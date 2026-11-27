El Real Madrid vivió mucha fricción en el plantel la temporada pasada, pero el equipo empieza a encajar bajo la gestión de Mourinho.

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La magia de Mourinho empieza a funcionar

El Real Madrid se midió al PSV en la quinta jornada de la Champions League 2026/27 como gran favorito. El conjunto neerlandés salió con intensidad desde el inicio. El PSV tomó el control, generó cuatro ocasiones claras y transformó un penal para irse al descanso con un 1-0 a favor.

Jose Mourinho movió ficha en el descanso, retirando a Antonio Rüdiger, Éder Militão y Aurélien Tchouaméni para dar entrada a Ibrahima Konaté, Jude Bellingham y Dean Huijsen. El 'Special One' quiso apostar por un estilo más basado en la posesión, y funcionó. Los cambios ayudaron a cambiar el rumbo del partido.

Arda Güler y Bellingham empezaron a mover el balón en campo del PSV, poniendo contra las cuerdas al conjunto neerlandés y provocando tres goles en 15 minutos. Un pase atrás a ciegas de Güler dejó a Federico Valverde el gol del empate. Sin querer quedarse atrás, Bellingham anotó un golazo digno del Puskás para poner por delante a Los Blancos 10 minutos después del empate.

Vinicius Junior ha pasado apuros bajo las órdenes de Mourinho, mostrándose como un jugador distinto al atacante goleador de la temporada pasada. Jugando en un rol más secundario y con menos espacio en el último tercio, donde Mbappé y Bellingham ocupan terreno, se ha sentido fuera de lugar.

Ante el PSV, Vini jugó los 90 minutos, generó 1,19 xG (goles esperados) y anotó el quinto gol de la noche. La hinchada del Madrid espera ver de vuelta al Vini de siempre, sobre todo si por fin ha aceptado su papel en el equipo.

Después de que Álvaro Arbeloa tuviera dificultades para controlar los egos del plantel tras la salida de Carlo Ancelotti, Mourinho parece haber encontrado la manera de encauzar a sus estrellas.

Dónde ofrece valor el Real Madrid

Antes de su último partido ante el PSV, la cuota del Real Madrid para ganar la Champions League era alta. Las casas de apuestas reaccionaron y las cuotas del Madrid se recortaron de cara a su decimosexta corona europea. Los Blancos eran el sexto favorito para ganarlo todo, pero ahora son cuartos, justo por detrás del Arsenal. El Paris Saint-Germain, bicampeón vigente, encabeza el mercado junto al Barcelona.

Álvaro Arbeloa, e incluso Carlo Ancelotti, parecieron tener problemas para controlar este plantel. Este fue un obstáculo importante que Mourinho debía superar. Un inicio de temporada flojo alimentó la valoración de los mercados sobre Los Blancos, especialmente en la Champions League. Sin embargo, tras su triunfo ante el PSV, parece que las piezas empiezan a encajar y el equipo se parece cada vez más al Real Madrid que Europa suele temer.

Con tres partidos de la fase de liga por disputar, el Real Madrid tiene salidas complicadas, pero aún puede terminar primero. Los Blancos tienen un registro del 100%, el único equipo de la competición con esos números. Con Arsenal, LASK Linz y Shakhtar por delante, no se les puede descartar de acabar en lo más alto.

Mourinho ha ganado 12 y empatado 8 de los 23 partidos que ha dirigido ante el Arsenal. Otra victoria el 9 de diciembre aumenta sus opciones de acabar entre los dos primeros. El PSG, podría decirse, tiene un calendario más duro por delante, con Aston Villa, Como y Galatasaray. Por eso, la apuesta de valor del Real Madrid para ganar la fase de liga de la Champions League tiene sentido ahora.

Una vez que la competición llega a la fase eliminatoria, todo equipo top tiene una opción real de pelear por el título. El Real Madrid es el club más laureado en la historia de la competición, con un récord de 15 títulos, y tiene la costumbre de sorprender a sus rivales. Acabar entre los dos primeros también garantizaría jugar la vuelta de cada eliminatoria en casa. Esta es, históricamente, una de sus plantillas más fuertes, y con la cuota con tendencia a seguir bajando, la apuesta de valor está en el Real Madrid ahora.

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