Apuestas Campeonato Nacional Chile: Pronósticos Cobresal vs Colo-Colo (04/05/24)

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas Campeonato Nacional Chile: Pronósticos Cobresal vs Colo-Colo (05/04/24).

Colo Colo se prepara para un desafío complicado cuando visite a Cobresal en un encuentro que promete por el Campeonato Nacional. Aunque los locales atraviesan un mal momento, el Cacique sabe que no puede dejar escapar más puntos si quiere pelear el título. Históricamente, los enfrentamientos en El Salvador no han sido fáciles para los albos, y este no será la excepción.

Cobresal enfrentó un comienzo complicado en la temporada, con resultados que no fueron los esperados tras pelear el título hasta la última fecha en el torneo anterior. Sin embargo, en los últimos tres partidos, el equipo ha logrado sumar puntos importantes con dos victorias y un empate. Esta racha positiva ha permitido a los mineros comenzar a respirar más tranquilamente en la parte baja de la tabla de posiciones.

El Cacique ha dejado atrás una mala racha que incluyó dos derrotas consecutivas y ahora suma dos triunfos en sus últimos partidos. Con estos resultados, los dirigidos por Jorge Almirón han vuelto a meterse de lleno en la pelea por el título. El equipo está decidido y pasando por un buen momento, buscando consolidarse como uno de los principales rivales de la Universidad de Chile en la temporada, pero todavía luchando en Copa Libertadores.

Colo Colo ganará el partido - cuota 1,88 en Betano

Más de 5,5 córners para Colo Colo- cuota 2,00 en Betano

Entre 1 y 3 goles en el partido- cuota 1,47 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Los albos demostrarán su superioridad

Colo Colo se perfila para ganar el partido en El Salvador, demostrando su superioridad tanto en el juego como en la calidad de sus futbolistas. Los albos exhibirán un desequilibrio en ataque, con una banda derecha que comienza a causar estragos en el Campeonato Nacional, generando numerosos tiros de esquina que pondrán a prueba la defensa rival. En los últimos cuatro encuentros, el equipo ha registrado más de ocho córners, con una media de cinco tiros de esquina por partido como visitante, lo que destaca su capacidad para generar oportunidades desde el balón parado.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que Jorge Almirón deberá tener un ojo puesto en su próximo desafío de Copa Libertadores, donde enfrentarán al vigente campeón y que necesitan sumar puntos para avanzar a los octavos de final.

Regular los esfuerzos

Los albos se anticipan como el equipo superior, aunque tendrán que administrar sus fuerzas cuidadosamente para enfrentar a los brasileños en Libertadores. Almirón, es probable que Colo Colo busque asegurar el resultado una vez que esté en ventaja, evitando que el marcador se amplíe demasiado. En lo que va de la temporada, el Cacique no ha participado en ningún partido como visitante en el que se hayan marcado más de tres goles.