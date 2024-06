Apuestas Euro 2024: Pronósticos Croacia vs Italia (24/06/2024)

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas Euro 2024 Fase de Grupos: Pronósticos Croacia vs Italia, lunes 24 de junio de 2024.

La Eurocopa 2024 sigue su curso y conforme pasan los días nos acercamos a la parte más emocionante del torneo. Este lunes 24 de junio, Croacia e Italia se verán las caras en la Red Bull Arena de Leipzig, donde estará en juego un boleto a los octavos de final, por lo que será un duelo más que emocionante, con sabor a fase final.

Croacia no comenzó de la mejor manera, pues fueron goleados 3-0 por España en lo que fue un debut atropellado, posteriormente empataron con Albania y complicaron su participación. Mientras tanto, los resultados de Italia fueron un tanto mejores, ya que vencieron a los albaneses, algo que les dio algo de respiro a pesar de la derrota con España. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso de la Eurocopa que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - Sí - a 1.66 apostando con bet365

Resultado - Italia a ganar - a 2.37 apostando con bet365

Más de 2.5 goles - a 1.90 apostando con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Croacia e Italia, partido con sabor a fase final

La Eurocopa es un torneo que no te permite errores, las selecciones deben estar concentradas al máximo para poder avanzar y soñar con el título del torneo más importante del torneo. Este lunes 24 de junio, la Red Bull Arena de Leipzig será testigo del enfrentamiento entre Croacia e Italia, dos elencos que han estado en lo más alto del fútbol en los últimos años y que se medirán en busca de un boleto a los octavos de final.

Croacia no ha tenido el torneo que se esperaba. Después de finalizar en tercer lugar de la pasada Copa del Mundo, las expectativas del cuadro ajedrezado estaban en lo más alto para pelear en uno de los grupos más complicados de la Eurocopa. Sin embargo, en su debut, el elenco de Zlatko Dalic cayó 3-0 con España y dejó una muy mala impresión. Posteriormente, sufrieron contra Albania en un compromiso que remontaron 2-1, pero donde les empataron en el último segundo.

Si Croacia desea avanzar a los octavos de final, debe vencer a Italia este lunes. En conferencia de prensa, el estratega Zlatko Dalic mencionó que esperan ver a un rival con algunos cambios en la alineación con respecto a los otros partidos del campeonato, aunque ellos deberán centrarse en mejorar su desempeño.

"No espero que Spalletti haga muchos cambios tácticos, pero quizás sí en términos de jugadores. Lo importante es que mejoremos nuestro desempeño. Sabemos lo buena que es Italia, pero también conocemos nuestra propia capacidad. Nuestro desempeño debe mejorar, especialmente en defensa, queremos centrarnos en nuestro propio juego", mencionó.

Por otro lado, Italia debutó en la presente Eurocopa con victoria 2-1 sobre Albania, en un partido donde arrancaron en desventaja apenas en los primeros instantes. Sin embargo, gracias a los goles de Alessandro Bastoni y Nicoló Barella, la vigente campeona del certamen evitó un resultado que pudo ser catastrófico para sus aspiraciones.

En la segunda fecha, Italia cayó por la mínima diferencia tras un gol en propia puerta de Riccardo Calafiori en el arranque de la segunda parte. En este duelo, la azzurra careció de oportunidades al ataque, pues solo tuvieron un disparo a puerta en los 90 minutos. En este sentido, el estratega Luciano Spalletti reconoció en conferencia de prensa que deben mejorar en actitud para seguir el camino de su defensa del título de la Eurocopa.

"Necesitaremos cambiar nuestra actitud, necesitaremos más intensidad y resiliencia. Intentaremos ser más sólidos y no arriesgarnos a darles oportunidades de hacernos daño. Pero no será fácil porque hay muchas maneras de hacerlo. Desperdiciamos demasiada energía persiguiendo el balón contra España. Contra Albania jugamos un partido completamente diferente. Tuvimos el mismo plan de juego en ambos partidos, pero en un partido logramos hacer lo que queríamos, en el otro simplemente no lo hicimos", expresó.

En el historial, Croacia es una de las selecciones que más se le complica a Italia. La única victoria de la azzurra data de 1942, una goleada de 4-0 en un partido amistoso. Desde entonces, los croatas suman tres victorias y el resto de encuentros fueron cinco empates. El de este lunes será el primer enfrentamiento entre estos elencos desde 2015, al que llegan con tres empates a un gol en sus más recientes tres duelos.