complicar a los argentinos. Aun así, no se puede descartar un triunfo de la Albiceleste en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos. Se espera que Lionel Scaloni aproveche el encuentro para mostrar el once que podría debutar en el torneo norteamericano de selecciones de este año.

Alineaciones Argentina vs Islandia

Posible alineación de Argentina: Musso, Giay, Otamendi, Martínez, Tagliafico, Lo Celso, Barco, Palacios, Simeone, Martínez, Almada

Posible alineación de Islandia: Valdimarsson, Tómasson, Magnusson, Thórdarson, Grétarsson,Thórhallsson, Hlynsson, Baldursson, Thórdarson, Ellertsson, Willumsson

1er Pronóstico Argentina vs Islandia: Gana Argentina ⭐@1.16 por bet365

Argentina llega como claro favorito para llevarse la victoria en el amistoso internacional y, al tratarse de un duelo previo a la justa internacional de selecciones, el DT argentino, Lionel Scaloni, tendrá la oportunidad de probar a gran parte de su plantel, incluyendo a Lionel Messi, con el objetivo de que vaya recuperando ritmo de competencia.

Islandia es un equipo que arrastra debilidades defensivas fuera de casa, permitiendo un promedio de más de dos anotaciones por juego en sus últimas salidas. Esto facilitará el camino ofensivo de Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Por lo que se respalda la victoria de Argentina frente a los irlandeses en Alabama, Estados Unidos.

2do Pronóstico Argentina vs Islandia: Menos de 2.5 goles ⭐@2.60 por bet365

Sin duda, es una de las apuestas con mayor solidez y probables a darse en territorio norteamericano, ya que analistas expertos y modelos estadísticos proyectan un encuentro muy cerrado, con promedio histórico de marcadores cortos.

Aunque no podemos descartar la victoria de la Argentina de Lionel Scaloni, quien aún sigue con dudas en cuanto a la elección de su once inicial, por lo que posiblemente se vea un movimiento importante en el once inicial que jugó ante Honduras hace algunos días.

Históricamente, Islandia plantea un esquema táctico muy cerrado y físico cuando enfrenta a potencias, buscando limitar los espacios y forzar un trámite de partido con poco ritmo. Mientras que el enfoque del plantel sudamericano es la dominación de la posesión del esférico o fases de grupo que puede derivar a un marcador 1-0 o 2-0 en lugar de goleadas bastante abultadas.

Conforme a datos históricos, es viable que Argentina gane con un marcador por debajo de los 2.5 goles en el Jordan-Hare Stadium.

3er Pronóstico Argentina vs Islandia: Ambos equipos no anotan⭐ @1.57 por bet365

El pronóstico de ambos equipos no anotan tiene una alta probabilidad de cumplirse. La superioridad táctica y el sólido sistema defensivo del equipo argentino hacen prever que mantendrá el arco en cero frente a un plantel islandés que suele sufrir en ataque frente a selecciones más fuertes que ellos.

La Selección de Islandia ha mostrado dificultades ofensivas recientemente, llegando a sufrir derrotas contundentes sin lograr marcar. Por lo que frente a defensas de élite, sus oportunidades de goles suelen ser muy limitadas.

Y Argentina se ha destacado por tener una de las mejores líneas defensivas del mundo. La capacidad de retener el balón y presión alta evita que los rivales evita que los rivales generen jugadas de mucho peligro, asegurando el arco imbatible en cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Por lo que se respalda un marcador volcado hacia un sólo bando en el campo de Alabama, Estados Unidos.