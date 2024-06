Apuestas Euro 2024: Pronósticos España vs Italia (20/06/24)

Nuestros expertos de GOAL Argentina traen las mejores apuestas Eurocopa 2024 Fecha 2 Fase de Grupos Grupo B: Pronósticos España vs Italia (20/06/24).

La Eurocopa 2024 nos ha dado partidos vibrantes y goles por racimos, pero este jueves 20 de junio tendremos el primer choque entre dos selecciones candidatas a ganar el título del torneo. La Veltins-Arena de Gelsenkirchen será el lugar donde España e Italia se vean las caras en lo que promete ser el duelo por el liderato del grupo. La Furia Roja no tuvo problemas para ganar en su debut, por lo que buscarán repetir su actuación.

Mientras tanto, Italia sufrió más de la cuenta para derrotar a Albania. El vigente campeón de la Eurocopa quiere dar un golpe sobre la mesa y el momento parece inmejorable. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso que promete muchas emociones.

Duelo de potencias en Gelsenkirchen

La Selección de Italia, vigente campeona de la Eurocopa, continuará su camino en el certamen con un compromiso frente a España, que luce muy complicado para los dos lados. La última vez que la azzurra perdió un partido fue el 17 de octubre de 2023, cuando fueron derrotados por Inglaterra en las eliminatorias a la Euro. Ahora, buscarán demostrar por qué son los monarcas del certamen.

En su debut, Italia vino de atrás para vencer 2-1 a Albania, en un partido que comenzaron perdiendo apenas en los primeros instantes. Gracias a los goles de Alessandro Bastoni y Nicoló Barella, los campeones evitaron un resultado que pudo ser catastrófico para sus aspiraciones.

A pesar de ser los campeones, en Italia han tratado de pasar la presión a España. Davide Frattesi, defensor del Inter de Milán, habló sobre esta situación y el partido que espera en Gelsenkirchen: "Ahora mismo España es mejor que nosotros a nivel individual. Tendremos que poner en juego el espíritu italiano; tendremos que luchar juntos", dijo.

Por otra parte, España no tuvo problemas para golear 3-0 a Croacia con goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal, en un compromiso donde también destacó Lamine Yamal, la joven promesa del fútbol español que cada partido rompe un nuevo récord.

El estratega Luis de la Fuente habló en la conferencia previa sobre el duelo contra Italia, habló de la importancia que tiene esta rivalidad, que puede ser considerada un clásico de Europa. Además, el seleccionador español alabó la labor de Luciano Spalletti al frente de los suyos.

“Este es un partido en el que no te puedes permitir ni un segundo de relajación. No es un cliché decir que los pequeños detalles ganan o pierden grandes duelos como este. Es un hecho. Así entendemos este juego. Italia es un súper equipo, un gran rival. Me gusta mucho su entrenador. Tienen mucha experiencia en esta competencia; tal vez se estén renovando un poco en este momento. Pero necesitamos ganar y queremos ganar", expresó.

En el historia, sin tomar en cuenta las tandas de penales, Italia sólo ha perdido uno de sus diez partidos contra España en Eurocopas o Mundiales (cuatro victorias y cinco empates). Dicho descalabro de la azzurra se produjo en la final de la EURO 2012 (0-4), encuentro que además significó el bicampeonato para la Furia Roja.