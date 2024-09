Apuestas Copa Sudamericana: Pronósticos Unión La Calera vs Alianza (30/05/24)

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas Copa Sudamericana Fase de Grupos: Pronósticos Unión la Calera vs Alianza (30/05/24).

Unión La Calera recibe a Alianza en Chile para cerrar su participación internacional dignamente. Los caleranos ya no tienen posibilidad matemática de avanzar de ronda en la Copa Sudamericana, mientras que el elenco colombiano es colista y todavía no sabe de victorias en el Grupo B. Este partido será una oportunidad para ambos equipos de terminar su campaña con una nota positiva, a pesar de no poder avanzar a la siguiente fase.

El elenco cementero es colista absoluto del Campeonato Nacional y ha quedado sin chances de avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana. Con apenas 4 puntos, los chilenos quieren volver a derrotar al único equipo que lograron vencer en el certamen. Con la mente puesta en no perder la categoría, de todas maneras intentarán no defraudar a su hinchada y cerrar su participación internacional con una victoria.

Los representantes de Colombia fueron, por lejos, el equipo más débil de su zona en esta edición de la Copa Sudamericana, acumulando 3 derrotas y 2 empates. Es por este pésimo registro que un triunfo en Chile podría dejarlos con un mejor sabor de boca para finalizar su travesía sudamericana y evitar ser los últimos del grupo. Este partido es una oportunidad para Alianza de redimirse y no cerrar con una bochornosa participación.

Menos de 2,5 goles en el partido - cuota 1,65 en Betano

Resultado al finalizar el primer tiempo empate - cuota 2,02 en Betano

Unión La Calera será el primer equipo en conseguir 5 córners - cuota 1,57 en Betano

Pobre poder ofensivo del local

Unión La Calera es el equipo menos goleador de todo el Campeonato Nacional, con tan solo 11 anotaciones en 13 partidos disputados. Además, en esta edición de la Copa Sudamericana, solo registran un gol en los 5 duelos jugados. Esta falta de eficacia ofensiva ha sido una de las principales razones de su difícil temporada tanto a nivel local como internacional.

A la poca probabilidad de gol que registran los locales, se debe tener en cuenta la intensidad defensiva de Alianza en sus partidos como visitante. Los colombianos suelen protegerse demasiado cuando juegan fuera de casa, y por lo mismo, todos sus goles han llegado en los segundos tiempos. Es por esta razón que, debido a la poca efectividad cementera en ataque sumado al planteamiento defensivo de los visitantes, se espera un primer tiempo con muy pocas emociones y una igualdad en el marcador.

Los caleranos buscarán a balón parado

Alianza registra una pobre cantidad de tiros de esquina jugando como visitante en esta Copa Sudamericana, con solo 2 contra Universidad Católica y uno contra Cruzeiro. En contraparte, Unión La Calera, que registra un promedio de 4,73 córners como local, ha sabido marcar grandes diferencias respecto a sus rivales en la cantidad de tiros de esquina. Superó a Cruzeiro con 6 lanzamientos a balón parado y le sacó una amplia diferencia en esta estadística a la UC con 11 córners. Se espera que los chilenos lleguen sin problemas a los 5 tiros de esquina antes que su rival.