Argentina ha ganado sus últimos 5 enfrentamientos ante Bolivia, manteniendo la portería a cero en sus últimos 3 partidos.

Mejores apuestas Argentina vs Bolivia

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 3-0 Bolivia

Pronóstico de goleadores: Argentina: Martínez, Álvarez, Paz

Argentina recibe a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes el jueves. Córdoba será el escenario del primer partido de los albicelestes sin Lionel Messi.

Tras la amarga decepción de la derrota en la final del Mundial ante España, en la prórroga, Argentina se encuentra en modo reconstrucción. Lionel Scaloni tiene previsto aprovechar esta fecha FIFA para dar oportunidades a algunos de sus jugadores más jóvenes.

Messi jugará una última vez con la camiseta argentina ante Benín la próxima semana, pero optó por no disputar el duelo ante los bolivianos.

Bolivia llega a Córdoba en mal momento. Cayó 2-0 ante Paraguay en Washington el domingo. El conjunto de Óscar Villegas ha encajado 2,2 goles por partido en sus últimos 5 encuentros. Tampoco ha marcado en ninguno de sus últimos 3 partidos.

Los bolivianos solo han ganado 1 de sus últimos 10 enfrentamientos oficiales ante Argentina. Después de un exigente duelo ante Paraguay, Bolivia afronta ahora apenas tres días de descanso y un largo vuelo hacia el sur.

Alineaciones probables Argentina vs Bolivia

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Giay, Romero, L. Martínez, Medina, Palacios, Mac Allister, Mastantuono, Paz, Álvarez, Lautaro Martínez

Posible alineación de Bolivia:

Viscarra, Arroyo, Medina, Haquín, Morales, Cuéllar, Terceros, Nava, Villamil, Fernández, Melgar

Bolivia rara vez incomoda a Argentina

Bolivia rara vez genera problemas a Argentina. Solo ha marcado dos goles en los últimos 5 enfrentamientos entre ambos. En dos de esos partidos, los argentinos golearon con la portería a cero.

Eso sustenta esta apuesta de nuestro pronóstico Argentina vs Bolivia: esperamos que Argentina gane sin que el partido llegue a los 4 o más goles. Argentina ganó el último enfrentamiento 6-0 en Buenos Aires, pero aquello fue una eliminatoria mundialista. El duelo de esta semana es un amistoso.

Lionel Scaloni hará amplia rotación y probará nuevas combinaciones. Bolivia debería replegarse y tratar de mantener el marcador bajo. La atención sigue centrada en gran medida en el último partido de Messi la próxima semana. Por eso, una victoria local sin goleada, con una probabilidad implícita del 54,60 %, parece una opción sólida.

Argentina vs Bolivia Apuesta 1: 1x2 y Total - Argentina y Menos de 3.5 goles @ 1.83 en bet365

Lautaro puede mantener su gran nivel del Inter

Lautaro Martínez atraviesa un momento letal como referencia ofensiva del Inter. Ha marcado 4 goles en 4 partidos de la Serie A esta temporada, incluyendo un doblete ante el Napoli y otro ante la Roma.

El volumen de disparos es lo que convierte a Lautaro en una opción creíble para abrir el marcador ante Bolivia. Ya ha rematado 22 veces en 323 minutos, con un promedio de 6,13 tiros por 90 minutos. Esa cifra lo sitúa en el percentil 98 entre los delanteros por intentos de gol.

Además, acumula un xG de 4,72 en esos 4 partidos. Bolivia ofrece poca resistencia ante ese tipo de números: ha encajado 2,2 goles por partido en sus últimos 5 encuentros. Podemos respaldar al delantero más letal de Argentina para que marque primero, con una probabilidad implícita de apenas el 26,7 %. Esta parece la apuesta de mayor valor de nuestro trío de pronósticos para el Argentina vs Bolivia.

Argentina vs Bolivia Apuesta 2: Primer goleador - Lautaro Martínez @ 3.75 en bet365

Argentina, para arrancar fuerte en Córdoba y mantener el control

Argentina ha ido ganando al descanso en 8 de sus últimos 10 enfrentamientos ante Bolivia. El patrón es claro: un arranque veloz seguido del control del partido. Ganó los dos últimos duelos por 6-0 y 3-0.

Bolivia atraviesa un momento complicado y se muestra vulnerable ante los finalistas del Mundial. Ha encajado 2,2 goles por partido en sus últimos 5 encuentros. Los tres días de descanso tras su duelo con Paraguay en Washington tampoco ayudarán.

Existe cierto riesgo en este mercado. Necesitamos que Argentina gane ambas mitades por separado, no solo el partido en su conjunto. Es probable que Scaloni vacíe el banquillo tras el descanso.

Aun así, esperamos que Argentina se vaya arriba en el marcador al descanso y tenga calidad suficiente para volver a desarmar a una frágil defensa boliviana en los segundos 45 minutos. Con una probabilidad implícita del 58,8 %, esta cuota parece justa dadas las circunstancias.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Argentina vs Bolivia Apuesta 3: Argentina ganará cualquier mitad - Sí @ 1.70 en bet365

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