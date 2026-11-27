Bruno Fernandes se llevó la corona de asistencias la temporada pasada, pero un nuevo nombre ha emergido mientras noviembre se acerca al cierre en la carrera de 2026/27.

Premier League 2026/27 - Máximo asistente Cuota ⭐ Florian Wirtz (Liverpool) 5.00 Declan Rice (Arsenal) 6.00 Bradley Barcola (Liverpool) 7.00 Bruno Fernandes (Manchester United) 9.00

Cuotas cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Florian Wirtz: ¿es el hombre a batir en la carrera de asistencias?

El mediapunta de 23 años del Liverpool por fin está mostrando la creatividad que lo convirtió en estrella en el Leverkusen. Suma cuatro asistencias en sus primeras 11 apariciones de liga. Ya ha superado el registro de tres de la temporada pasada. El alemán se sitúa ahora entre los tres mejores creadores de la Premier League.

Está igualado con Evanilson, Pascal Gross, John McGinn, Jaidon Anthony y su compañero Bradley Barcola, y a solo una de Declan Rice. Bruno Fernandes y Rayan Cherki tienen dos cada uno, mientras que Bukayo Saka y Cole Palmer están por detrás de él.

Los números subyacentes sugieren que todavía hay más por venir de Wirtz. Las cuatro asistencias llegaron de jugada abierta.

Wirtz lidera la liga con 33 ocasiones creadas y 29 de jugada abierta. Está entre los ocho mejores en xA (2,30) y entre los cinco mejores en xA de jugada abierta (2,04). Además, se encuentra en el percentil 92 en ocasiones claras creadas (6).

Ningún jugador ha completado más pases que rompen líneas que Wirtz, con 12. En total, ha completado 103 pases de este tipo. También está en el percentil 95 en toques de balón (663). Esto sugiere que Andoni Iraola ha encontrado la manera de potenciar la influencia de Wirtz en este Liverpool.

El bloque ofensivo del Liverpool formado por Barcola, Cody Gakpo, Alexander Isak, Rio Ngumoha y Wirtz ha encontrado su ritmo en los dos últimos partidos de liga. Han marcado siete goles tras un arranque de temporada lento.

Wirtz firmó dos goles y dos asistencias en esos partidos y ha participado en el 30 % de los goles del Liverpool en liga (6 de 18). Los Reds son cuartos en goles marcados y cuartos en pases al último tercio, con 160,7 por partido.

Con Wirtz ya como principal generador de juego desde la posición de mediapunta, se espera que iguale las temporadas de doble dígito en asistencias que logró en años consecutivos en el Leverkusen. Es la mejor opción en estas cuotas al máximo asistente ahora mismo.

Declan Rice: ¿puede mantener su gran momento de forma?

El centrocampista del Arsenal e Inglaterra es el sorprendente líder de la tabla de asistencias de la Premier League. Ha logrado cinco en 11 partidos, todas de jugada abierta, tras un buen arranque de temporada tanto para él como para los campeones vigentes.

Los datos subyacentes sugieren que no deberíamos fiarnos todavía de sus cuotas actuales para liderar la tabla de asistencias de la Premier League.

Su xA de 2,47 y su xA de jugada abierta de 1,53 indican que está rindiendo por encima de lo esperado y con cierta distancia. No está entre los 15 primeros de la liga en ocasiones totales creadas, con 18 frente a las 33 de Wirtz. Rice también queda fuera del top 20 en ocasiones de jugada abierta creadas, con 11 frente a las 29 de Wirtz.

Nadie ha completado más pases que rompen líneas que él en la división. Sin embargo, su rol en el equipo de Mikel Arteta podría limitar las ocasiones que tenga para seguir sumando asistencias.

Rice promedia 24,46 pases al último tercio por partido, tercero por detrás de Martin Odegaard (29,41) y Fernandes (26,20). Aun así, es el más defensivo de los principales generadores de ocasiones.

La historia también juega en su contra. Rice nunca ha registrado más de ocho asistencias en una temporada de Premier League. Liderar la tabla tras 11 jornadas parece más una anomalía que un nuevo nivel como creador de juego. El buen momento del Arsenal hace probable que sume alguna asistencia más, pero no lo respaldaríamos para acabar como máximo asistente. Es uno para ir en contra de cara a las fiestas navideñas.

Bradley Barcola: ¿puede convertir su velocidad en asistencias?

El Liverpool invirtió una gran suma la pasada campaña en el extremo veloz, fichado del PSG. El internacional francés todavía espera su primer gol en la Premier League, pero ya ha asistido cuatro para sus compañeros de los Reds.

Barcola no es el mejor tomando decisiones y a menudo duda con el balón, especialmente en transición. Su registro sería mayor si se detuviera menos a pensarlo.

Lo que sí es indudable es su velocidad, con y sin balón: está en el percentil 98 en velocidad punta, llegando hasta los 35,9 km/h. También es segundo de la liga en conducciones progresivas, con 15,7 metros, muy cerca de Nicolas Jackson, del Aston Villa (16,3).

El estilo contragolpeador del Liverpool le sienta claramente bien. Aunque ninguna de sus conducciones progresivas terminó en gol propio, creó tres ocasiones a partir de ellas y las tres acabaron en gol de sus compañeros. Eso lo sitúa como líder en asistencias desde conducciones progresivas.

Alexander Isak, de vuelta a su mejor nivel tras las dificultades de la temporada pasada, le da a Barcola un rematador fiable al que apuntar. Barcola no estaba entre los diez primeros favoritos para el galardón antes del inicio de temporada, pero las casas de apuestas ya lo sitúan como tercer favorito.

Barcola comparte la responsabilidad creativa con Wirtz, mientras que su producción final irregular es otro factor a tener en cuenta. Aun así, tiene suficiente calidad para ser una opción decente a colocación.

Bruno Fernandes: ¿puede desmentir a sus críticos?

El máximo asistente de la pasada temporada, con 21 asistencias en total, nueve más que el segundo, Rayan Cherki, ha tenido dificultades en 2026/27, igual que el Manchester United.

Tras promediar una asistencia en casi uno de cada dos partidos la temporada pasada, Fernandes era el favorito lógico para liderar la tabla de asistencias antes de que arrancara la competición. Por desgracia para el portugués, el panorama ha cambiado.

El United está en zona de descenso, con una sola victoria en 11 partidos de liga. Fernandes ha registrado solo dos asistencias hasta ahora, y solo una de ellas de jugada abierta.

Sus compañeros son mucho menos letales a balón parado, especialmente en los córners, que la temporada pasada. Han marcado un único gol a balón parado este curso, el segundo peor registro de la división.

Sigue generando juego, que es lo único positivo. Fernandes está en el percentil 97 en ocasiones creadas, con 28, aunque solo 18 llegaron de jugada abierta. También es segundo en pases al último tercio, con 26,20 por partido.

Fernandes también sigue dirigiendo el juego: está en el percentil 98 en toques de balón (755) en lo que va de temporada. Además, ha completado 135 pases que rompen líneas con esos 755 toques, lo que lo sitúa en el percentil 97 en esa métrica.

La falta de un delantero centro claro es el principal problema del United. Sin un goleador fiable, su creatividad se está desperdiciando.

El nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, todavía podría enderezar el rumbo en Old Trafford, y Fernandes podría recuperar su mejor nivel. Sin embargo, con el United en un estado tan pobre y la distancia que debe recortar respecto a los líderes, es una opción arriesgada y no una apuesta recomendable por ahora.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+