El Manchester United ha destituido a Michael Carrick y ha recurrido a Mauricio Pochettino. El club se encuentra en zona de descenso de la Premier League.

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¿Por qué el Manchester United despidió a Carrick por Pochettino?

La semana pasada, el Manchester United destituyó al entrenador Michael Carrick, con el club languideciendo en la zona de descenso de la Premier League. Carrick sucedió a Ruben Amorim en enero. Guio a los Red Devils a un tercer puesto al ganar 12 de sus últimos 17 partidos de la temporada 2025/26.

Esta temporada ha salido muy mal. Carrick deja Old Trafford con un 47% de victorias, el tercer peor registro de los ocho entrenadores que han sucedido a Sir Alex Ferguson desde 2012.

Las señales de alarma aparecieron pronto. Tras caer en la Jornada 1 ante un recién ascendido Hull City, el equipo sufrió también contra otro recién ascendido, el Ipswich Town, en su primer partido en casa de la 2026/27.

Solo un resbalón de Marcelino Núñez dentro de su propio campo permitió a Bruno Fernandes firmar un inmerecido empate justo antes del descanso. El United acabó ganando por un cómodo 5-2, pero el Ipswich dominó buena parte de la primera mitad.

Curiosamente, el United no ha vuelto a ganar en la Premier League desde aquel triunfo sobre los Tractor Boys.

El United ha llegado a una fase más avanzada de la temporada en zona de descenso que en cualquier otra campaña desde 1986/87. Si el United sigue entre los tres últimos tras enfrentarse al Liverpool el 22 de noviembre, será su estancia más tardía en zona de descenso desde 1974.

En la Champions League, el United suma seis puntos de cuatro partidos de la fase de liga y marcha 17º. Los próximos compromisos ante el Sporting CP y el RB Leipzig son, sobre el papel, asequibles.

El plantel tiene un potencial innegable. Desde que Carrick asumió el cargo, el United ha sumado 47 puntos en la Premier League. Solo el Arsenal (63) y el Manchester City (56) han sumado más. El fallo está en la zaga. Han encajado 30 goles esta temporada, la cifra más alta entre las cinco grandes ligas de Europa, solo por detrás del Lens.

Pochettino encaja con lo que necesita este barco para enderezar el rumbo. El argentino favorece un fútbol ofensivo, tiene un historial de desarrollo de jóvenes futbolistas y conecta tanto con los jugadores como con la hinchada.

Desde su segunda temporada en el Tottenham, logró tres finales de temporada consecutivas entre los tres primeros de la Premier League. El Spurs se convirtió en auténtico aspirante al título en las dos primeras campañas. En general, eran un equipo que daba gusto ver.

Pochettino llega al noroeste de Inglaterra para dirigir el primer entrenamiento el 18 o 19 de noviembre, un par de días antes de visitar Anfield. Deja la selección masculina de Estados Unidos para hacerse cargo del United con un contrato de dos años y medio, hasta junio de 2029.

¿Por qué Pochettino genera valor en las apuestas sobre los Red Devils?

Los resultados mejoraron la pasada temporada cuando Carrick sustituyó a Amorim. Apostar por un efecto similar con el nuevo técnico resulta plausible ahora. Pochettino tiene las cualidades y el enfoque necesarios para mejorar la condición física del equipo.

El equipo de Amorim tenía una forma física notable, con buena resistencia pese a sus defectos. Sin compromisos europeos, esa condición física se trasladó al mandato de Carrick. Eso permitió jugar un fútbol de ida y vuelta en sus primeros 16 partidos.

Pochettino no contará con pretemporada, pero elevar la intensidad física entre un 15% y un 20% daría a los jugadores una base sobre la que competir. Estados Unidos fue un auténtico equipo de Pochettino en el pasado Mundial de verano. Entre los equipos que disputaron cinco o más partidos, solo los campeones España y Canadá los superaron en recuperaciones por partido (8,0) o en PPDA (10,2) (pases permitidos por acción defensiva).

Su trayectoria respalda una escalada en la tabla. Nunca terminó por debajo del quinto puesto en una temporada completa en Inglaterra, incluyendo un segundo puesto en 2016-17 y terceros puestos en 2015-16 y 2017-18. Por eso la apuesta principal es que el Manchester United termine entre los seis primeros de la Premier League. El top 5 es la jugada más atrevida, mientras que el top 4 es una opción muy remota.

Un top 8 en la Champions League sigue siendo una posibilidad, pero el United tiene terreno que recuperar desde el puesto 17, con el Sporting y el Leipzig aún por delante. Necesitarían ganar ambos partidos para tener opciones de clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

Los títulos son el mercado a evitar, incluido el de ganar un título importante. A Pochettino se le ha cuestionado durante mucho tiempo por no saber cerrar competiciones en Inglaterra. En el Spurs, perdió la final de la Copa de la Liga inglesa 2014-15 y alcanzó semifinales de la FA Cup en 2016-17 y 2017-18. En 2018-19, llegó a la final de la Champions League y a semifinales de la Copa de la Liga inglesa.

En el Chelsea, terminó sexto en 2023-24, alcanzó semifinales de la FA Cup y perdió la final de la Copa de la Liga inglesa. Ganó sus primeros títulos en el PSG, la Copa de Francia de 2021 y la Ligue 1 de 2022. Sin embargo, la directiva lo consideró el mínimo exigible, y el argentino no llegó a agotar su contrato.

Un descenso parece improbable. El United estaba penúltimo en agosto de 2007 antes de acabar ganando el título. Que Pochettino sea el Entrenador del Mes de noviembre es una opción divertida y de riesgo bajo. Sin embargo, esto probablemente exigiría ganar en Anfield, seguido de una victoria en casa ante un sólido Brentford, octavo en la tabla.

En conjunto, los mercados de top 5 y top 6 parecen ofrecer las mejores opciones si Pochettino logra un impacto inmediato.

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