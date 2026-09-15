El AC Milan es invicto en 4 partidos de Serie A, mientras que el Benfica de Marco Silva visita el San Siro invicto en 6 partidos de Primeira Liga. Dos equipos en forma se enfrentan.

Mejores apuestas AC Milan vs Benfica

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: AC Milan 2-2 Benfica

Pronóstico de goleadores: AC Milan: Ramos, Pulisic - Benfica: Pavlidis, Prestianni

El AC Milan recibe al Benfica en el San Siro el miércoles 16 de septiembre a las 21:00. Es la primera jornada de la fase de liga de la Europa League 2026/27. Ambos clubes tuvieron que conformarse con la segunda competición continental en importancia, tras quedarse fuera de la Champions League.

El equipo de Rubén Amorim es invicto en cuatro partidos de Serie A. Las victorias sobre el Torino y el Venezia fueron seguidas de empates ante la Juventus y la Lazio. El Milan terminó quinto en la Serie A la temporada pasada, así que los rossoneri siguen siendo un proyecto en construcción.

Diego Moreira entró desde el banquillo en el Estadio Olímpico para marcar dos goles y rescatar un punto en el 2-2 ante la Lazio. Amorim cuenta con una plantilla totalmente disponible, con Matteo Gabbia de vuelta. Deberá decidir si el centrocampista de 41 años Luka Modric está en condiciones de disputar dos partidos en una semana.

El Benfica ha ganado siete partidos consecutivos en todas las competiciones. El equipo de Marco Silva suma cinco victorias y un empate en seis partidos de liga. Terminaron terceros en Portugal la campaña anterior, pero este año parecen auténticos candidatos al título.

Vangelis Pavlidis marcó dos goles en el triunfo por 3-1 del domingo ante el Gil Vicente. El lateral derecho Alexander Bah es su única baja confirmada, con Fredrik Aursnes o Daniel Banjaqui como posibles sustitutos.

Alineaciones probables AC Milan vs Benfica

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissè, Ramos

Posible alineación del Benfica:

Soares, Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Palhinha, Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis

Los hombres de Silva llegan con todo el impulso a favor

El Benfica llega tras una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Suman cinco triunfos y un empate en seis partidos de Primeira Liga. El Milan, en cambio, se ha visto frenado por empates frustrantes en sus dos últimos partidos de Serie A.

La Juventus igualó en el descuento, mientras que la Lazio llegó a ir ganando 2-0 en Roma. El equipo de Amorim necesitó remontadas tardías y le faltó control en los últimos encuentros.

El Benfica viaja con confianza genuina bajo las órdenes de Marco Silva. El argumento en contra es la historia, ya que el Milan es invicto ante el conjunto portugués en seis enfrentamientos oficiales. Sin embargo, creemos que hay menos de un 45% de probabilidades de que el Milan gane, algo que el mercado de Doble Oportunidad sugiere actualmente.

AC Milan vs Benfica Apuesta 1: Doble oportunidad - Empate/Benfica @ 1.80 en bet365

Ningún equipo parece dispuesto a conformarse con un empate

Los visitantes llegan a Milán habiendo marcado 21 goles en seis partidos de Primeira Liga. Eso supone una media de 3,5 goles por partido. Por su parte, los rossoneri han marcado dos goles en tres de sus cuatro primeros partidos de Serie A esta temporada.

Ambos equipos han marcado en el 80 % de los últimos diez partidos oficiales del Milan. El reciente 2-2 ante la Lazio dejó claro lo abierto que puede llegar a ser el equipo de Rubén Amorim.

La estructura de la fase de liga hace que los tres puntos valgan mucho más que un empate, especialmente en la primera jornada. Apostar por ambos equipos anotan y más de 2,5 goles, con una probabilidad implícita del 50 %, es la apuesta de valor de nuestro pronóstico AC Milan vs Benfica.

AC Milan vs Benfica Apuesta 2: Ambos equipos anotan y Más de 2,5 goles @ 2.00 en bet365

Pavlidis, llamado a cargar con el peso ofensivo del Benfica

Vangelis Pavlidis es el punto de referencia del equipo de Silva. Con ocho goles en la Primeira Liga en seis partidos, el griego atraviesa un gran momento. Marcó dos goles en el triunfo por 3-1 ante el Gil Vicente el domingo.

Pavlidis actúa como delantero centro en un 4-2-3-1, con Rafa Silva, Andreas Schjelderup y Gianluca Prestianni como apoyo por detrás. Su buen momento ha dejado al delantero colombiano Jhon Durán en el banquillo por ahora.

Con el Milan encajando goles en tres de sus últimos cuatro partidos oficiales, Pavlidis tiene una buena oportunidad de marcar, ya sea de cabeza o con el balón raso. Su registro goleador en las dos últimas campañas de Champions League ha sido sólido, con dos goles en 10 partidos la temporada pasada y siete en 12 en 2024/25. Podemos apostar por su gol con una probabilidad implícita moderada del 40 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

AC Milan vs Benfica Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Vangelis Pavlidis @ 2.50 en bet365

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